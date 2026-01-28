Kurban Bayramı’na kadar et fiyatları artmaz, ama…
Dün, büyükbaş hayvan ithalatı kararını değerlendirince, ciddi sayıda mesaj aldım…
Çok sayıda okurum, bu ithalatı, kurban bayramı öncesinde “yüksek fiyat” için alınan önlem olarak değerlendiriyor…
***
Çoğunluk ise:
Yüksek fiyatı önlemek adına yapılan ithalatın, yerli üreticiyi zor durumda bıraktığına ve daha fazla ithalat, daha yüksek fiyatın kapısını araladığına dikkat çekiyor…
***
Et ve Süt Kurumu tarafından 2026 yılında 500 bin besilik sığır ithal edilecek…
500 bin baş besilik sığırın yaklaşık 200 bin başlık bölümü ise “koşulları yerine getiren işletmelere” nisan, mayıs, haziran aylarında teslim edilecek…
Bu nedenle, bu ithalatın, 27 Mayıs tarihinde başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla gelecek talebi karşılaması ve fiyatları baskılaması amacıyla yapıldığı/yapılacağı sonucu çıkarılabilir…
***
Ama…
İthalat yapan işletmenin, besilik sığırları (mücbir sebepler dışında) 4 ay boyunca tutma/besleme zorunluluğu bulunuyor…
Bu süre zarfında hayvanların satışı, devri veya başka bir işletmeye nakli sözleşme ile yasaklanıyor…
Kesimlerin ise sadece Bakanlık onaylı kesimhanelerde yapılması şartı koşuluyor…
***
Şartlara uymayan mı?
Ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor…
***
Örneğin:
Taahhütlerini yerine getirmeyen, şartlara uymayan, getirilen hayvanları süresinden önce satan, devreden veya başka işletmeye nakleden yetiştiriciler:
İthal edilen hayvanların bedelinin yüzde 60’ı oranında para cezasına maruz kalacak…
Üstüne, bu kişiler bir sonraki yıl ithalat izni alamayacak…
VELHASIL
Tüm bu şartlara, taahhütlere, uyarılara, yaptırımlara rağmen, yılların sorunu, her yıl “daha fazla hissedilerek” büyüyor…
İthalat gibi araçların çözüm olmadığını; günü kurtarırken daha büyük sorunlara zemin hazırladığını ise bugün yaşadıklarımız anlatıyor…
Yerli üretimde verimliliğe, dolayısıyla eğitim/maliyetler bölümüne odaklanmamızın, seçenek değil, zorunluluğumuz olduğu da biliniyor…
***
Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika ülkeleri (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay) arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) ve dün Hindistan ile yapılan anlaşmaların (vb) Türkiye ekonomisi üzerinde yapacağı baskı mı?
Zorunlu olduğumuz adımları atmaya yarın başlasak dahi, geç kalabileceğimiz endişesini büyütüyor…
|Borsa
|13.106,99
|-0,53 %
|Dolar
|43,3905
|-0,02 %
|Euro
|52,2519
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,2034
|0,03 %
|Altın (GR)
|7.225,45
|0,01 %
|Altın (ONS)
|5.174,79
|-0,04 %
|Brent
|66,5900
|-0,22 %