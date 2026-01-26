Küresel belirsizlikte kripto piyasasının imtihanı
2026’ya girerken her yılın yeni umutları da getirdiğini yazarak başlamıştık yazımıza. Ancak yılın ilk ayını geride bırakmak üzereyiz ve hem küresel piyasalar hem de kripto paralar için jeopolitik krizlerin, büyük söylemlerin ve restleşmelerin gölgesinde savrulan piyasa şartlarının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dar bantta hareket eden kripto piyasasının 3 trilyon dolar civarında sıkışan büyüklüğü ve 90 bin dolar eşiğinde dalgalanan Bitcoin’den daha çok konuşulan konu rekor kırmaya doymayan değerli madenler oldu. Jeopolitik gerilim Bitcoin’i 88-92 bin dolar bandına sıkıştırırken altının onsunun 5 bin dolara, gümüşün 103 dolara ulaşması yatırımcının geleneksel yatırım araçlarına yöneldiğini gösteriyor.
Peki ne oldu da bu gelişmeler yaşandı? Geride bıraktığımız haftaya şüphesiz İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen World Economic Forum damgasını vurdu. Dünya liderlerini, kanaat önderlerini, küresel ekonomiye yön veren şirketlerin üst düzey kadrolarını ve kripto ekosisteminin global liderlerini ağırlayan forumdan çıkan mesajlar piyasaları dalgalandırdı. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın, Nato Sekreteri Mark Rutte ile forumdaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Trump, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" açıklamasının ardından kripto piyasası da hareketlendi.
Jeopolitik tansiyonun kısmen azalması bir rahatlama sağlasa da bu hareket kalıcı bir yön değişimine dönüşmedi. Hafta sonuna doğru piyasanın daha dar bantta hareket etmesi, yatırımcıların yeni bir yön belirlemek için daha net sinyaller beklediğine bir işaret.
Davos mesajları ve düzenleyici belirsizlik
Davos’un şüphesiz en önemli açıklamalarından birine dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO’su Larry Fink imza attı. Fink’in, “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi. Şimdi de yapay zeka, beyaz yakalıları yutmaya geliyor! Kapitalizmin son büyük faciasına hazırlanın!” sözleri medyaya ve finans ekosistemine damga vurdu. Fink, sistemin çökmemesi için halkın sistemin bir parçası haline getirilmesi ve bu yeni zenginliğe ortak edilmesi gerektiğini vurgulayarak aksi takdirde adaletsizliğin öfkesinin dünyayı saracağı konusunda uyarıda bulundu.
Kripto para ekosistemini yakından ilgilendiren açıklama ise USDC’nin sahibi Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire’den geldi. Faiz getiren stablecoin’lerin geleneksel bankacılık sisteminden kitlesel mevduat çıkışlarına yol açacağı yönündeki endişeleri abartılı bulduğunu ifade etmesi, stablecoin’lerin konumuna ilişkin düzenleme tartışmalarını yeniden öne çıkardı. SEC ve CFTC arasındaki yetki alanı belirsizliği, özellikle bu ürünler açısından net bir çerçevenin oluşmasını zorlaştırırken, piyasanın temkinli duruşunu da destekliyor.
Kurumsal sermaye temkinli
ETF’ler, kurumsal yatırımcının piyasa koşullarına yaklaşımını yansıtıyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde gerçekleşen çıkışlar, risk iştahının zayıf seyrettiğini gösteriyor. Bitcoin ETF’leri hafta boyunca 1,22 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 569,44 milyon dolar çıkış kaydetti. Buna karşılık, XRP ve Solana ETF’lerinde sınırlı da olsa girişlerin görülmesi, sermayenin piyasayı tamamen terk etmediğini ortaya koyuyor. Kurumsal ilginin devam ettiği, ancak bu ilginin kısa vadeli fiyat beklentilerinden ziyade daha seçici ve temkinli bir çerçevede şekillendiği görülüyor.
Kripto piyasasında uzun vadeli projeksiyon
2026 yılı ile birlikte birçok yatırım şirketi öngörülerin yer aldığı raporların paylaşımına başladı. ARK Invest’in yayımladığı raporda iddialı bir şekilde kripto piyasasının 2030’a kadar yıllık bileşik %60’ın üzerinde bir büyüme kaydederek yaklaşık 28 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Bitcoin’in, toplam piyasa değerinin önemli bir bölümünü oluşturarak kurumsal odaklı yeni bir varlık sınıfının lideri konumuna yerleşmesi bekleniyor.
Genel değerlendirme
Tansiyonun anlık yükseldiği, restleşmelerin havada uçuştuğu hızlı ve öfkeli bir dönemden geçiyoruz. Küresel piyasalar yatırımcının kendini daha güvende hissedeceği alanlara kayması ile fiyatlanıyor. Bir süre daha sermayenin kripto paralar, hisse ve tahviller ile değerli madenler arasında gidip geldiği, “güven” odaklı günler yaşayacağız.
|Borsa
|12.992,71
|1,10 %
|Dolar
|43,3916
|0,07 %
|Euro
|51,6072
|0,60 %
|Euro/Dolar
|1,1885
|0,54 %
|Altın (GR)
|6.949,43
|0,06 %
|Altın (ONS)
|5.020,44
|0,78 %
|Brent
|64,6600
|-0,96 %