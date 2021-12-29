Küresel barış için Bangladeş’ten dünyaya sesleniş

Ahmet COŞKUNAYDIN

ahmetcoskunaydin@hotmail.com

Dünyamızda sorunlar öylesine birbirine karışıp, düğümlendi ki, bunları tek başına bir ulusu çözmesi imkansız hale geldi. Küresel, global ya da tüm dünyayı kapsayan sorunlar olarak, hangi adla tanımlarsak tanımlayalım, artı çözümü uluslararası birlik ya da ortak tavırdan geçiyor.

İşte bu sorunlar arasında sayabileceğimiz, küresel ısınma, terör, göçmen sorunu, kara para aklama, insan ticareti, çevre sorunları, nükleer silahlanma gibi konular dünyanın 70’ten fazla ülkesinden katılımlarla, Bangladeş’in Başkenti, Dakka’da ele alındı.

World Peace Conference 2021 Bangladesh (Bangladeş 2021 Dünya Barış Konferansı) adı altında yapılan konferansa, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Abdül Hamid, Başbakan Sheikh Hasina ,Parlamento Başkanı Shrin Sharmin ve Dışişleri Bakanı Abdel Mumin ev sahipliği yaptılar.

Ev sahiplerinin tümünün tebliğ sunduğu konferansta, dünya sorunlarının elbirliğiyle çözülebilmesi için, tüm uluslara, devletlere, sivil toplum kuruluşları ile hükümetlere çağrıda bulunuldu.

Eski BM Genel Sekreteri Ban ki Moon’un da online katıldığı 2 gün süren konferansta, tüm Dünya’yı kapsayarak bir küresel barış için bir bayrak açıldı, bir adım atıldı. Gerçekleşmesi zor bile görünse bu hedefe doğru yola çıkılması umut verdi.

Özellikle, silahlanmaya harcanan trilyonlarca doların, daha iyi bir yaşam için insanlığın kalkınmasına harcanmasının önemi vurgulandı.

Böyle bir harekete Bangladeş, hem ülkenin kurucu Devlet Başkanı Sheikh Mucibur Rahman’ı (Banga Bundhu), doğumunun 100. Ve Banglaadeş Halk Cumhuriyeti’nin de Bağımsızlığının 50 yıl dönümüne gelmesi de eklenerek, üçlü bir bayrama doğru yola çıkıldı…

Konferans sonunda da tüm hedefleri belirleyen bir bildiri yayınlandı.

Dünya çapında bir çok ülkeden katılımın olduğu bu önemli toplantıya Türkiye’den biri ben olmak üzere, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Haluk Karadağ, iki kişi katıldı.

Halen dünyada yaşanabilecek en kötü iklim senaryosundan, ilk başta Bangladeş olumsuz etkileniyor.

Eğer dünyamızın ısısı bir santigrat derece daha ısınırsa, sular altında kalacak Bangladeş topraklarından en az 40 milyon insan göçmen olmakla yüz yüze kalacak. Ve topraklarını terk ederek, başka yerlere göçecek…