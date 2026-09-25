Küresel faiz artışları ve gelişmekte olan ülkeler

Bugün yaşadığımız enerji fiyat şoku­na ve verilen politika tepkisine tarihsel bir perspektiften bakmak faydalı olabilir. 1974 ve 1978 yıllarında ya­şanan petrol fiyatı ar­tışları tüm dünyada enflasyonist bir dalga yaratmıştı. ABD’de tü­ketici enflasyonu 1979 yılında %13,3, 1980 yı­lında %12,5 olarak gerçekleş­mişti. Bunun üzerine Fed’in ef­sane başkanı Paul Volcker sıkı para politikası uygulama baş­lamıştı. 1981 yılında ortalama Fed fonlama faizi %19,1’e yük­seldi. 10 yıl vadeli ABD Hazi­nesi tahvilinin faizi ise %15,8’e ulaşmıştı.

Petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı petro-dolarlar ise ge­lişmekte olan ülkelere 1970ler boyunca borç olarak verilmiş­ti. Bir başka deyişle, gelişmek­te olan ülkelerin dış borç yükü bu dönemde artmıştı. Bu borç­ların yarısından fazlası değiş­ken faizliydi. ABD’de yaşanan faiz artışları bu ülkelerin borç ödemelerine doğrudan yansı­dı. 1982 yılında bu ülkelerin fa­iz ödemeleri ihracat gelirleri­nin %40’ına ulaştı. Sonuç ola­rak gelişmekte olan ülkeler dış borç krizine girdi ve temerrüte düştü. Sonrası özellikle birçok Latin Amerika ekonomisinde hiper enflasyon ile sonuçlandı. Bu yazımızda ABD’de faiz oran­larında son dönemde görülen artışların gelişmekte olan eko­nomiler üzerindeki etkilerini 1980’ler deneyimi ışığında tar­tışacağız.

Gelişmiş ülkelerdeki faiz artışları gelişmekte olan ül­keleri üç ana kanaldan etki­liyor.

1.Faiz Kanalı: Gelişmekte olan ülkeler yurtdışından bir dayanak faiz oranı (genellikle ilgili vadedeki ABD tahvili faiz oranı) ve ona eklenen risk pri­mi ile borçlanırlar. Dayanak fa­iz oranındaki artışlar gelişmek­te olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini doğrudan etkiler. Bu tür dönemlerde, özellikle yüksek borçlanma ihtiyacı olan ülkelerin risk primlerinde artış görülür. Bu artışlar da borçlan­ma faizlerini yükseltir.

2.Dolar Kanalı: ABD’de fa­izlerin göreli olarak yükseliyor olması uluslararası fon akım­larının ABD’ye yönelmesine ve doların değerlenmesine neden olur. 1980’lerin başından orta­sına kadar dolar diğer para bi­rimleri karşısında yaklaşık %50 değer kazanmıştır. Bu durumda dolar cinsinden yükümlülükle­ri olan ülke ve şirketlerin borç ödeme kapasitesinin zayıfla­ması kaçınılmazdır.

3.Emtia fiyatları kanalı: Emtia fiyatlarındaki hareket­lerin etkileri ithalatçı ya da ih­racatçı olmanıza bağlı olarak değişir. Artan faiz ortamında normal koşullarda emtia fiyat­larının gerilemesini bekleriz. 1980ler boyunca da petrol baş­ta olmak üzere emtia fiyatları gerileme göstermiştir. İhracat­çı olan Latin Amerika ülkeleri bundan olumsuz etkilenirken Türkiye gibi ithalatçı ülkeler olumlu yönde etkilenmiştir.

Günümüzde 1980’lere benzer bir risk var mı?

Cevabını baştan verebiliriz. Gelişmekte olan ülke ekonomi­leri 1980lere göre bu tür şokla­ra karşı daha dayanıklı durum­da. Öncelikle makroe­konomik politika ve risk yönetimi açısından ge­lişmekte olan ülkeler çok tecrübe edindiler. Birçok ülkede serbest kur reji­mi var ve dış şokların et­kilerinin bir kısmını kur hareketleri sönümlüyor.

Türkiye örneğinde ise son yıllarda şokların etki­lerini ilk olarak döviz re­zervleri sönümlüyor. Bu noktada rezerv yeterliliği gün­deme geliyor. Günümüzde bir­çok gelişmekte olan ekonomi çok daha yüksek ve çeşitlendi­rilmiş döviz rezerv yapısına sa­hip. Rezerv yeterlilik oranları açısından baktığımızda da Tür­kiye’nin rezerv seviyesinin ma­kul seviyedeki olası şokları sö­nümleyebilecek nitelikte ol­duğunu söyleyebiliriz. Son iki yılda yaşanan iki kur talebi şo­kunu da yönetti TCMB.

Diğer taraftan gelişmekte olan ülke­lerin dış borç yapısı günümüzde ağırlıklı olarak sabit faizli. Do­layısıyla artan küresel faizlerin borç yüküne etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin dış borcunun milli gelirine oranı 2026 ikinci çeyrek itibariyle %31,6. Dünya Bankası tarafından yayımlanan veriler ile karşılaştırıldığında Güney Asya ülkelerine benzer bir borç stoğumuz olduğunu gö­rüyoruz. Diğer gelişmekte olan ülke gruplarına göre daha dü­şük borç stoğumuz var.

Sonuç:

Tüm bu verileri bir araya ge­tirdiğimizde gelişmekte olan ülkelerin 1980lere göre makro­ekonomik açıdan daha az kı­rılgan olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ekonomi yönetimi konu­sunda da çok şey öğrendik. Fa­kat bu olumlu gelişmeler reha­vete neden olmamalı. Yabancı para cinsinden borçlanmalarda yüksek maliyetli bir dönem biz­leri bekliyor.