Kuraklık kapımızdayken, bitkisel proteinlere yönelmek gerekiyor

Yayla Agro Genel Müdür Yardımcısı Kenan Demirtaş, “Baklagiller, sağlıklı nesillerin inşa edilmesinde ve sürdürülebilir beslenmede çok önemli bir yer tutuyor. Su kaynaklarını verimli kullanarak sürdürülebilir bir dünya istiyorsak beslenme tercihlerimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor” diyor.

Ankara merkezli Yayla Agro, gıda ve bakliyat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Sözleşmeli Tarım Politikası, Sürdürülebilir Çevre Politikası, Ar- Ge merkezi ve inovasyon yatırımları ile sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlamayı hedefl eyen Yayla Agro, Türkiye pazarının yanı sıra, en büyük fabrikasının bulunduğu Mersin’den, 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.



Yayla Agro Genel Müdür Yardımcısı Kenan Demirtaş, “Sürdürülebilir besin, sürdürülebilir gıda ve çevre için olmazsa olmaz olan çalışmalara, yaşadığımız Dünya’ya ve topluma karşı sorumluluğumuz olarak bakıyor ve kendimize görev ediniyoruz” diyor.

“Ana faaliyet alanımızı oluşturan baklagiller, sağlıklı nesillerin inşa edilmesinde ve sürdürülebilir beslenmede çok önemli bir yer tutuyor. Hayvansal kaynaklı beslenme bitkisel kaynaklı beslenmeye oranla sera gazı salınımını 20 kat daha fazla artırırken su kaynaklarını ise daha fazla tüketiyor. 1 kg bitkisel protein 50 litre, 1 kg hayvansal protein ise 5 bin 500 litre suya ihtiyaç duyuyor. Su kaynaklarını verimli kullanarak sürdürülebilir bir dünya istiyorsak beslenme tercihlerimizi de yeniden gözden geçirmemiz ve bitkisel proteinlere hayatımızda daha fazla yer vermemiz gerekiyor” yorumlarını yapan Kenan Demirtaş ile sağlıklı beslenmeyi konuştuk:

Zamansızlık karşısında sağlıklı beslenmeden ödün vermeyen çözümler

“Sürdürülebilir beslenmeye katkı sağlama misyonumuzu üretim süreçlerimizin tamamında ve ürün yelpazemizde göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Nielsen verilerine göre bakliyat ve pirinç kategorilerinde her sene birinci olan bir markayız. İnsanların sağlıklı gıdalarla beslenmesini önemsiyoruz. Günümüzde artık her şey çok hızlı, en büyük sorunlardan biri de zamansızlık. Değişen yaşam koşulları ve tüketim alışkanlıklarıyla birlikte ‘fast food’ tarzı yemek kültürüne doğru bir yönelim oldu. Biz Yayla Agro olarak Ar-Ge merkezimizde yaptığımız çalışmalarla, yaşanan bu değişim ve zamansızlık karşısında sağlıklı beslenmeden ödün vermeden de çözüm üretebileceğini gösterdik.”

“Geleceğin geleneksel lezzetlerini üretiyoruz”

“‘Yemek Hazır’ grubu ile pratik, sağlıklı, katkısız, koruyucusuz ev yemekleri üretiyoruz. Yemek Hazır ürün serimizi, 2019 yılında ‘geleceğin geleneksel lezzetlerini üretiyoruz’ sloganıyla pazara sunduk. Hazır yemekten farkı tamamen sağlıklı ürünlerle, katkısız ve koruyucusuz şekilde hazırlanıyor olması. Yemek Hazır serisi 7-8 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü. Yemek Hazır’ın soğuk zincir gerektirmeyen, yeni nesil özel BPA’sız ambalajları gıdaları koruyup 36 aya kadar raf ömrünü uzatırken, çevreyi de koruyor. Cam ve teneke kutulara oranla 10’da 1 daha az yer kaplayan ambalaj, yeterli küçük depolama alanıyla önemli avantaj sağlıyor ve lojistik sırasında harcanan karbon emisyonunu azaltıyor.”

Çin’deki Walmart’ta en çok tüketilen ürün grubu olduk

“Ülkemizin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de Yemek Hazır ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Ocak ve Şubat aylarında Çin’deki Walmart’ta en çok tüketilen ürün grubu olduk. Yurtdışında ‘Legurme’ markamız ile faaliyet gösteriyoruz ve amacımız Legurme’yi önümüzdeki 10 yıl içinde bir dünya markası haline getirmek. TURQUALITY Marka Destek Programı kapsamında yer alan Legurme ile Türk gastronomisinin lezzetli reçetelerini dünyaya tanıtırken, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerine de ambalajlarımıza yer vererek kültür ihracı yapmak gibi bir misyon da üstleniyoruz.”

Tarımda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir çevre politikaları

“Sürdürülebilirlik politikalarımız iki başlıkta yürüyor. Birincisi tarımda sürdürülebilirlik, ikincisi sürdürülebilir çevre politikaları. Tarımda sürdürülebilirliği sözleşmeli tarım ile yürütmeye çalışıyoruz. Kalite politikamız çerçevesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve illerinde sözleşmeli tarım yapan üreticilerle iş birlikleri yapıyoruz. Sürdürülebilir çevre başlığındaki çalışmalarımızda yenilenebilir enerji önemli bir yere sahip. Geçen yıl içinde tükettiğimiz enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Şu an gündemde olan Yeşil Mutabakat konusundaki çalışmalarımız da hız kazandı. Karbon ayak izimizi ölçme yönündeki çalışmalarımızı tamamladık. Sıfır Atık Belgesi alan bir şirketiz. Daha az atık hedefi yanında şirketlerimizdeki geri kazanılabilir atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz ki bu rakam bin 400 ton seviyesinde. 2021 yılında doğal gaz tüketimimizi yüzde 5, su tüketimimizi yüzde 9, enerji tüketimimizi yüzde 20 ve karbon salınımımızı 45 bin ton azalttık. Böylece geçen yıl 33 bin 844 ağacın kesilmesine engel olduk.”

Pop corn mısırında ihracat yapan ülke konumuna geldik

“Türkiye bundan 9-10 yıl önce neredeyse tamamı ithal edilen ‘pop corn’ dediğimiz patlatmalık mısırda bugün üretim yapan ve kendine yeten bir konuma geldi. Üretim ve tohum denemelerinin ardından ilk yılda Türkiye’de tüketilen pop corn mısırının yüzde 60’ını Yayla Agro olarak biz ektik. Sözleşmeli tarımla mısır ektirdik, üretimleri takip ettik ve yapılan çalışmaların sonucunda Türkiye bu alandaki mısırın yüzde 90’ını ithal eder konumdan şu anda ihracat yapan bir ülke konumuna geldi. Dolayısıyla çiftçilerle kol kola girilirse ve doğru planlamalar yapılırsa çok başarılı sonuçlar alınacağına inanıyoruz.”