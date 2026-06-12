Küresel ekonominin tehlikeli kesişmesi: Japonya’nın faiz kararları ve ABD’nin sürdürülemez borç sarmalı
Küresel finans sistemi, 2026 yılı itibarıyla daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasına ulaşmış durumda. Bir tarafta, modern tarihin en büyük borç yükü altında ezilen ve ulusal borcu 39 trilyon doları aşan bir ABD ekonomisi; diğer tarafta ise on yıllardır süren negatif faiz politikasından vazgeçerek normalleşme sürecine giren Japonya bulunmakta.
Bu iki devasa ekonomik gücün arasındaki ilişki, sadece ikili bir ticari mesele değil; ABD hazine tahvillerinin en büyük yabancı alıcısının strateji değiştirmesiyle tetiklenen küresel bir istikrar sorunudur. Japonya’nın faiz artırımı kararları, ABD’nin borçlanma maliyetlerini doğrudan yukarı çekerek, halihazırda kırılgan olan ABD mali dengelerini bir uçurumun kenarına itme potansiyeline sahip olabileceği kaçınılmaz bir gerçek. ABD’nin mali durumu, 2026 yılı itibarıyla alarm veren istatistiklerle doludur.
ABD ulusal borcu, GSYH’nin %120’sini aşarak II. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Bu devasa borç yükü, günlük yaklaşık 8 milyar dolar artış göstermektedir. Ancak asıl çarpıcı gelişme, borcun ana parası değil, bu borcu finanse etmek için ödenen faizlerdir. 2026 mali yılı verilerine göre, ABD hükümetinin net faiz ödemeleri yıllık 1 trilyon doları aşmış durumda. Bu rakam, ülkenin savunma harcamalarını geride bırakarak sosyal güvenlikten sonra bütçedeki ikinci en büyük harcama kalemi haline gelmiş durumda.
Japonya: Dünyanın en büyük alacaklısı
Bu borç sarmalının sürdürülebilirliği, ABD Hazinesi’nin çıkardığı tahvillerin küresel yatırımcılar tarafından satın alınmasına bağlı. Japonya, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ABD hazine tahvili varlığıyla, ABD’nin en büyük yabancı kreditörü konumunda. On yıllar boyunca Japonya’daki düşük faiz oranları, Japon tasarruf sahiplerini ve kurumlarını daha yüksek getiri arayışıyla ABD tahvillerine yönlendirmiş, bu da ABD’nin uzun vadeli faiz oranlarını düşük tutan istikrarlı bir sermaye akışı sağlamıştı.
Ancak bu dönem görünen o ki sona ermekte. Japonya Merkez Bankası (BOJ), 2025 sonu itibarıyla politika faizini %0,75’e çıkarmış ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri %2,3 ile son on yılların zirvesine ulaşmıştır. Bu durum, Japon yatırımcılar için oyunun kurallarını tamamen değiştirmiştir. Yerel piyasada %2,3 getiri elde edebilen bir Japon sigorta şirketi veya emeklilik fonu için, döviz riskinden korunma (hedging) maliyetleri çıkarıldığında sadece %1,3 getiri sunan ABD tahvilleri artık cazibesini yitirmiş durumda. Veriler, 2026’nın başından bu yana Japon yatırımcıların 4 trilyon yen (25 milyar dolar) değerinde yabancı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini göstermekte.
Faiz kararlarının zincirleme etkisi: “Carry trade” ve likidite riski
Japonya’nın faiz artırımları ile ABD borç oranı arasındaki ilişki iki başlıkla özetleyebiliriz:
1Doğrudan talep kaybı ve getiri baskısı: Japonya’nın ABD tahvillerine olan talebinin azalması, bu tahvillerin fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla faiz getirilerinin yükselmesine neden olabilir. Ekonomistler, Japon talebindeki bu çekilmenin ABD 10 yıllık tahvil faizlerine orta vadede yukarı çekeceğini ve 20 ila 50 baz puan ek yük getireceğini tahmin etmektedir. ABD’nin her yıl yaklaşık 2 trilyon dolar açık verdiği ve devasa miktarda borcu çevirdiği bir ortamda, bu faiz artışı borçlanma maliyetlerini katlanarak artıracaktır.
2Yen bazlı “carry trade” çöküşü: On yıllardır yatırımcılar, Japonya’dan düşük faizle borçlanıp bu parayı ABD tahvilleri gibi daha yüksek getirili varlıklara yatırmaktaydı. Japonya’da faizlerin yükselmesi ve yenin değer kazanması, bu devasa kaldıraçlı pozisyonların hızla kapatılmasına yol açabilir. 2026 Ocak ayında yaşanan kısa süreli piyasa paniği, Japon tahvillerindeki küçük bir hareketin ABD piyasalarında nasıl ani volatiliteye yol açtığını hatırlatmak isterim.
Mali baskınlık ve politika çıkmazı
ABD hükümeti, artan borç yükü ve yükselen faizler nedeniyle “mali baskınlık” (fiscal dominance) riskiyle karşı karşıyadır. Mali baskınlık, hükümetin bütçe açıklarının ve borç servis maliyetlerinin merkez bankası (Fed) politikalarını esir alması durumudur. Bu senaryoda Fed, enflasyonu kontrol etmek için faiz artırmak istese bile, hükümetin borç ödeme maliyetlerini sürdürülebilir kılmak için faizleri düşük tutmaya zorlanabilir.
Başkan Trump’ın Fed üzerindeki faiz indirme baskısı, bu durumun teoriden manşetlere taşındığını hepimiz biliyoruz. Ancak Japonya faiz artırırken Fed’in siyasi baskıyla faiz indirmesi, doların zayıflamasına ve ABD tahvillerine olan küresel güvenin daha da sarsılmasına yol açabilir. Japon yatırımcıların boşluğunu dolduracak yeni alıcıların (fiyata duyarlı yatırımcılar), bu riski üstlenmek için daha da yüksek faiz talep edeceği öngörülmektedir.
Ekonomik güvenlik ve altın faktörü
Piyasalar bu gerilime varlık fiyatlandırmasıyla tepki vermektedir. ABD borç sürdürülebilirliğine olan güven azaldıkça, yatırımcılar güvenli varlıklara yönelmektedir. Altın fiyatlarının Ocak 2026’da ons başına 5.589 dolarla tarihi zirveye ulaşması, bu güven kırılımının en somut göstergesidir.
Merkez bankalarının, özellikle Çin ve BRICS ülkelerinin, dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırması (de-dollarization), ABD’nin borcunu finanse etme kabiliyetini daha da daraltmaktadır. Uzmanlar, bu krizin çözümü için ABD’nin önümüzdeki on yıl içinde 10 trilyon dolarlık bir açık azaltma programı uygulaması gerektiğini belirtmekteler.
“Döngüyü Kırmak” (Breaking the Cycle) başlıklı rapor, borç-GSYH oranını 2035 yılına kadar %100’ün altına düşürmek için; savunma harcamalarının kısıtlanması, servet vergisi ve kapsamlı vergi reformları gibi radikal adımlar önermekte. Ancak mevcut siyasi kutuplaşma ortamında bu tür tasarruf tedbirlerinin uygulanabilirliği yaşayıp göreceğiz. Sonuç olarak Japonya’nın faiz kararları, ABD’nin borçlanma maliyetleri üzerinde bir çarpan etkisi yaratarak, ABD’nın mali manevra alanını hızla daraltmaktadır. Japon sermayesinin geri çekilmesi, ABD hazine tahvillerini daha oynak ve daha pahalı bir varlık haline getirirken, ABD bütçesinde faiz ödemelerinin payını artırmaktadır.
2026 yılı itibarıyla ortaya çıkan tablo bize gösteriyor ki: Japonya’da yaşananlar Japonya’da kalmayacak; Tokyo’daki küçük bir faiz artışı, Washington’daki borç krizini küresel bir finansal fırtınaya dönüştürecek tetiği çekmektedir. ABD’nin “büyük güç” statüsünü koruması, artık sadece askeri gücüne değil, bu borç sarmalından Japonya ve diğer küresel ortaklarıyla eşgüdümlü, disiplinli bir mali çıkış stratejisi bulmasına bağlıdır.
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