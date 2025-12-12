Küresel ekonomide sessiz ama umutla bekleyiş: 2026’nın ilk sinyalleri 

Küresel ekonomi 2026’ya yaklaşırken alışılmadık bir sessizlik hâkim. Ancak bu kez sessizlik, yaklaşan fırtınanın ayak seslerinden çok, yeni bir dengelenme döneminin habercisi gibi.

Yıllardır art arda gelen şoklar – pandemi, tedarik zinciri kırılmaları, enerji krizi ve enflasyon dalgası – dünyanın ekonomik sinir sistemini yordu. Fakat bugün görünen tablo, bu yorgunluğun yerini toparlanma iştahına bırakmaya başladığını gösteriyor. Belki de 2026, uzun süren dalgalanmanın ardından aranan “normalleşmenin” ilk gerçek yılı olacak. Seslerin azalması, bazen iyileşmenin başladığına da işaret eder.

ABD: Dengeli bir soğuma, sağlam bir zemin

ABD ekonomisi, 2024–2025 döneminde olduğu gibi yüksek tansiyonlu bir büyüme veya keskin bir daralma yerine, sağlıklı bir yavaşlama patikasına oturmuş görünüyor. İş gücü piyasası hâlâ canlı, şirket bilançoları güçlü ve tüketiciler yüksek enflasyon dönemine kıyasla daha temkinli ama daha rasyonel harcama davranışı sergiliyor.

En dikkat çekici iyimser sinyal ise faizler düşmesi, 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklığın azalıyor olması. Piyasa, nihayet Fed’in yol haritasını okumaya başlamış durumda. Bu da 2026’da finansal istikrar adına önemli bir kazanım.

ABD için resesyon senaryolarının yerini “ılımlı büyüme” beklentisinin alması, küresel ekonomi için moral kaynağı niteliğinde. Dünyanın geri kalanı için bu çok önemli.

Avrupa: Yavaş büyüme fakat yön doğru

Geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi, Avrupa’nın zayıf verimlilik ve enerji bağımlılığı nedeniyle yaşadığı yavaşlamayı kimse inkâr etmiyor. Ancak 2026 itibarıyla Avrupa ekonomisindeki dönüşüm süreci daha görünür hâle gelecek gibi duruyor. Özellikle yeşil enerji yatırımları, dijitalleşme ve sınır karbon düzenlemeleri sayesinde kıtanın orta vadeli rekabet gücü güçlenebilir.

Bir diğer olumlu gelişme ise Avrupa Merkez Bankası artık büyümeyi baskılayan değil, destekleyen bir politika alanına giriyor. Enflasyonun kalıcı olarak gevşemesi, faiz indirimlerinin önünü açıyor. Bu da işletmeler için daha uygun yatırım koşulları demek.

Çin: Yavaşlama değil, yenilenme

2026’ya yaklaşırken Çin’in büyümesi daha düşük ama daha nitelikli bir yapıya evriliyor. Gayrimenkul bağımlılığının azalması ve teknolojik sektörlerin güç kazanması, Çin’in ekonomik dönüşümünü hızlandırıyor.

Özellikle: elektrikli araçlar, yapay zekâ altyapısı, batarya teknolojileri, yüksek katma değerli üretim gibi alanlarda Çin dünyanın tempo belirleyicisi olmayı sürdürüyor.

Bu açıdan bakıldığında Çin’in yavaşlaması, küresel ekonomide bir tehdit değil; daha sürdürülebilir bir büyüme düzeninin parçası.

Gelişen Ülkeler: Daha dengeli bir finansal ortam

2023–2025 arasında gelişen ülkeler için en büyük risk, doların istikrarsız hareketliliği idi ancak 2026’da tablo daha dengeli olacak gibi duruyor. Çünkü Fed’in sıkılaştırma süreci neredeyse tamamlandı. Kur baskıları azalıyor. Uluslararası fon girişleri yeniden çeşitleniyor. Enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklık düşüyor.

Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler, finansal oynaklığın azalmasından doğrudan fayda sağlayacak konumda. Bu ülkeler için 2026, büyümeyi yeniden merkezine alan bir yıl olabilir.

Jeopolitik risklerde normalleşme arayışı

Sıcak çatışmalar ve diplomatik gerilimler hâlâ gündemde olsa da 2026’ya doğru bu risklerin ekonomik etkisi daha öngörülebilir hâle geliyor. Büyük güçler arasındaki ilişkilerde daha rasyonel bir çizgiye dönüş, küresel ticaret akışlarında istikrar yaratabilir. Tatmin edici bir barış değil belki, ama kontrollü rekabet ortamı ekonomik belirsizlikleri azaltıyor.

Altın ve dolar: Güven arayışının değişen yüzü

Altının güvenli liman rolü sürerken, yatırımcıların risk algısı daha dengeli bir aşamaya doğru ilerliyor. Dolar güçlü kalmaya devam ediyor ancak 2024–2025 kadar baskın bir dominasyon yaratmıyor.

Bu ikili hareket, piyasanın “felaketten kaçış” değil, denge arayışı içinde olduğunu gösteriyor. Sermaye artık sadece korunmak istemiyor; temkinli bir büyüme fırsatına da yöneliyor.

2026 sessizlikle değil, umutla gelebilir

Bugün küresel ekonomide hissedilen sessizlik, 2008 ve 2020’deki gibi kaosun öncüsü olan bir sessizlik değil. Aksine: Enflasyon geriliyor, Faiz patikaları netleşiyor, tedarik zinciri şokları azalıyor, ülkeler daha dengeli büyüme stratejileri izliyor, piyasaların risk iştahı ölçülü bir şekilde geri dönüyor.

Sessizlik bazen fırtına öncesi bir boşluk yaratır; bazen de iyileşmenin duyulmayan başlangıcıdır. 2026’nın ilk sinyallerine iyimser bir pencereden bakarsak, dünya ekonomisi nihayet birkaç yıl sonra ilk kez nefes alma fırsatı yakalıyor olabilir.