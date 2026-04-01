Küresel fırtına: 2026 ilk çeyrekte dünya ve Türkiye’nin denge arayışı

Yeni dünya ekonomisi-ve­ri değil risk yönetiyor. 2026 yılına girilirken dünya eko­nomisi artık klasik makro göster­gelerle okunabilecek bir yapıdan çıkmış durumdadır. Enflasyon, büyüme ve faiz hâlâ önemlidir; ancak bunların yönünü belirle­yen ana faktör artık jeopolitik risklerdir. Özellikle İran–ABD– İsrail hattında tırmanan gerilim, yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu değil, küresel ekonomik sistemin temel parametrelerini yeniden tanımlayan bir kırılma noktasıdır.

2026’nın ilk üç ayı, bu yeni eko­nomik düzenin ilk somut verile­rini üretmiştir. Küresel ekonomi bir yandan sıkı para politikala­rının gecikmeli etkilerini hisse­derken, diğer yandan enerji fiyat­ları ve ticaret akışları üzerinden yeni bir şok dalgasıyla karşı kar­şıya kalmıştır. Türkiye ise bu kü­resel türbülansın ortasında hem kendi iç dengelerini kurmaya ça­lışan hem de dış şoklara açık bir ekonomi olarak kritik bir eşikten geçmektedir.

Dünya ekonomisi: Kırılgan denge ve yavaşlayan büyüme

Küresel büyümede momen­tum kaybı

2026 ilk çeyrek verileri, küre­sel büyümenin belirgin şekilde yavaşladığını göstermektedir:

-Küresel büyüme: %2,6 – %2,9

-ABD: %1,8 – %2,1

-Euro Bölgesi: %0,8 – %1,2

-Çin: %4,5 – %5,0

Bu tablo, pandemi sonrası güç­lü toparlanmanın artık sona erdi­ğini ve dünya ekonomisinin “ya­vaş büyüme rejimine” geçtiğini göstermektedir.

Nedenler:

Yüksek faizlerin tüketimi bas­kılaması

Yatırım iştahının düşmesi

Sanayi üretiminde zayıflama

Küresel ticaret hacminde da­ralma (%1–2)

Enflasyon: Düşüş var ama ka­lıcı değil

2026 Mart itibariyle:

-ABD enflasyon: %3,2 – %3,5

-Euro Bölgesi: %2,7 – %3,0

-Çekirdek enflasyon yüksek

Bu durum şu kritik sonucu do­ğuruyor:

Enflasyon düşüyor ama hedef­lere hızlı dönüş mümkün değil.

Yani dünya ekonomisi artık “yüksek faiz – düşük büyüme” dengesine sıkışmış durumda.

Faiz politikaları: uzun süre yüksek faiz dönemi

-FED: %5,25 – %5,50

-ECB: %4 civarı

Faizlerin düşmesi için gereken koşullar:

-Enflasyonun kalıcı düşüşü

-Enerji fiyatlarının stabil kal­ması

Ancak İran gerilimi bu süreci doğrudan tehdit etmektedir.

Savaş ekonomisi: İran geriliminin küresel etkileri

Enerji jeopolitiği: Hürmüz Boğazı riski

Dünya petrol arzının yaklaşık %20’si Hürmüz Boğazı’ndan geç­mektedir. İran merkezli bir çatış­ma bu hattı doğrudan risk altına sokar.

Olası fiyat senaryosu:

-Gerilim: 90–100 USD

-Sınırlı çatışma: 110–130 USD

-Tam savaş: 130–160 USD

Her 10 dolarlık artı­şın küresel enflasyona etkisi:

+0,3 – 0,5 puan

Enflasyon zinciri: Enerjiden gıdaya

Enerji fiyatları arttı­ğında:

Nakliye maliyetleri yükselir

Üretim maliyetleri artar

Gıda fiyatları yükselir

Bu da “ikinci dalga enflasyon” yaratır.

Finansal piyasalar: Riskten kaçış

İlk çeyrekte:

-Altın: 2500 – 4.500 USD ara­lığında

-Gelişmekte olan ülke para bi­rimleri baskı altında

-CDS’ler yükselme eğiliminde

Ticaret ve Lojistik: Kırılan Zincirler

Navlun fiyatları artar

Sigorta maliyetleri yükselir

Tedarik süreleri uzar

Bu durum, küresel ticaret ma­liyetlerini %20’ye kadar artıra­bilir.

Türkiye ekonomisi: Dengeleme programı ve kırılganlık

Büyüme: Kontrollü yavaşla­ma

2026 ilk çeyrek büyüme(bek­lenti)

-%2,5 – %3,2

Alt kırılım:

-Sanayi zayıf

-Hizmetler güçlü

-İhracat sınırlı

Enflasyon: Yavaşlayan ama dirençli

-TÜFE: %31 – %32

-Risk %35+

Yıl sonu hedef:

-%25 revize edilecek

Ancak savaş riski bu hedefi tehdit ediyor.

Kur dinamiği

-USD/TRY: 44 – 45

-EUR/TRY: 45 – 48

Savaş senaryosunda:

+%25–20 değer kaybı riski ve üzeri…

Cari açık ve enerji bağımlı­lığı

Türkiye’nin enerji ithalatı:

-70–90 milyar USD

Petrol artışı:

l +15–20 milyar USD ek yük

Faiz politikası: Alan daralıyor

TCMB’nin karşı karşıya oldu­ğu ikilem:

-Enflasyon faiz artır

-Büyüme faiz düşür

Bu durum politika esnekliğini azaltır.

Reel sektör: Enflasyon ve savaş arasında sıkışma

Maliyet enflasyonu

-Enerji maliyetleri

-Hammadde mali­yetleri

-Lojistik maliyetleri

Karlılık erozyonu

-Brüt marj düşüşü: 3–8 puan

-Finansman giderleri artıyor

Nakit Döngüsü Bozulması

-Tahsilat süreleri uzuyor

-Stok devir hızı düşüyor

Türkiye için fırsat penceresi

Nearshoring (Yakın üretim)

Avrupa, Çin yerine Türkiye’ye yönelebilir.

5.2 Savunma sanayi

-Talep artışı

-İhracat fırsatı

5.3 Enerji dönüşümü

-Yenilenebilir yatırımlar hız­lanır

Senaryo analizi (2026)

Baz senaryo

-Enflasyon: %25

-Büyüme: %3

Kötümser senaryo

-Enflasyon: %35+

-Kur: 50+

Kriz senaryosu

-Petrol: 150 USD

-Resesyon

Şirketler için stratejik

yol haritası

Finansal yönetim

-Nakit öncelikli

-Döviz riski hedge edilmeli

Operasyonel yönetim

-Enerji verimliliği

-Tedarik çeşitlendirme

Ticari yönetim

-Dinamik fiyatlama

-Segment bazlı satış

Geçiş değil sınav yılı

2026’nın ilk çeyreği bize şunu açıkça göstermektedir:

Dünya ekonomisi artık kırılgan bir denge üzerinde ilerlemekte­dir ve bu dengeyi bozan en büyük unsur savaştır.

Türkiye için bu yılın anlamı:

-Enflasyonla mücadele

-Kur istikrarı

-Güven inşası

Ancak İran merkezli bir çatış­manın uzaması:

-Bu süreci kesintiye uğratabi­lir

-Ekonomik dengeleri bozabi­lir

Bu yılın karakteri:

Yüksek faiz

Kontrollü büyüme

Kırılgan dengeler

2026 ilk çeyrek itibariyle:

Artık ekonomik analizlerin te­mel sorusu değişmiştir:

“Faiz kaç olacak?” değil, “Jeopolitik risk ne kadar bü­yüyecek?”

Son sözler: “Bilgi ve ego doğ­rudan ilişkilidir. Bilgi azsa ego da o kadar büyük olur” Albert Eins­tein

“Yıldızları romantize ederiz, ancak onları görünür kılanın ka­ranlık olduğunu unuturuz” Mar­tin Luther King Jr.