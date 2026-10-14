Küresel ekonomide son viraj: Merkez bankalarının ekim sınavı ve 2026 son çeyrek rotası
Küresel ekonomi, 2026 yılının son çeyreğine girerken yüksek enflasyon kalıntıları, Jeopolitik gerilimlerin tetiklediği arz sıkıntıları ve emtia piyasalarındaki belirsizliklerin gölgesinde oldukça hassas bir patikada ilerliyor.
Yıl boyunca uygulanan parasal sıkılaştırma adımlarının ardından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları kritik bir kavşakta buluştu. Ekim ayı toplantıları, finansal piyasaların kısa ve orta vadeli yönünü belirlemekle kalmayıp, 2026’nın son çeyreğindeki makroekonomik görünümü de doğrudan şekillendirecektir.
Küresel cephede temkinli duruş: FED ve ECB
Amerika Birleşik Devletleri tarafında, Federal Rezerv (FED) politika faizini Eylül ayında 0,25 puanlık artışın ardından mevcut %3,75 - %4,00 aralığında Ekim ayı toplantısına hazırlanmaktadır. ABD ekonomisinde manşet enflasyondaki kademeli gerilemeye rağmen, çekirdek enflasyon göstergelerinin hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasasındaki dirençli duruş, FED’in erken bir faiz indirim döngüsüne girmesini zorlaştırmaktadır.
Analistler ve piyasa aktörleri, son toplantı tutanaklarında ki mesajlarla birliklte FED’in 28 Ekim’deki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarak pas geçme ihtimalini en yüksek senaryo olarak değerlendirmektedir. Ancak Merkez Bankası Başkanı ve kurul üyelerinin metinlerde ve açıklamalarda yapacağı yönlendirmelerin, “şahin tutumun sürdürüldüğü” bir çerçevede kalması ve Aralık ayı toplantısı için olası bir faiz artırımı opsiyonunu masada tutması beklenmektedir.
Avrupa yakasında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), tarafında son olarak 10 Eylül’deki toplantıda politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gidilirken mevduat faizi yüzde 2,50’ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65’e ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,90’a çıkartılmış ve nötr bölge ile kısıtlayıcı bölge arasındaki hassas dengede hareket etmektedir. Avro Bölgesi genelinde hanehalkı tüketimindeki zayıflık ve büyüme sancıları devam ederken, enerji fiyatlarındaki oynaklık ile hizmet sektöründeki yapışkan enflasyon politika yapıcıların karar alma sürecini zorlaştırmaktadır. 29 Ekim’de gerçekleştirilecek ECB toplantısında piyasaların ana beklentisi faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönündedir. Bununla birlikte, ECB başkanı ve yetkililerinin açıklamalarında, enflasyon ana eğiliminde kalıcı bir düşüş görülene kadar kısıtlama seviyesinin korunacağına vurgu yapılması kaçınılmaz görünmektedir.
Yurt içi patikada dezenflasyon mücadelesi: TCMB
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açısından Ekim ayı, kararlılıkla sürdürülen dezenflasyon programının başarısı ve piyasa beklentilerinin yönetimi açısından kritik bir test niteliği taşımaktadır. Halihazırda politika faizini %37 seviyesinde tutan TCMB, iç talepteki dengelenmeyi, reel değerlenme sürecini ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini yakından takip etmektedir.
22 Ekim tarihinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) için piyasa konsensüsü, politika faizinin %37 düzeyinde sabit tutulacağı yönünde netleşmektedir. Aylık enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin hızı ve enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınlaşması, bankanın ana önceliği olmaya devam etmektedir. TCMB’nin Ekim toplantısında yalnızca politika faizini sabit tutmakla kalmayıp, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi araçlarıyla parasal sıkılığı destekleyen kararlı duruşunu teyit etmesi beklenmektedir.
2026 son çeyrek projeksiyonu ve risk analizi
2026 yılının dördüncü ve son çeyreği, hem küresel hem de yerel ölçekte finansal koşulların nispeten sıkı kalmaya devam ettiği bir dönem olmaya adaydır.
-Küresel Piyasalar ve Sermaye Akımları: FED ve ECB’nin faiz indirim süreçlerini ertelemesi ya da oldukça kademeli yürütmesi, küresel tahvil faizlerini yüksek seviyelerde tutmaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası sermaye akımlarında daha seçici ve temkinli bir tutumu beraberinde getirmektedir.
-Jeopolitik ve Emtia Riskleri: Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki jeopolitik risklerin canlı kalması, küresel tedarik zincirleri ve enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturarak enflasyonist risklerin tamamen ortadan kalkmasını engellemektedir.
-İç Piyasa Dengeleri: TCMB’nin kararlı ve sıkı duruşunu yıl sonuna kadar muhafaza etmesi, Türk lirası varlıklara olan yabancı ve yerli ilgisini desteklemektedir. Ancak bu durum, reel sektör üzerinde finansman maliyetlerinin yüksek kalmasına ve iktisadi faaliyette dengeli bir yavaşlamaya yol açmaktadır.
Özetle; Ekim ayı faiz kararları, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelede henüz tam anlamıyla zafer ilan etmediğini ve temkinli duruşun korunacağını gösterecektir. 2026’nın son çeyreğinde yatırımcılar ve ekonomi yönetimi için temel kural; yüksek faiz ortamında likidite dengesini korumak, risk yönetimini ön plana çıkarmak ve makroekonomik verilerdeki sinyalleri doğru okumak olacaktır.
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