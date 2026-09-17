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Kurduğumuz fabrika, “fiyat artışı”/“verimsizlik” üretiyorsa…

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Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
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Enflasyonla mücadele ediyoruz…

Mücadele gücünü artırmak, yö­nünü belirlemek için, gecikmeli olarak:

Rakiplerimize, komşularımıza, diğer ül­kelere göre “hammadde”/“son ürün” fiyat­larında yüksek kalmamızın nedenlerini de sorguluyoruz…

★★★

Alışkanlıklarımız nedeniyle yanlışlar yapmaya da devam ediyoruz…

Örneğin:

Uzun dönemde (eğitim/kültür/çevre vb sayesinde…) edindiğimiz; yapışmış/katı­laşmış “yanlış alışkanlıklarımızdan”, kısa dönemde kurtulabileceğimizi sanıyoruz…

Yine bu alışkanlıklarımız nedeniyle:

“Gün kurtaran” politikaların uygulan­masını talep etmekten de vazgeçemiyo­ruz…

Yine alışkanlıklarımız nedeniyle:

Ortaya, uzun dönemli planlama/çaba koymaktan (konulan planı uygulamaktan ve/veya plana güvenmekten) imtina ediyo­ruz…

★★★

Birbirini tetikleyen, büyüten ve sonuçta “ekosistemi kurutan” alışkanlıklarımız…

Örnek mi?

Plansız, aşırı serbest piyasanın getirisi olan “furya temelli” atıl yatırımlar…

Ve…

Sonuçta; düşük kapasite çalışmak zorun­da kalan fabrikalar…

★★★

Mobilyada da öyle, giyimde de…

Unda da öyle, şekerde de…

Lokantada da öyle, AVM’de de, mağazada da, makinede de…

“Şu kazanıyor, ben de kazanırım” mantı­ğıyla kurulan ve kurulmasına izin verilen fabrikalarımız/işletmelerimiz sayesinde, “kapasite kullanımı” son yılların en düşü­ğünde…

Düşük kapasite ile (doğru ölçeği yakala­yamama) üretim sayesinde, maliyetler, son yılların en yükseğinde…

VELHASIL

Düşük kapasite ile üretim yapan fabrika­ları, teori de/pratik de, “Maliyetlerini dü­şüremeyen fabrika” olarak nitelendirir…

Plansız kurulması/işletilmesi gibi; bu fabrikaların yüzdürülmesi için çaba gös­termek de (vergi/prim destekleri, kredi gi­bi araçlarla) kaynak israfı anlamına gelir…

İşini iyi yapan, geliştirmeye odaklanan, döviz girdisi sağlayan, istihdamın yanısı­ra niteliğini de artıran, vergisini tam ve za­manında ödeyen “düzgün mükellefe” de, bu yatırımlar sayesinde “ciddi” zarar verilir…

★★★

Çözüm mü?

Birçok örnek/model var…

Birini, dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dile getirdi:

“284 ürün belirledik…

Bu alanlarda üretim/geliştirme yapa­na destek vereceğimizi söyledik…

2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi için 750 milyar liralık kaynak ayıracağımızı belirttik…”

★★★

Sonuç mu?

Birbirini eriten, ekosistemi çürüten, “plansız, kopyacı, geliştirmeden uzak ve haksız rekabete neden olan yatırımların” yapılmasına ve yüzdürülmesine aracılık etmekten, “çok çok daha verimli olacağı” (alışkanlığımız değil ama!) bilinmeli…

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