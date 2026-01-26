Küresel belirsizlikte kripto piyasasının imtihanı

2026’ya girerken her yılın yeni umutları da getirdiğini yazarak başlamıştık yazımıza. Ancak yılın ilk ayını geride bırakmak üzereyiz ve hem küresel piyasalar hem de kripto para­lar için jeopolitik krizlerin, büyük söylemlerin ve restleşmelerin gölgesinde savrulan piyasa şartlarının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dar bantta hareket eden kripto piyasasının 3 tril­yon dolar civarında sıkışan büyüklüğü ve 90 bin dolar eşiğinde dalgalanan Bitcoin’den da­ha çok konuşulan konu rekor kırmaya doyma­yan değerli madenler oldu. Jeopolitik gerilim Bitcoin’i 88-92 bin dolar bandına sıkıştırırken altının onsunun 5 bin dolara, gümüşün 103 do­lara ulaşması yatırımcının geleneksel yatırım araçlarına yöneldiğini gösteriyor.

Peki ne oldu da bu gelişmeler yaşandı? Geride bıraktığımız haftaya şüphesiz İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen World Economic Forum damgasını vurdu. Dünya liderlerini, ka­naat önderlerini, küresel ekonomiye yön veren şirketlerin üst düzey kadrolarını ve kripto eko­sisteminin global liderlerini ağırlayan forumdan çıkan mesajlar piyasaları dalgalandırdı. Özellik­le ABD Başkanı Trump’ın, Nato Sekreteri Mark Rutte ile forumdaki görüşmesinden sonra yaptı­ğı açıklamalar dikkat çekti.

Trump, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşme­ye dayanarak, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çer­çevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutaba­kat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayaca­ğım" açıklamasının ardından kripto piyasası da hareketlendi.

Jeopolitik tansiyonun kısmen azalması bir rahatlama sağlasa da bu hareket kalıcı bir yön değişimine dönüşmedi. Hafta sonuna doğru pi­yasanın daha dar bantta hareket etmesi, yatı­rımcıların yeni bir yön belirlemek için daha net sinyaller beklediğine bir işaret.

Davos mesajları ve düzenleyici belirsizlik

Davos’un şüphesiz en önemli açıklamaların­dan birine dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO’su Larry Fink imza attı. Fink’in, “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi. Şimdi de yapay zeka, beyaz yakalıları yutmaya geliyor! Kapitalizmin son büyük faciasına hazırlanın!” sözleri medyaya ve finans ekosistemine damga vurdu. Fink, sistemin çökmemesi için halkın sis­temin bir parçası haline getirilmesi ve bu yeni zenginliğe ortak edilmesi gerektiğini vurgulaya­rak aksi takdirde adaletsizliğin öfkesinin dünya­yı saracağı konusunda uyarıda bulundu.

Kripto para ekosistemini yakından ilgilen­diren açıklama ise USDC’nin sahibi Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire’den geldi. Faiz getiren stablecoin’lerin geleneksel bankacılık siste­minden kitlesel mevduat çıkışlarına yol açaca­ğı yönündeki endişeleri abartılı bulduğunu ifa­de etmesi, stablecoin’lerin konumuna ilişkin düzenleme tartışmalarını yeniden öne çıkardı. SEC ve CFTC arasındaki yetki alanı belirsiz­liği, özellikle bu ürünler açısından net bir çer­çevenin oluşmasını zorlaştırırken, piyasanın temkinli duruşunu da destekliyor.

Kurumsal sermaye temkinli

ETF’ler, kurumsal yatırımcının piyasa koşul­larına yaklaşımını yansıtıyor. Bitcoin ve Ethe­reum ETF’lerinde gerçekleşen çıkışlar, risk iş­tahının zayıf seyrettiğini gösteriyor. Bitcoin ET­F’leri hafta boyunca 1,22 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 569,44 milyon dolar çıkış kaydetti. Buna karşılık, XRP ve Solana ETF’lerinde sınırlı da olsa girişlerin görülmesi, sermayenin piyasa­yı tamamen terk etmediğini ortaya koyuyor. Ku­rumsal ilginin devam ettiği, ancak bu ilginin kısa vadeli fiyat beklentilerinden ziyade daha seçici ve temkinli bir çerçevede şekillendiği görülüyor.

Kripto piyasasında uzun vadeli projeksiyon

2026 yılı ile birlikte birçok yatırım şirketi ön­görülerin yer aldığı raporların paylaşımına baş­ladı. ARK Invest’in yayımladığı raporda iddialı bir şekilde kripto piyasasının 2030’a kadar yıllık bileşik %60’ın üzerinde bir büyüme kaydederek yaklaşık 28 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşa­bileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Bitcoin’in, toplam piyasa değerinin önemli bir bölümünü oluşturarak kurumsal odaklı yeni bir varlık sı­nıfının lideri konumuna yerleşmesi bekleniyor.

Genel değerlendirme

Tansiyonun anlık yükseldiği, restleşmele­rin havada uçuştuğu hızlı ve öfkeli bir dönem­den geçiyoruz. Küresel piyasalar yatırımcının kendini daha güvende hissedeceği alanlara kayması ile fiyatlanıyor. Bir süre daha serma­yenin kripto paralar, hisse ve tahviller ile de­ğerli madenler arasında gidip geldiği, “güven” odaklı günler yaşayacağız.