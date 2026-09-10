Küresel belirsizlikler varken, “1,4 trilyon dolar” fazla ile rekor kıran da varsa…

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“Küresel sıkıntı var…” diyoruz… “Son yıllarda küresel belirsizlikler arttı/ artıyor/artacak…” diye altını çiziyoruz…

“Savaşlar, jeopolitik gerilimler küresel ekonomilerdeki krizleri belirginleştiri­yor…” diye ekliyoruz…

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Ama…

Örneğin Çin’in, Ağustos ayında, 120 mil­yar dolar ticaret fazlasıyla rekor kırdığını görüyoruz…

Hatta…

“Çok sıkıntılı” denilen 2025 yılını, 1.2 trilyon dolarlık “rekor fazla” ile kapattığı­nı da biliyoruz…

Hatta…

2026 yılında, ticaret fazlası olarak, 1.4 trilyon dolara yaklaşabileceğini tahmin edebiliyoruz ama görmezden gelmeyi ter­cih ediyoruz…

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Dahası…

ABD ve AB ülkelerinin her türlü engelle­mesine rağmen:

Çin’in ABD ile yaptığı ticarette fazlası yüzde 44 arttı…

30 milyar dolara yaklaştı…

Üstüne:

Çin’in Avrupa Birliği’ne yaptığı ihracat­taki artış yüzde 7’ye yaklaştı…

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Hani, ABD-İran savaşından, en fazla Çin etkilenecekti?

Sadece konuşmayı seçenler/bilenler için öyleydi…

Uygulamalar/gerçekleşmeler gerçeği gösterdi…

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Ve ekstrası:

Çin’in tüketimi azalıyor, tasarrufu artı­yor;

Tek sıkıntı “tüketim” ve “perakende sa­tışlar” yanında, sanayi üretiminin de ya­vaşlaması…

VELHASIL

Çin’in ihracatındaki rekor artışa, yılba­şında “altını çizerek” dikkat çektiğimizde, “Dönemseldir…”, “ABD-İran savaşı en fazla Çin’i olumsuz etkileyecek…” gibi temelsiz geri dönüşler almıştım…

“Eğitimden desteklemelere, birçok alan­da Çin’in izlediği yolu takip etmeliyiz” şek­lindeki öneriye de, “Demokrasiden huku­ka Çin’den çok daha öndeyiz” gibi yanıtlar gelmişti…

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Tekrarlamakta fayda var:

Çin, hedef belirliyor…

Ama, hedef belirlemekle yetinmiyor…

O hedefe ulaşmak için elindeki tüm argü­manları (eğitim, gençler, tasarruflar…) ‘bi­limi de rehber kılarak’ kullanıyor…

Yani, gencini/çalışanını/üreticisini/ih­racatçısını doğru yönlendirene/geliştire­ne/verimli kılana; koruyup/kollayana/atıl bırakmayana ‘dış müdahaleler ve tehdit’ sökmüyor; müdahale/tehdit eden zarar gö­rüyor…

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(Bu arada, “Çok çok sıkıntılı” dediğimiz Alman ekonomisinin, yedi aylık dış ticaret fazlası: 125.8 milyar Euro)