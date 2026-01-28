Kurban Bayramı’na kadar et fiyatları artmaz, ama…

Dün, büyükbaş hayvan ithalatı kararını de­ğerlendirince, ciddi sayıda mesaj aldım…

Çok sayıda okurum, bu ithalatı, kurban bayramı öncesinde “yüksek fiyat” için alınan önlem olarak değerlendiriyor…

***

Çoğunluk ise:

Yüksek fiyatı önlemek adına yapılan it­halatın, yerli üreticiyi zor durumda bırak­tığına ve daha fazla ithalat, daha yüksek fi­yatın kapısını araladığına dikkat çekiyor…

***

Et ve Süt Kurumu tarafından 2026 yılın­da 500 bin besilik sığır ithal edilecek…

500 bin baş besilik sığırın yaklaşık 200 bin başlık bölümü ise “koşulları yerine ge­tiren işletmelere” nisan, mayıs, haziran ay­larında teslim edilecek…

Bu nedenle, bu ithalatın, 27 Mayıs tari­hinde başlayacak Kurban Bayramı dolayı­sıyla gelecek talebi karşılaması ve fiyatları baskılaması amacıyla yapıldığı/yapılacağı sonucu çıkarılabilir…

***

Ama…

İthalat yapan işletmenin, besilik sığırla­rı (mücbir sebepler dışında) 4 ay boyunca tutma/besleme zorunluluğu bulunuyor…

Bu süre zarfında hayvanların satışı, dev­ri veya başka bir işletmeye nakli sözleşme ile yasaklanıyor…

Kesimlerin ise sadece Bakanlık onaylı ke­simhanelerde yapılması şartı koşuluyor…

***

Şartlara uymayan mı?

Ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor…

***

Örneğin:

Taahhütlerini yerine getirmeyen, şartla­ra uymayan, getirilen hayvanları süresin­den önce satan, devreden veya başka işlet­meye nakleden yetiştiriciler:

İthal edilen hayvanların bedelinin yüz­de 60’ı oranında para cezasına maruz ka­lacak…

Üstüne, bu kişiler bir sonraki yıl ithalat izni alamayacak…

VELHASIL

Tüm bu şartlara, taahhütlere, uyarılara, yaptırımlara rağmen, yılların sorunu, her yıl “daha fazla hissedilerek” büyüyor…

İthalat gibi araçların çözüm olmadığını; günü kurtarırken daha büyük sorunlara zemin hazırladığını ise bugün yaşadıkları­mız anlatıyor…

Yerli üretimde verimliliğe, dolayısıyla eğitim/maliyetler bölümüne odaklanma­mızın, seçenek değil, zorunluluğumuz ol­duğu da biliniyor…

***

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika ülkeleri (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uru­guay) arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) ve dün Hindistan ile yapılan anlaşmaların (vb) Türkiye ekono­misi üzerinde yapacağı baskı mı?

Zorunlu olduğumuz adımları atmaya yarın başlasak dahi, geç kalabileceğimiz endişesini büyütüyor…