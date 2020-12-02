“Küresel felaketin panzehiri ülkeler arası işbirliği”

Türk ve İtalyan iş adamlarınca 1885 yılında kurulan ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik katma değeri yüksek organizasyonlar gerçekleştiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, bu yıl 5’incisi düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin 100’üncü yaşını kutladı. Pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen etkinliğin özel menüsü şef Carlo Bernardini tarafından hazırlandı. Etkinliğe İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Genel Sekreter Fatih Ayçin, şef Carlo Bernardini ve üyeler katıldı.

Etkinlikte konuşan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, salgında ikinci dalganın yaşandığını belirterek, “Türkiye ve İtalya pandemi sürecinin başından bu yana ülkeler arası iş birliğine vurgu yaptı. Küresel felaketi geride bırakmak için global anlamda tek sesli bir duruş sergilememiz gerekiyor” dedi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise şunları dile getirdi: “Şu anda bu zor günleri yaşarken İtalyan ve Türk girişimcileri desteklemek için çabalayan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’ne teşekkür ediyorum. Çok zor koşullarda da çalışmaya ve hizmet vermeye devam etmenin mümkün olduğunu gösteren önemli bir örnek. Biz İtalyanlar Türk arkadaşlarımız gibi yaptığımız her şeye duygularımızı ve heyecanlarımızı katarız. Sanal olarak da olsa bu organizasyonun bir parçası olmak beni mutlu ediyor. İtalyan mutfağı Türkiye’de, Türk mutfağı da İtalya’da çok seviliyor. Eminim ki kısa süre içerisinde Türk mutfağı da kendini daha iyi tanıtmayı başaracak. Zira sadece gelenekler ya da ürün çeşitliliği özelinde düşünmüyorum. Akdenizli yapımız ve sağlıklı ve lezzetli beslenme olarak dünyaya yayılacak” diye konuştu. Özel menüye imzasını atan İtalyan şef Carlo Bernardini de, menüyü Federico Fellini’nin bölgesi olan Rimini’den gelen ürünlerle hazırladıklarını ifade etti.

İTALYAN ŞEFLER, İTALYAN HAYAT TARZININ ELÇİLERİDİR

İTALYA’NIN Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, bu sene Federico Fellini’nin 100’üncü doğum gününü kutladıklarını belirtti. Gaiani “Yönetmenin ‘La Dolce Vita’ filminde Anita Ekberg ve Marcello Mastroianni’nin Trevi çeşmesinin içinde bir sahnesi var ki; dünyada birçok insanın kafasına kazındı. Bu da İtalyan güzel hayat tarzının en önemli simgelerinden bir tanesi oldu. Umarım bu çeşmeyi görmeyenler seyahat etme imkânı bulunca gider. Dünyadaki tüm İtalyan şefleri aslında İtalyan yaşam tarzının birer elçileridir. O şekilde de davranıyorlar. İki Akdeniz ülkesi olarak zevklerimiz aslında oldukça yakın. Tabii burada bir rekabet söz konusu değil. Ne kadar feraset varsa dünya o kadar güzeldir” şeklinde konuştu.