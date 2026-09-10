Küresel belirsizlikler varken, “1,4 trilyon dolar” fazla ile rekor kıran da varsa…
“Küresel sıkıntı var…” diyoruz… “Son yıllarda küresel belirsizlikler arttı/ artıyor/artacak…” diye altını çiziyoruz…
“Savaşlar, jeopolitik gerilimler küresel ekonomilerdeki krizleri belirginleştiriyor…” diye ekliyoruz…
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Ama…
Örneğin Çin’in, Ağustos ayında, 120 milyar dolar ticaret fazlasıyla rekor kırdığını görüyoruz…
Hatta…
“Çok sıkıntılı” denilen 2025 yılını, 1.2 trilyon dolarlık “rekor fazla” ile kapattığını da biliyoruz…
Hatta…
2026 yılında, ticaret fazlası olarak, 1.4 trilyon dolara yaklaşabileceğini tahmin edebiliyoruz ama görmezden gelmeyi tercih ediyoruz…
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Dahası…
ABD ve AB ülkelerinin her türlü engellemesine rağmen:
Çin’in ABD ile yaptığı ticarette fazlası yüzde 44 arttı…
30 milyar dolara yaklaştı…
Üstüne:
Çin’in Avrupa Birliği’ne yaptığı ihracattaki artış yüzde 7’ye yaklaştı…
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Hani, ABD-İran savaşından, en fazla Çin etkilenecekti?
Sadece konuşmayı seçenler/bilenler için öyleydi…
Uygulamalar/gerçekleşmeler gerçeği gösterdi…
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Ve ekstrası:
Çin’in tüketimi azalıyor, tasarrufu artıyor;
Tek sıkıntı “tüketim” ve “perakende satışlar” yanında, sanayi üretiminin de yavaşlaması…
VELHASIL
Çin’in ihracatındaki rekor artışa, yılbaşında “altını çizerek” dikkat çektiğimizde, “Dönemseldir…”, “ABD-İran savaşı en fazla Çin’i olumsuz etkileyecek…” gibi temelsiz geri dönüşler almıştım…
“Eğitimden desteklemelere, birçok alanda Çin’in izlediği yolu takip etmeliyiz” şeklindeki öneriye de, “Demokrasiden hukuka Çin’den çok daha öndeyiz” gibi yanıtlar gelmişti…
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Tekrarlamakta fayda var:
Çin, hedef belirliyor…
Ama, hedef belirlemekle yetinmiyor…
O hedefe ulaşmak için elindeki tüm argümanları (eğitim, gençler, tasarruflar…) ‘bilimi de rehber kılarak’ kullanıyor…
Yani, gencini/çalışanını/üreticisini/ihracatçısını doğru yönlendirene/geliştirene/verimli kılana; koruyup/kollayana/atıl bırakmayana ‘dış müdahaleler ve tehdit’ sökmüyor; müdahale/tehdit eden zarar görüyor…
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(Bu arada, “Çok çok sıkıntılı” dediğimiz Alman ekonomisinin, yedi aylık dış ticaret fazlası: 125.8 milyar Euro)
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