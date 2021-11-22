Kur ve enflasyon ücretlere nasıl yansıyacak?

Dolar, adeta zincirlerinden boşalmışçasına tırmanıyor. Yılbaşından bu yana %51, aybaşından bu yana %16,9 değer kazandı. Tersinden okursak Türk Lirası sadece bu yıl içinde dolara karşı %51 değersizleşti. Bu kur kaosu neleri ifade ediyor, göz gezdirelim…

Dolar kurundaki bu tırmanış neleri ifade ediyor? 1-Dolarizasyonun arttığını gösteriyor. 2-Enflasyonun yükseleceğini gösteriyor. 3-Kredi risk priminin yüksek seyrettiğine işaret ediyor. 4-Maliyetlerin artacağını belirtiyor. 5-Kur riski almak istemeyenlerin arttığını gösteriyor.

Kur artışı ve enflasyon ücretleri eritecek

Hayat pahalılaşırken çalışanlar fiyatların peşinden yetişme gayretinde... Zira evden çıkıp markete gitme mesafesinde fiyatlar değişebiliyor. Enflasyondaki yükselişle birlikte yurt içi kurumların zam politikaları da farklılaşmaya başlayacak.

Çalışanlar için zorlu dönem

Son dönemde enflasyon ve kurlarda yaşanan gelişmeler sonrası yurt içi kurumların yıl sonu zam politikaları, sıkışmalarına neden oluyor. Salgın dönemi yeni atlatılmışken şimdi çalışan ücretleri en büyük sorun. Bir de işsizlik var ki büyümenin yansımadığı işsiz insanlarımızı unuttuk bile…

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Çalışanın gelir kaybı nasıl telafi edilir?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde çalışanlar gelir kayıplarını ancak ücret zamlarıyla telafi edebilirler. Bu da geçicidir zira enflasyon sebebiyle etiketler tırmanacağından rahatlama geçici olur.

2-Çalışanlar böyle bir durumda haklarını nasıl arar?

Sendikalaşma ile… Ancak sendikaların etkinliği azalmış, sendikasızlaştırma hızlanmış ve çalışma barışı bozulmaya yüz tutmuşsa, bu da bir çözüm olamayacak.

13 MİLYON ÜCRETLİ ÇALIŞAN ZAM BEKLEYECEK

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 13 milyon 885 bin kişi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; sanayide 4,7 milyon, inşaatta 1,5 milyon ve ticaret ve hizmet sektöründe 7,6 milyon kişi var. Sanayide çalışanların 4,4 milyonu imalat sanayiinde…

Neler yaşanabilir? 1-Kriz bahanesiyle işten çıkarmalar artabilir. 2-Ücretsiz izinler çoğalabilir. 3-Enflasyon farkı zam olarak gösterilebilir. 4-Asgari ücretin olası yüksek artışını bahane edip kayıtdışı istihdam tırmanabilir.