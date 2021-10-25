Kur ve borsa birlikte yükselmeye devam eder mi?

Dünya borsaları güçlü karların desteğiyle ABD ve Avrupa’nın öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Gelişmekte olan borsalar Asya ülkelerinin salgın kısıtlamalarını gevşetmesiyle yükselişe katılıyor. Türkiye hisseleri negatif PPK sürprizine rağmen yükselişe katılmaya çalışıyor.

Ekim ayında açıklanan veriler stagflasyon tartışmalarını yalanlıyor. Gerek şirket karları, öncü PMI gibi veriler gerekse döngüsel hisselerin performansı küresel büyümede tedirgin edici bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Şirket karları ABD ve Avrupa öncülüğünde beklentileri yeniyor. PMI rakamları ABD ve Asya’da güçlü bir toparlanma gösteriyor. Enerji, otomotiv, demir-çelik, finans gibi döngüsel hisseler borsalardaki yükselişte pozitif ayrışıyorlar.

Enfl asyon cephesinde haber akışı pozitif değil. Fiyatlardaki yükseliş genele yayılıyor. Enfl asyondaki artışın geçici olduğunu savunan piyasa profesyonelleri azalıyor. Fed başkanı Powell bile son konuşmasında arz yönlü kısıntıların ilk öngörülerine göre daha uzun süreceğini kabul etti.

Türkiye varlıkları ekonomi politikalarına yönelik riskler nedeniyle dünyadan negatif ayrışıyor. Merkez Bankası’nın manşet ve çekirdek enfl asyon rakamları yükselirken faizleri 200 baz puan indirmesi sonrasında Türk lirası, 10 yıllık tahviller ve CDS dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Hisse senedi piyasası ise dünya borsalarındaki yükselişe katılmaya çalışıyor.

Türkiye ekonomisi 2021 yılını yüzde 9 büyüme ile G20 ekonomileri arasında Hindistan’dan sonra en güçlü performans ile bitirecek. Şirket karları yüzde 50’nin üzerinde bir hızla büyüyor. Kurdaki şok nedeniyle enfl asyonun yüzde 20’ye yaklaşması bekleniyor. Buna karşın borsa endeksi halen sene başına göre yüzde 1 aşağıda.

Kısa vadede kur ve hisse senedinin birlikte yükseldiği bir piyasa görmeye devam edebiliriz. Türk Lirası üzerindeki finansal baskılamaya karşı yerleşik yatırımcının önünde üç alternatif var:

(i) Döviz, altın gibi varlıklara yönelebilir,

(ii) Uzun vadeli Türk Lirası tahvilleri alarak faiz indiriminden kaçabilir,

(iii) hisse senedi, emlak gibi reel varlıkların payını artırabilir.

Muhtemelen kısa vadede üç eğilimi birlikte göreceğiz. Dolayısıyla kur yükselirken, enfl asyon artarken, Borsa İstanbul da yükselecek.

Orta vadede kalıcı dengenin nerede oluşacağı 2022 yılındaki olası erken seçim sonrasında uygulanacak ekonomi politikalara bağlı olarak belirlene cek. Seçimlerden sonra politik kavgaları bırakıp, ekonomiyi öne çıkartan politikalar uygulayabilirsek Türkiye varlık değerlemeleri ile dünya arasındaki makası daraltabiliriz.