Küresel arenada marka sayımız nasıl artar?

Marka olmanın ürettiği değer konusunda ikna edilmeye ihtiyacımız yok. Biliyoruz ki marka, üretilene değer katar. Sorun, bizim kaç markamız olduğuna dairdir. İlk 10 ekonomi rüyası görüp ilk 10 küresel marka arasında olma gayretsizliğimizdir.

Marka; çınar mı marul mu?

Aslında deniyoruz ama marka üretmek, çınar tarımına benzer. Ekeceksin, bakacaksın, dayanacaksın ve zamanla çınar, boy atacak. Oysa bizde markadan söz ederiz de çınardan ziyade marul tarımı gibi davranırız. Bugün marka olmaya karar verip, yılına varmadan sonuç beklemek gibi…

Ancak gayret edenlerimiz yok değil. Misal Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), salgında küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracat ve ihraçta katma değeri arttırmak için Türkiye Marka Konseyi’ni kurmuş bulunuyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, salgın kısıtlarına rağmen ihracat cirosunu rekora taşıdıklarını söylüyor ve ekliyor; “bu yıl 200 milyar doları hedefliyoruz ama daha fazla gelir, markalaşmaktan geçiyor.”

En değerli markalar

Dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşu Brand Finance, her yıl İlk 5 bin Küresel Marka Değerinin milli gelire oranını, bir raporda yayınlıyor. 2020 sonuçlarında Türkiye, küresel marka değeri göstergesinde 49’uncu sıradan 44’üncü sıraya yükseldi. Firmalarımız markaya önem verdikçe ve markaya yatırım yaptıkça, küresel endekslerde çok daha yukarılara tırmanabileceğiz.

Markalaşmada 5 kritik nokta

1-Ülkenin, kentinin markasına katkı sun

2-Marka vaadine ihanet etme

3-Sabret, sebat et, gayret et

4-Faydayı ön planda tut

5-Tanıtımı asla ihmal etme

ATA BİNER ATAYI UNUTUR, ATTAN İNER ATI UNUTUR

2000’lerin başında Nokia cepte dünya lideriydi. Öyle ki yeni modeli 600 dolardı. Nokia marka yöneticisini dinliyordum. Söylediği hala kulaklarımda; “Nokia’da ödemeyi bu 5 harfe yapıyorsunuz. Aslında bu cihazın maliyeti; 20 dolar bile tutmuyor.”

Türkiye; Turquality 17 yıl önce kuruldu ve küresel marka çıkaramadı. TİM’in Konseyi neyi başarır, yaşayıp göreceğiz ama bizlerin “ata biner atayı unutur, attan iner atı unutur” tutumuyla küresel marka üretmemiz hayli zor. Niyet; halis, gayret; sürekli ve sabır; gerekli olmalı…