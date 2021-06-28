Kur ve enflasyona karşı private label silahını çekti

Koçtaş, “yeni normal” şartlarına kendini Koçtaş 2.0 stratejisiyle uyarlıyor. İnsan kaynaklarından sürdürülebilirliğe, yeni yatırımlardan müşteri deneyimine kadar 360 derece eylem planını kapsayan Koçtaş 2.0’da iddialı hamleler var. Genel Müdür Devrim Kılıçoğlu, arkasında uzun pazar ve müşteri araştırmaları, online eğilim analizleri bulunan yeni yol haritasının, bu yıl 25’inci yaşını kutlayan şirketi gelecek hedeflerine ulaştıracağını belirtti. “Yeni dönemde hızlanacak, yavaşlayacak, iptal edilecek alanları belirledik” diyen Kılıçoğlu’nun anlattığı planda daha fazla yapay zeka, daha verimli manuel emek hedeflendiği dikkat çekti.

Stoksuz sevkiyat öne çıktı

25’inci yılda yeni yol haritasının detaylarını veren Devrim Kılıçoğlu, pandemi döneminde artan online satışların mağaza içinde yeni uygulamalara neden olduğunun altını çizdi. Bu dönemde stoksuz sevkıyatın öne çıktığını anlattı ve devam etti: “Mağaza içinde ürün siparişi verilebilen kiosklar var. Tedarikçilerimizin ürünlerini stoksuz şekilde direkt satmalarına imkan veren bir sistem kurduk. Yani tedarikçiden direkt evlere gidişi sağladık. Koçtaş depolarına girmeden direkt evlere giden ürün satışı yüzde 35’e çıktı. Yerli tedarikçi oranı ise yüzde 12’ye yükseldi. Bunu daha da artırmak istiyoruz.”

Yerli tedarikçilere ve yerli ürünlere yönelik planlar Koçtaş’ın çalışma sisteminde son dönemde daha da artmış durumda. Kılıçoğlu, çok talep gören ithal bir ürünün Türkiye’de geliştirilmesini sağlamak üzere hatırı sayılır bir Ar-Ge çalışması yürüttüklerini anlattı. Verdiği bilgilere göre talep edilen ithal ürün, Ar-Ge çalışması sonrasında yerli bir tedarikçinin üretim bandından çıkana kadar işbirliği devam ettiriliyor. Kılıçoğlu, “Muadil ürünleri geliştiriyoruz” dedi.

Private label markaya yatırım

Yerlileşme stratejisi, Koçtaş’ın kendi markasını yaratma sürecini de tetiklemiş gibi görünüyor. Kılıçoğlu’nun “Koçtaş 2.0” stratejisinin içinde yeni bir marka yaratma hedefi bulunduğunu söylemesi, bunun kanıtı. Markanın adı Koçtaş Basic. Kılıçoğlu’nun planında yeni markayı temmuz sonrasında raflara yerleştirmek var. Bunun için yeni tedarikçilerle anlaşmaları tamamladıklarını belirten Koçtaş Genel Müdürü, şunları anlattı: “Müşteriye göre kategori ve ürün gruplarını belirledik. Elbette private label markamızla satılan ürünler yüzde 10 ila 20 arasında daha ucuz olcak. Yeşil ofis, çevre sertifikalarımız alındı. Tedarikçileri de bu zincire dahil ettik. Bu dönemde lüks ürünlere talep de marka bağımlılığı da azaldı. Tüketici evini güzelleştirmek istiyor. Biz de uygun fiyatları, aynı zamanda yerli üretimi ve istihdamı da destekleyecek bir modelle onlara sunmayı hedefledik.”

‘Yabancı müşteri bize de gelin diyor’

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, yeni dönemde yurtdışı hedeflerini de anlattı. Türkiye’de ciddi oranda yabancı müşterileri olduğu bilgisini veren Kılıçoğlu, “Hem yabancı müşterilerimiz hem de yatırımcılardan uzun zamandır ‘bize de gelin’ talebi alıyorduk. Bunu planlarımıza aldık, doğru zamanı bekliyoruz. Bir ya da iki yıl içinde yurtdışında önemli yatırımlar yapacağız. Bu; hem satın alma hem de yeni mağaza açmak şeklinde olacak. Yurtdışında belli markaların zorlandıklarını biliyoruz. Yani satın alma stratejik bir hedef. Çünkü biz, pandemiden güçlenerek çıktık” dedi.

İki yılda 1000 yeni istihdam

● 2021’in ilk 5-6 aylık döneminde 50 yeni mağaza açarak 82 ek istihdam sağlayan Koçtaş, sene sonuna kadar açılacak yeni mağazalarla toplam istihdam sayısını 464’e çıkarmayı planlıyor. Devrim Kılıçoğlu’nun verdiği bilgilere göre bu rakamın 189’u yeni istihdam olacak. 275 kişi ise iç geçiş ile istihdam edilecek.

● Halen Koçtaş çatısı altında Koçtaş Fix mağazalarında 653 kişi, Koçtaş mağazalarında 2 bin 63 kişi istihdam ediliyor. Genel müdürlük ve diğer birimler de eklendiğinde toplam istihdam sayısı 3 bin 800 civarında.

● Şirketin 2023 hedefinde ise mağaza sayısını üç kat artırarak 600’e ulaşmak var. Buna paralel olarak toplam çalışan sayısının ise 4800’e çıkması öngörülüyor