Küresel ekonomide son viraj: Merkez bankalarının ekim sınavı ve 2026 son çeyrek rotası

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Küresel ekono­mi, 2026 yılı­nın son çeyreğine gi­rerken yüksek enf­lasyon kalıntıları, Jeopolitik gerilim­lerin tetiklediği arz sıkıntıları ve emtia piyasalarındaki be­lirsizliklerin gölge­sinde oldukça has­sas bir patikada ilerliyor.

Yıl boyunca uygulanan parasal sıkı­laştırma adımlarının ardından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları kritik bir kav­şakta buluştu. Ekim ayı toplantı­ları, finansal piyasaların kısa ve orta vadeli yönünü belirlemekle kalmayıp, 2026’nın son çeyreğin­deki makroekonomik görünümü de doğrudan şekillendirecektir.

Küresel cephede temkinli duruş: FED ve ECB

Amerika Birleşik Devletleri ta­rafında, Federal Rezerv (FED) politika faizini Eylül ayında 0,25 puanlık artışın ardından mevcut %3,75 - %4,00 aralığında Ekim ayı toplantısına hazırlanmakta­dır. ABD ekonomisinde manşet enflasyondaki kademeli gerile­meye rağmen, çekirdek enflasyon göstergelerinin hedeflenen sevi­yenin üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasasındaki dirençli du­ruş, FED’in erken bir faiz indirim döngüsüne girmesini zorlaştır­maktadır.

Analistler ve piyasa ak­törleri, son toplantı tutanakların­da ki mesajlarla birliklte FED’in 28 Ekim’deki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarak pas geç­me ihtimalini en yüksek senaryo olarak değerlendirmektedir. An­cak Merkez Bankası Başkanı ve kurul üyelerinin metinlerde ve açıklamalarda yapacağı yönlen­dirmelerin, “şahin tutumun sür­dürüldüğü” bir çerçevede kalması ve Aralık ayı toplantısı için olası bir faiz artırımı opsiyonunu ma­sada tutması beklenmektedir.

Avrupa yakasında ise Avru­pa Merkez Bankası (ECB), ta­rafında son olarak 10 Eylül’deki toplantıda politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gidilirken mevduat faizi yüzde 2,50’ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65’e ve marjinal borç verme faizi yüz­de 2,90’a çıkartılmış ve nötr böl­ge ile kısıtlayıcı bölge arasındaki hassas dengede hareket etmek­tedir. Avro Bölgesi genelinde hanehalkı tüketimindeki zayıf­lık ve büyüme sancıları devam ederken, enerji fiyatlarındaki oynaklık ile hizmet sektöründe­ki yapışkan enflasyon politika yapıcıların karar alma sürecini zorlaştırmaktadır. 29 Ekim’de gerçekleştirilecek ECB toplantı­sında piyasaların ana beklentisi faizlerde herhangi bir değişikli­ğe gidilmemesi yönündedir. Bu­nunla birlikte, ECB başkanı ve yetkililerinin açıklamalarında, enflasyon ana eğiliminde kalıcı bir düşüş görülene kadar kısıt­lama seviyesinin korunacağına vurgu yapılması kaçınılmaz gö­rünmektedir.

Yurt içi patikada dezenflasyon mücadelesi: TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açısından Ekim ayı, kararlılıkla sürdürülen de­zenflasyon programının başarısı ve piyasa beklentilerinin yöne­timi açısından kritik bir test ni­teliği taşımaktadır. Halihazırda politika faizini %37 seviyesinde tutan TCMB, iç talepteki denge­lenmeyi, reel değerlenme süre­cini ve parasal aktarım mekaniz­masının etkinliğini yakından ta­kip etmektedir.

22 Ekim tarihinde toplana­cak olan Para Politikası Kurulu (PPK) için piyasa konsensüsü, politika faizinin %37 düzeyinde sabit tutulacağı yönünde netleş­mektedir. Aylık enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin hızı ve enflasyon beklentilerinin hedef­lere yakınlaşması, bankanın ana önceliği olmaya devam etmekte­dir. TCMB’nin Ekim toplantısın­da yalnızca politika faizini sabit tutmakla kalmayıp, makro ihti­yati tedbirler ve likidite yönetimi araçlarıyla parasal sıkılığı des­tekleyen kararlı duruşunu teyit etmesi beklenmektedir.

2026 son çeyrek projeksiyonu ve risk analizi

2026 yılının dördüncü ve son çeyreği, hem küresel hem de ye­rel ölçekte finansal koşulların nispeten sıkı kalmaya devam et­tiği bir dönem olmaya adaydır.

-Küresel Piyasalar ve Ser­maye Akımları: FED ve EC­B’nin faiz indirim süreçlerini er­telemesi ya da oldukça kademeli yürütmesi, küresel tahvil faizle­rini yüksek seviyelerde tutmak­tadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası ser­maye akımlarında daha seçici ve temkinli bir tutumu beraberinde getirmektedir.

-Jeopolitik ve Emtia Riskleri: Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki jeopolitik riskle­rin canlı kalması, küresel teda­rik zincirleri ve enerji fiyatla­rı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturarak enflasyonist riskle­rin tamamen ortadan kalkması­nı engellemektedir.

-İç Piyasa Dengeleri: TCM­B’nin kararlı ve sıkı duruşunu yıl sonuna kadar muhafaza etmesi, Türk lirası varlıklara olan yaban­cı ve yerli ilgisini desteklemekte­dir. Ancak bu durum, reel sektör üzerinde finansman maliyetleri­nin yüksek kalmasına ve iktisadi faaliyette dengeli bir yavaşlama­ya yol açmaktadır.

Özetle; Ekim ayı faiz kararla­rı, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelede henüz tam anlamıyla zafer ilan etmedi­ğini ve temkinli duruşun koru­nacağını gösterecektir. 2026’nın son çeyreğinde yatırımcılar ve ekonomi yönetimi için temel ku­ral; yüksek faiz ortamında liki­dite dengesini korumak, risk yö­netimini ön plana çıkarmak ve makroekonomik verilerdeki sin­yalleri doğru okumak olacaktır.