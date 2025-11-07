Küresel finansın yeni silahı: Borç tuzağı

Bir zamanlar sınırlar ordularla genişletilirdi; bugünse borç­larla daraltıldığına şahit oluyo­ruz. 21. yüzyılın en etkili silahı artık tanklar, füzeler ya da uçak­lar değil, “finansal taahhütler.” Krediler, hibeler, swap anlaşma­ları ve fon girişleri; küresel siste­min yeni diplomatik cephanesini oluşturuyor. Devletler artık aske­ri işgal yerine, kredi sözleşmele­riyle nüfuz kuruyor. Bu yeni çağ­da savaş meydanları borsalar, cepha­neler ise merkez bankalarıdır.

Çin modeli: Kalkınma mı, kelepçe mi?

Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimi, yalnızca ticaret yollarını değil, et­ki alanlarını da yeniden inşa edi­yor. Pekin’in sunduğu krediler, dü­şük faiz ve uzun vadeli geri ödeme koşullarıyla cazip görünse de, perde arkasında ciddi bir politik mühen­dislik yatıyor. Afrika’dan Asya’ya, onlarca ülke bu krediler sayesinde altyapı projeleri başlattı, limanlar ve otoyollar inşa etti. Ancak vade geldiğinde tablo değişiyor: borçlar ödenemeyince, teminat gösterilen stratejik varlıklar Çin’in kontrolü­ne geçiyor.

Sri Lanka’nın Hambantota Lima­nı artık bir simge hâline geldi: öde­nemeyen borç karşılığında liman 99 yıllığına Çin’e devredildi. Benzer örnekler Kenya, Zambiya ve Laos gibi ülkelerde de yaşanıyor. Pekin bu modeli “kalkınma ortaklığı” ola­rak tanımlasa da, birçok ekonomist bunu “borç kolonizasyonu” olarak nitelendiriyor. Zira borç, sadece ekonomik değil; egemenlik alanına nüfuz eden bir araç hâline geliyor.

ABD’nin dolar hegemonyası: Görünmeyen imparatorluk

ABD’nin küresel finans üzerinde­ki kontrolü, görünmez bir impara­torluğun dayanağı. Doların rezerv para statüsü, Washington’a ekono­mik olduğu kadar siyasi üstünlük de kazandırıyor. Bugün herhangi bir ülkenin uluslararası ödeme siste­minden dışlanması, fiilen küresel ti­caretten kopması anlamına geliyor. SWIFT sistemine erişim, artık bir güvenlik meselesi kadar politik bir baskı aracına dönüşmüş durumda.

Yaptırımlar, dondurulan varlık­lar, uluslararası banka lisanslarının iptali… Bunlar artık diplomatik no­ta kadar etkili silahlar. ABD, “finan­sal ambargo” çağını başlatarak, sa­vaşmadan yönlendirme sanatında ustalaştı. Rusya, İran ve Çin’in al­ternatif ödeme sistemleri geliştir­me çabaları, bu baskının doğrudan bir sonucu. Dolar, küresel finansın omurgası olmaktan çıkıp, bir dış politika enstrümanı hâline geldi.

Körfez Sermayesi: Dostluk mu, Bağımlılık mı? Son yıllarda Kör­fez fonlarının Mısır, Pakistan gibi bölge ülkelerine yönelmesi ilk ba­kışta “dostane yatırım” gibi görün­se de, bu akımların çoğu kısa vade­li finansal rahatlama sunan politik yatırımlar niteliğinde. Körfez’in sıcak parası girdiğinde döviz kuru dengeleniyor, piyasalar nefes alı­yor. Ancak bu fonlar kalıcı değil; si­yasi ilişkiler gerildiğinde çekiliyor. Bu nedenle bazı ekonomistler bu süreci “bağımlı istikrar” olarak ad­landırıyor. Sermaye girişine dayalı bu istikrar, aslında kırılgan bir hu­zur hâli. Körfez’in desteği, genellik­le diplomatik uyumun sürdüğü sü­rece geçerli oluyor. Yani finansal dostluk, çoğu zaman politik ses­sizlikle satın alınan bir ilişkiye dönüşüyor.

Gelişen Ülkelerin Açmazı: Ki­me Yaslanmalı? Bugünün gelişen ekonomileri, üç büyük finansal güç ekseni arasında sıkışmış du­rumda: ABD, Çin ve Körfez. Her biri farklı bir “kaynak modeli” sunuyor; fakat hiçbirinin uzun vadeli sürdürülebilirliği garanti değil.

ABD modeli güvenli ama bağımlı; Çin modeli hızlı ama riskli; Körfez modeli sıcak ama geçici. Bu ülkeler hangi yöne yaslansa, karşısında fi­nansal bir faturayla birlikte siyasi bir taahhüt çıkıyor. Artık gelişen ekono­miler sadece para değil, aynı zaman­da politik denge de ithal ediyor.

Kısa vadeli krediyle büyüme sağ­lamak, uzun vadede dış politika ma­nevra alanını daraltıyor. Borç, artık yalnızca mali bir yük değil; ulusal egemenliğin ölçüsü hâline geldi.

21. yüzyılın politik ekonomisi, “krediyle kontrol” mantığı üzeri­ne kuruluyor. Faiz oranları, temer­rüt riski, SWIFT erişimi, kredi no­tu... Bunların her biri artık savaşsız bir egemenlik aracına dönüştü. Ül­keler borçlanırken aslında iki söz­leşme imzalıyorlar: biri mali, diğe­ri politik.

Ve o politik sözleşmede yazma­yan ama her zaman hissedilen bir madde var:

“Bu borç seni sadece finanse et­mez, yönlendirir.”

Gücün dili artık değişti. Tankla­rın, donanmaların, işgal orduları­nın yerini; kredi notları, fon akım­ları ve merkez bankalarının faiz kararları aldı. Dünyayı yeniden şe­killendirenler artık generaller değil, finansçılar. Ve belki de yakın tari­hin geleceği burada yatıyor: Ulusla­rı yıkan savaşlar değil, faiz farkları ve ödenemeyen krediler olacak.