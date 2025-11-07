Küresel finansın yeni silahı: Borç tuzağı
Bir zamanlar sınırlar ordularla genişletilirdi; bugünse borçlarla daraltıldığına şahit oluyoruz. 21. yüzyılın en etkili silahı artık tanklar, füzeler ya da uçaklar değil, “finansal taahhütler.” Krediler, hibeler, swap anlaşmaları ve fon girişleri; küresel sistemin yeni diplomatik cephanesini oluşturuyor. Devletler artık askeri işgal yerine, kredi sözleşmeleriyle nüfuz kuruyor. Bu yeni çağda savaş meydanları borsalar, cephaneler ise merkez bankalarıdır.
Çin modeli: Kalkınma mı, kelepçe mi?
Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimi, yalnızca ticaret yollarını değil, etki alanlarını da yeniden inşa ediyor. Pekin’in sunduğu krediler, düşük faiz ve uzun vadeli geri ödeme koşullarıyla cazip görünse de, perde arkasında ciddi bir politik mühendislik yatıyor. Afrika’dan Asya’ya, onlarca ülke bu krediler sayesinde altyapı projeleri başlattı, limanlar ve otoyollar inşa etti. Ancak vade geldiğinde tablo değişiyor: borçlar ödenemeyince, teminat gösterilen stratejik varlıklar Çin’in kontrolüne geçiyor.
Sri Lanka’nın Hambantota Limanı artık bir simge hâline geldi: ödenemeyen borç karşılığında liman 99 yıllığına Çin’e devredildi. Benzer örnekler Kenya, Zambiya ve Laos gibi ülkelerde de yaşanıyor. Pekin bu modeli “kalkınma ortaklığı” olarak tanımlasa da, birçok ekonomist bunu “borç kolonizasyonu” olarak nitelendiriyor. Zira borç, sadece ekonomik değil; egemenlik alanına nüfuz eden bir araç hâline geliyor.
ABD’nin dolar hegemonyası: Görünmeyen imparatorluk
ABD’nin küresel finans üzerindeki kontrolü, görünmez bir imparatorluğun dayanağı. Doların rezerv para statüsü, Washington’a ekonomik olduğu kadar siyasi üstünlük de kazandırıyor. Bugün herhangi bir ülkenin uluslararası ödeme sisteminden dışlanması, fiilen küresel ticaretten kopması anlamına geliyor. SWIFT sistemine erişim, artık bir güvenlik meselesi kadar politik bir baskı aracına dönüşmüş durumda.
Yaptırımlar, dondurulan varlıklar, uluslararası banka lisanslarının iptali… Bunlar artık diplomatik nota kadar etkili silahlar. ABD, “finansal ambargo” çağını başlatarak, savaşmadan yönlendirme sanatında ustalaştı. Rusya, İran ve Çin’in alternatif ödeme sistemleri geliştirme çabaları, bu baskının doğrudan bir sonucu. Dolar, küresel finansın omurgası olmaktan çıkıp, bir dış politika enstrümanı hâline geldi.
Körfez Sermayesi: Dostluk mu, Bağımlılık mı? Son yıllarda Körfez fonlarının Mısır, Pakistan gibi bölge ülkelerine yönelmesi ilk bakışta “dostane yatırım” gibi görünse de, bu akımların çoğu kısa vadeli finansal rahatlama sunan politik yatırımlar niteliğinde. Körfez’in sıcak parası girdiğinde döviz kuru dengeleniyor, piyasalar nefes alıyor. Ancak bu fonlar kalıcı değil; siyasi ilişkiler gerildiğinde çekiliyor. Bu nedenle bazı ekonomistler bu süreci “bağımlı istikrar” olarak adlandırıyor. Sermaye girişine dayalı bu istikrar, aslında kırılgan bir huzur hâli. Körfez’in desteği, genellikle diplomatik uyumun sürdüğü sürece geçerli oluyor. Yani finansal dostluk, çoğu zaman politik sessizlikle satın alınan bir ilişkiye dönüşüyor.
Gelişen Ülkelerin Açmazı: Kime Yaslanmalı? Bugünün gelişen ekonomileri, üç büyük finansal güç ekseni arasında sıkışmış durumda: ABD, Çin ve Körfez. Her biri farklı bir “kaynak modeli” sunuyor; fakat hiçbirinin uzun vadeli sürdürülebilirliği garanti değil.
ABD modeli güvenli ama bağımlı; Çin modeli hızlı ama riskli; Körfez modeli sıcak ama geçici. Bu ülkeler hangi yöne yaslansa, karşısında finansal bir faturayla birlikte siyasi bir taahhüt çıkıyor. Artık gelişen ekonomiler sadece para değil, aynı zamanda politik denge de ithal ediyor.
Kısa vadeli krediyle büyüme sağlamak, uzun vadede dış politika manevra alanını daraltıyor. Borç, artık yalnızca mali bir yük değil; ulusal egemenliğin ölçüsü hâline geldi.
21. yüzyılın politik ekonomisi, “krediyle kontrol” mantığı üzerine kuruluyor. Faiz oranları, temerrüt riski, SWIFT erişimi, kredi notu... Bunların her biri artık savaşsız bir egemenlik aracına dönüştü. Ülkeler borçlanırken aslında iki sözleşme imzalıyorlar: biri mali, diğeri politik.
Ve o politik sözleşmede yazmayan ama her zaman hissedilen bir madde var:
“Bu borç seni sadece finanse etmez, yönlendirir.”
Gücün dili artık değişti. Tankların, donanmaların, işgal ordularının yerini; kredi notları, fon akımları ve merkez bankalarının faiz kararları aldı. Dünyayı yeniden şekillendirenler artık generaller değil, finansçılar. Ve belki de yakın tarihin geleceği burada yatıyor: Ulusları yıkan savaşlar değil, faiz farkları ve ödenemeyen krediler olacak.
|Borsa
|11.073,27
|0,94 %
|Dolar
|42,1113
|0,01 %
|Euro
|48,7395
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1548
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.387,85
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|3.979,62
|-0,03 %
|Brent
|63,3800
|0,08 %