Küresel ekonomide rüzgarlar önden esmeye başladı

COVID-19 aşılarının devreye girmesi ve çok güçlü para ve maliye politikalarının etkisiyle rüzgarı arkasına alan küresel ekonomi ve finansal piyasalarda rüzgarlar yön değiştirmeye başladı. Mevcut veriler küresel ekonominin 1950’lerden bu yana en güçlü büyüme yaşanacak bir yılda olduğumuzu hala destekliyor. IMF’nin Temmuz ayında yayınladığı küresel ekonomik görünüm raporuna göre dünya ekonomisinde büyüme yüzde 6 bekleniyor. Bu tahminin büyük kısmı zaten yılın ilk yarısında gerçekleşti. Özellikle ikinci çeyrekte baz etkisi de devreye girdi. Hem baz etkisinin azalması hem de COVID-19 Delta varyantının çok güçlü seyretmesi nedeniyle yılın ikinci yarısında büyümede yavaşlama olasılığı artıyor. Yılın kalanı için büyüme tahminleri aşağı gelebilir fakat muhtemelen tarihi bir büyüme yılı içinde olduğumuz gerçeği çok değişmeyecek.

Finansal piyasala, başta hisse senedi piyasaları olmak üzere güçlü büyümeyi büyük oranda fiyatladı. Önümüzdeki dönemde bu büyümenin ne hadar aşağı geleceği fiyatlama üzerinde etkili olacaktır. Dünya nüfusünün yaklaşık yüzde 15’i iki doz aşıyı almış durumda. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 60’ların üzerini zorluyor fakat pandemi dünyada devam ettiği sürece, ilk etapta endemiye dönüşmedikçe herkesin sorunu olmaya devam edecekir. Pandeminin başında toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 60’ından fazlasının aşılanması gerektiği söyleniyordu. Tıp dünyası bu oranı şimdi yüzde 90 olarak telafuz ediyor. Mevcut aşılanma oranı bu noktadan oldukça uzak olduğumuzu, pandeminin ortaya çıkardığı olağanüstü durumun kısa sürede ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Bu durum önümüzdeki dönem açısından belirsizlik demek. Önce aşıları bekliyorduk, devreye girince umutlandık. Aşı olanlar açısından umudumuz boşa çıkmadı. Aşı olanlar büyük oranda korunuyor, hasta olsa bile hastalığı ağır geçirmiyor. Fakat çok ciddi oranda bir aşı karşıtlığı var görünüyor. Bu değişir mi, zaman içerisinde göreceğiz. Tıp dünyası mevcut aşılama ve artış hızının daha tehlikeli mutasyonları ortaya çıkarma riskinden bahsediyor. Dolayısıyla, ortadaki belirsizlik büyüme tarafında rüzgarı biraz terse döndürüyor.

Piyasaları zaman zaman olumsuz etkileyen ve etkileyebilecek bir başka faktör büyüme beklentilerinin çok güçlü olması. Örneğin ABD İmalat Sanayi PMI verisi 61 beklenirken 59 gelince negatif algılanıyor. Halbu ki, 59 geçmiş eğilimlere göre çok iyi bir veri. İstihdam verileri son dönemde beklenenin altında kaldı. Şu anda ABD’de açık bekleyen 10,5 milyon iş var, iş arayan sayısı ise 9,5 milyon. Delta varyantına rağmen ABD ekonomisi oldukça ısınıyor ve enflasyon yükseliyor. Eleman bulmanın zorluğundan kaynaklanan ücretlerdeki hareketlenme, tedarik sorunları, zirvede dolaşan emtia fiyatları maliyet enflasyonu baskısını sürdürüyor. Teknolojik gelişmeler ve verimlilik artışı muhtemelen enflasyon baskısını geçici kılacak fakat yaşanacak enflasyon beklenenden yüksek ve uzun sürebilir. Yılın ilk yarısında düşük enflasyon ve yüksek büyüme rüzgarı piyasanın arkasından destekleyici olarak esiyordu. Büyüme beklentilerindeki gerileme ve artan enflasyonla karşıdan esmeye başladı. Fed’in ayda 120 milyar doları bulan tahvil alımını sürdürmesi kredi talebinin üzerinde kaldığı için bono-tahvil talebini arttırarak faizleri aşağı çekiyor. Bu durum hem ABD’de hem de dünyanın birçok ülkesinde varlık balonlarını besliyor. Yakın tarihli önceki yazılarımızda da vurguladığımız gibi Fed istese bile çok bekleyemeyecek bir noktaya geliyor. Tahvil alım programını eylül ya da ekim gibi başlatma ve 6 ay içinde bitirme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz.