Kurduğumuz fabrika, “fiyat artışı”/“verimsizlik” üretiyorsa…
Enflasyonla mücadele ediyoruz…
Mücadele gücünü artırmak, yönünü belirlemek için, gecikmeli olarak:
Rakiplerimize, komşularımıza, diğer ülkelere göre “hammadde”/“son ürün” fiyatlarında yüksek kalmamızın nedenlerini de sorguluyoruz…
★★★
Alışkanlıklarımız nedeniyle yanlışlar yapmaya da devam ediyoruz…
Örneğin:
Uzun dönemde (eğitim/kültür/çevre vb sayesinde…) edindiğimiz; yapışmış/katılaşmış “yanlış alışkanlıklarımızdan”, kısa dönemde kurtulabileceğimizi sanıyoruz…
Yine bu alışkanlıklarımız nedeniyle:
“Gün kurtaran” politikaların uygulanmasını talep etmekten de vazgeçemiyoruz…
Yine alışkanlıklarımız nedeniyle:
Ortaya, uzun dönemli planlama/çaba koymaktan (konulan planı uygulamaktan ve/veya plana güvenmekten) imtina ediyoruz…
★★★
Birbirini tetikleyen, büyüten ve sonuçta “ekosistemi kurutan” alışkanlıklarımız…
Örnek mi?
Plansız, aşırı serbest piyasanın getirisi olan “furya temelli” atıl yatırımlar…
Ve…
Sonuçta; düşük kapasite çalışmak zorunda kalan fabrikalar…
★★★
Mobilyada da öyle, giyimde de…
Unda da öyle, şekerde de…
Lokantada da öyle, AVM’de de, mağazada da, makinede de…
“Şu kazanıyor, ben de kazanırım” mantığıyla kurulan ve kurulmasına izin verilen fabrikalarımız/işletmelerimiz sayesinde, “kapasite kullanımı” son yılların en düşüğünde…
Düşük kapasite ile (doğru ölçeği yakalayamama) üretim sayesinde, maliyetler, son yılların en yükseğinde…
VELHASIL
Düşük kapasite ile üretim yapan fabrikaları, teori de/pratik de, “Maliyetlerini düşüremeyen fabrika” olarak nitelendirir…
Plansız kurulması/işletilmesi gibi; bu fabrikaların yüzdürülmesi için çaba göstermek de (vergi/prim destekleri, kredi gibi araçlarla) kaynak israfı anlamına gelir…
İşini iyi yapan, geliştirmeye odaklanan, döviz girdisi sağlayan, istihdamın yanısıra niteliğini de artıran, vergisini tam ve zamanında ödeyen “düzgün mükellefe” de, bu yatırımlar sayesinde “ciddi” zarar verilir…
★★★
Çözüm mü?
Birçok örnek/model var…
Birini, dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dile getirdi:
“284 ürün belirledik…
Bu alanlarda üretim/geliştirme yapana destek vereceğimizi söyledik…
2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi için 750 milyar liralık kaynak ayıracağımızı belirttik…”
★★★
Sonuç mu?
Birbirini eriten, ekosistemi çürüten, “plansız, kopyacı, geliştirmeden uzak ve haksız rekabete neden olan yatırımların” yapılmasına ve yüzdürülmesine aracılık etmekten, “çok çok daha verimli olacağı” (alışkanlığımız değil ama!) bilinmeli…
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