Küresel finansın Türk leydileri
Dünyanın en önemli markalarının kaptan köşkünde oturan Türk yöneticilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Coca-Cola’dan BBVA’ya, BP’den Vodafone’a, Shell’den Unilever’e kendi alanlarında dünyaya yön veren markaların kaptan köşklerinde Türk yöneticiler yer alıyor. Özellikle kadın yöneticilerin elinin değdiği bu şirketlerin büyümeye olan katkısı da dikkat çekiyor. Dev gemilerin dümenine geçen kadın kaptanların sayısının arttığı sektörlerin başında da finans ve bankacılık öne çıkıyor. Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşlardan CitiBank gibi küresel devlere kadar birçok finans şirketini yöneten veya yönetim koltuğunda yer alan isimleri sizler için derledik. ABD, İngiltere, Hollanda, İsviçre gibi küresel finans merkezlerinin “Türk Leydileri” arasında dikkat çeken isimler var.
Elif Bilgi Zapporoli- BofA Merrill Lynch:
3 yıl önce American Banker dergisi Elif Bilgi Zapporoli’yi Bankacılık ve Finans sektöründeki “En Güçlü Kadınlar 2020” listesinde yer verdi. 12 yılı aşkın süredir Bank of America Merrill Lynch bünyesinde görev yapan Zapparoli, bankanın müşterilere daha hızlı geri dönüş ve daha düşük fiyatlar sunmak için yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik ve otomasyon kullanma çalışmalarının yönetilmesine önemli katkı sağladıı Elif Bildin Zapporoli, aynı yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünya genelinde “Geleceğin 100 Küresel Lideri” arasında gösterildi.
Hafize Gaye Erkan-Marsh McLennan:
ABD’de ekonomi çevrelerinin “Müthiş Türk Kızı” olarak tanıdığı Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi’ni birincilikle bitirdi. Ardından Princeton Üniversitesi’nde doktora yapan Erkan, 2 yıllık süreci bir yılda tamamladığı için 246 yıllık okulun tarihinde bir ilke imza attı. Harvard Üniversitesi’nde İleri Yönetim Programı eğitimi alan Erkan, dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ta kariyerinin ilk adımını attı. 250 milyar dolarlık varlığı yöneten First Republic Bank’ın 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı, Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuğuna oturan Erkan, bankanın Başkanı, eş CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2019 Crain'in Bankacılık ve Finansta Önemli Kadınlar listesine ve 2019 American Banker "İzlenecek Kadınlar" listesine seçilen Erkan, Uluslararası Kadın Forumu üyesi.
Aylin Suntay - Gaia:
Modern Rus ekonomisinde ilklere imza atan Aylin Suntay, ülkenin en önemli şirketi Gazprom’a ait finans birimlerinden birini yöneterek adını tarihe yazdırdı. Enerji şirketine ait Gazprombank Fund’un CEO’luk görevini Moskova’da 5 yıl yöneten Suntay, şu anda özel sermayenin merkezi olan İsviçre’de kurduğu Gaia Investment Advisors SA’ın Başkanı. Londra'da Colonial First State ve California'da farklı portföy yöneticisi olan Suntay, Cenevre, Londra, Zürih ve Asya'da Pictet Asset Management'ın Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009'da yapılan İtalya'nın en önemli 100 fon yöneticisi arasında 10'uncu sırada yer alarak piyasaların dikkatini çeken Suntay'ın yönettiği ve kurucu ortağı olduğu Gaia, varlık yönetimi ve danışmanlık işinde yüksek net varlığa sahip ailelerle çalışıyor.
Serra Akçaoğlu-CitiBank:
Türk bankacılık sisteminde ilklere imza atan isimlerden biri de Serra Akçaoğlu. Şu anda dünyanın en büyük bankalarından biri olan 2.4 trilyon dolarlık varlığı yöneten Citi Group’a ait bankada en kritik ve güçlü görevlerden biri olan EMEA Bölgesi’ni yönetiyor. Bankacılığa 1986 yılında başlayan, Manufacturer’s Hanover Bank, Chemical Bank ve Koçbank tecrübesinin ardından 2000 yılında Citibank’a Ticari Ürünlerden Sorumlu Bölüm Başkanı olarak katılan Akçaoğlu, 2008 yılında Citibank Türkiye’nin ilk Türk Genel Müdürü olarak atandı. Akçaoğlu, EMEA Bölgesi’nde 2 bine yakın uluslararası şirketin 8 binin üzerindeki iştirakinden sorumlu oldu.
Pınar Abay-ING:
Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan ING’nin Hollanda’daki kaptan köşkünde yer alan Pınar Abay, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra işletme yüksek lisansını Harvard Business School’da yaptı. Kariyerine 1998 yılında, McKinsey & Company İstanbul ofisinde bankacılık sektörü danışmanı olarak başlayan Abay, daha sonra Silikon Vadisi’nde teknoloji alanındaki müşterilerine hizmet verdi ve şirketin San Francisco ve New York ofislerinde çalıştı. McKinsey & Company Türkiye’nin bankacılık sektöründen sorumlu yönetici ortağı olarak görev alan Abay, 1 Ekim 2011 yılında ING Bank Türkiye Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlendi. Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği görevine ek olarak Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı.
Ceyda Pazarbaşıoğlu-IMF:
Ukrayna’nın IMF görüşmeleri sürecinde masada bulunan Ceyla Pazarbaşıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi alanındaki eğitimi sonunda Georgetown Üniversitesi'nden de ekonomi alanında doktora derecesini yaptı. 23 yıl aralıksız IMF’de çalışan Pazarbaşığlu, 1992 ve 1998 yılları arasında Çek Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye, Gana, Kore, Tayland, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) teknik yardım sağlayan ekonomistti. IMF'den ayrıldıktan sonra merkez Amsterdam'da bulunan ve bir Hollanda bankası olan ABN AMRO'da 2001'e kadar baş ekonomist olarak görev yapan Pazarbaşıoğlu Temmuz 2001'den Haziran 2003'e kadar, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başkan yardımcısıydı. Pazarbaşıoğlu, 2020’de IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın duyurusuyla Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına geçti.
Deniz İgan- BIS:
Bilkent Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Princeton Üniversitesi’nde doktora yapan Deniz İgan, aynı üniversitede 2004- 2005 yıllarında asistanlık yaptı. Aynı yıl IMF’de işe bağlayan İgan, 2006 yılına kadar AB’nin yeni üyelerine yönelik sorunları araştırma üzerine Çekya ve Litvanya ekiplerinde ekonomist oldu. 2006 yılından 2012’ye kadar Araştırma Birimi’nde çalışan İgan, bu bölümde makro finansal bağlantılar, finansal istikrar sorunları ve konut piyasaları üzerine araştırmalarda bulundu. 16 yıllık IMF kariyerine 2021 yılına kadar devam eden İgan, Uzman Ekonomist, Bölüm Başkan Yardımcısı unvanlarını aldı. 2021’de Uluslararası Ödemeler Bankası’nda (BIS-Bank for International Settlements) transfer olan İgan, Makroekonomik Analizler Bölümü Başkanlığı’nı yürütüyor.
Meral Karasulu-Invesco:
1990-1995 yılları arasında Boston College’de felsefe ve ekonomi doktorası yapan Karasulu, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yardımcı doçent oldu. 17 yıl çalıştığı IMF’nin Asya ve Pasifik Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcılığı yapan Karasulu, Güney Kore Daimi Temsilcisi olarak çalıştı. IMF Myanmar’daki temsilciliğini de yürüten Karasulu, 2015’te 260 milyar dolarlık varlığı bulunan ABD merkezli Oppenheimer Funds’a geçti. Burada Sabit Gelir Araştırması Direktörü olan Karasulu, şu anda şirketteki görevinin yanı sıra fonun 2019’da Invesco tarafından alınmasıyla bu şirkette benzer görevi sürdürdü. ABD merkezli Invesco’nun varlıkları 1.4 trilyon dolara yakın.