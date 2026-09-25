Küresel faiz artışları ve gelişmekte olan ülkeler
Bugün yaşadığımız enerji fiyat şokuna ve verilen politika tepkisine tarihsel bir perspektiften bakmak faydalı olabilir. 1974 ve 1978 yıllarında yaşanan petrol fiyatı artışları tüm dünyada enflasyonist bir dalga yaratmıştı. ABD’de tüketici enflasyonu 1979 yılında %13,3, 1980 yılında %12,5 olarak gerçekleşmişti. Bunun üzerine Fed’in efsane başkanı Paul Volcker sıkı para politikası uygulama başlamıştı. 1981 yılında ortalama Fed fonlama faizi %19,1’e yükseldi. 10 yıl vadeli ABD Hazinesi tahvilinin faizi ise %15,8’e ulaşmıştı.
Petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı petro-dolarlar ise gelişmekte olan ülkelere 1970ler boyunca borç olarak verilmişti. Bir başka deyişle, gelişmekte olan ülkelerin dış borç yükü bu dönemde artmıştı. Bu borçların yarısından fazlası değişken faizliydi. ABD’de yaşanan faiz artışları bu ülkelerin borç ödemelerine doğrudan yansıdı. 1982 yılında bu ülkelerin faiz ödemeleri ihracat gelirlerinin %40’ına ulaştı. Sonuç olarak gelişmekte olan ülkeler dış borç krizine girdi ve temerrüte düştü. Sonrası özellikle birçok Latin Amerika ekonomisinde hiper enflasyon ile sonuçlandı. Bu yazımızda ABD’de faiz oranlarında son dönemde görülen artışların gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkilerini 1980’ler deneyimi ışığında tartışacağız.
Gelişmiş ülkelerdeki faiz artışları gelişmekte olan ülkeleri üç ana kanaldan etkiliyor.
1.Faiz Kanalı: Gelişmekte olan ülkeler yurtdışından bir dayanak faiz oranı (genellikle ilgili vadedeki ABD tahvili faiz oranı) ve ona eklenen risk primi ile borçlanırlar. Dayanak faiz oranındaki artışlar gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini doğrudan etkiler. Bu tür dönemlerde, özellikle yüksek borçlanma ihtiyacı olan ülkelerin risk primlerinde artış görülür. Bu artışlar da borçlanma faizlerini yükseltir.
2.Dolar Kanalı: ABD’de faizlerin göreli olarak yükseliyor olması uluslararası fon akımlarının ABD’ye yönelmesine ve doların değerlenmesine neden olur. 1980’lerin başından ortasına kadar dolar diğer para birimleri karşısında yaklaşık %50 değer kazanmıştır. Bu durumda dolar cinsinden yükümlülükleri olan ülke ve şirketlerin borç ödeme kapasitesinin zayıflaması kaçınılmazdır.
3.Emtia fiyatları kanalı: Emtia fiyatlarındaki hareketlerin etkileri ithalatçı ya da ihracatçı olmanıza bağlı olarak değişir. Artan faiz ortamında normal koşullarda emtia fiyatlarının gerilemesini bekleriz. 1980ler boyunca da petrol başta olmak üzere emtia fiyatları gerileme göstermiştir. İhracatçı olan Latin Amerika ülkeleri bundan olumsuz etkilenirken Türkiye gibi ithalatçı ülkeler olumlu yönde etkilenmiştir.
Günümüzde 1980’lere benzer bir risk var mı?
Cevabını baştan verebiliriz. Gelişmekte olan ülke ekonomileri 1980lere göre bu tür şoklara karşı daha dayanıklı durumda. Öncelikle makroekonomik politika ve risk yönetimi açısından gelişmekte olan ülkeler çok tecrübe edindiler. Birçok ülkede serbest kur rejimi var ve dış şokların etkilerinin bir kısmını kur hareketleri sönümlüyor.
Türkiye örneğinde ise son yıllarda şokların etkilerini ilk olarak döviz rezervleri sönümlüyor. Bu noktada rezerv yeterliliği gündeme geliyor. Günümüzde birçok gelişmekte olan ekonomi çok daha yüksek ve çeşitlendirilmiş döviz rezerv yapısına sahip. Rezerv yeterlilik oranları açısından baktığımızda da Türkiye’nin rezerv seviyesinin makul seviyedeki olası şokları sönümleyebilecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Son iki yılda yaşanan iki kur talebi şokunu da yönetti TCMB.
Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin dış borç yapısı günümüzde ağırlıklı olarak sabit faizli. Dolayısıyla artan küresel faizlerin borç yüküne etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin dış borcunun milli gelirine oranı 2026 ikinci çeyrek itibariyle %31,6. Dünya Bankası tarafından yayımlanan veriler ile karşılaştırıldığında Güney Asya ülkelerine benzer bir borç stoğumuz olduğunu görüyoruz. Diğer gelişmekte olan ülke gruplarına göre daha düşük borç stoğumuz var.
Sonuç:
Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde gelişmekte olan ülkelerin 1980lere göre makroekonomik açıdan daha az kırılgan olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ekonomi yönetimi konusunda da çok şey öğrendik. Fakat bu olumlu gelişmeler rehavete neden olmamalı. Yabancı para cinsinden borçlanmalarda yüksek maliyetli bir dönem bizleri bekliyor.
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