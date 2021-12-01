Kurdaki sıçrama ihracatı artırmaz, ithalatı yavaşlatır

Türkiye’de yaygın bir yanlış inanç var. Kurdaki sıçramanın ihracatı artırdığı düşünülüyor. Hatta kurlar rekor kırdıkça bunun neden olacağı sayısız olumsuz sonuç göz ardı edilerek, ihracatı artıracağı bunun da yatırımları, istihdamı ve büyümeyi artıracağı ifade ediliyor. Oysa kurlardaki yükselişin (TL’de değer kaybı) ihracat üzerindeki etkisi çok düşük ve geçicidir. Eğer bu yılki ihracat performansımızın kur artışından kaynaklandığını düşünenler varsa yanılıyorlar. İlk 10 ayda Türkiye’nin ihracatı yaklaşık yüzde 34 yükseldi ve 182 milyar dolara ulaştı. Bu sabah Ticaret Bakanlığı Kasım ayı verilerini açıklayacak. Muhtemelen benzer oranda bir artış daha göreceğiz. Bu hakikaten güzel bir performans. Ama bu artışın nedenleri arasında kurdaki sıçrama yok ya da bunun yok denecek kadar az bir etkisi var. Mevcut ihracat artışımızı en çok hedef pazarlarımızdaki büyümeye borçluyuz.

Pandemiden çıkış sürecindeki güçlü kürese büyüme, dünya genelinde ticareti canlı tutuyor. Bu da diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de ihracatını destekliyor. İkinci sırada küresel fiyat artışları var. Maden, petrol, metal, tarım ve gıdaya yönelik tüm hammaddelerde ve nihai ürünlerde dünya genelinde yaşanan fiyat artışları ihraç ettiğimiz ürünleri daha yüksek fiyattan satmamızı sağlıyor. Üçüncüsü, küresel tedarik zincirlerindeki yakınlaşma/ yerelleşme eğilimi. Covid-19 döneminde Uzak-Doğulu tedarikçiler yerine yakın coğrafyalardan tedarik tercihindeki artış Türkiye gibi ülkelerin ihracatını olumlu etkiledi. Bunların yanında, mevcut firmalarımızın tutundurma çalışmaları, ilk kez ihracata başlayan firmalarımızın katkısını da saymak gerekir. Yandaki grafik 2018 başından bu yana ihracatımızın miktar cinsinden artış oranlarını gösteriyor. 2018-2020 arasında miktar cinsinden artış oranlarının ortalaması yüzde 13,7 olmuş. 2020 başından bugüne gelirken artışların ortalaması yüzde 13,1. Pandeminin başındaki hızlı daralma ve genişlemeyi dışarıda tutunca oran değişmiyor. Kurlarda yaşanan sıçrama, sattığımız mal miktarındaki olağan artış üzerinde bir değişiklik yaratmamış gibi görünüyor. Dolar bazında açıklanan güzel verileri ise kurdaki sıçrama ile değil, yukarıda sıralanan diğer faktörler ile açıklayabiliriz. Ayrıca miktar bazında güçlü bir ticaret büyümesi olduğunu dünya genelinde gözlüyoruz.

TL’nin hızlı ve aşırı değer kaybetmesinin ihracat üzerinde kayda değer bir etkisi yok ancak ithalatı azaltıcı bir etkisi olduğu net. Özellikle son dönemde yaşadığımız aşırı ve hızlı kur yükselişleri ithalatı baskılıyor ve cari dengeyi iyileştiriyor. Örneğin bu sabah açıklanacak ithalat artışının, ihracatın en az 10 puan gerisinde olduğunu göreceğiz.

2022’NİN İLK ÇEYREĞİNDEN Mİ ÇALIYORUZ?

ANALİSTLER beklentilerin hafif altında gelse de yılsonunu çift haneli büyüme rakamıyla kapatacağımız görüşünde. İkinci çeyrek büyüme verisi sonrası yılsonu büyüme verisi için revizyonlar yapılmış ve yüzde 9’un üzerine çekilmişti. Değersiz ve aşırı oynak TL’nin yatırım iştahını da zayıflatacağı, iç tüketimi ise alım gücünün eksilmesinin oldukça düşüreceğini vurgulayan analistler yurtiçinde iş yapma şeklinin de zorlaştığına işaret ediyor. Beklentilerdeki bozulma enflasyonda yüksek seviyelerin görülecek olması 2022 yılının ilk çeyreğinde büyümenin zora girebileceğinin işareti.

DAYANIKLI TÜKETİM YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

VATANDAŞIN tüketiminde dayanıklı tüketim mallarındaki artış ivme kaybederken özellikle turizm sezonunun etkisiyle hizmetler sektöründeki harcama dikkat çekiyor. Dayanıklı tüketimde büyüme yüzde 29,7 oldu. Yarı dayanıklı tüketim mallarına harcamalar da tam açılmanın etkisiyle yüzde 43,8 büyüdü. Dayanıksız tüketim mallarına harcamalar ise yüzde 32,7 arttı.

NASIL DEĞERLENDİRDİLER?