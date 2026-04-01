Küresel fırtına: 2026 ilk çeyrekte dünya ve Türkiye’nin denge arayışı
Yeni dünya ekonomisi-veri değil risk yönetiyor. 2026 yılına girilirken dünya ekonomisi artık klasik makro göstergelerle okunabilecek bir yapıdan çıkmış durumdadır. Enflasyon, büyüme ve faiz hâlâ önemlidir; ancak bunların yönünü belirleyen ana faktör artık jeopolitik risklerdir. Özellikle İran–ABD– İsrail hattında tırmanan gerilim, yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu değil, küresel ekonomik sistemin temel parametrelerini yeniden tanımlayan bir kırılma noktasıdır.
2026’nın ilk üç ayı, bu yeni ekonomik düzenin ilk somut verilerini üretmiştir. Küresel ekonomi bir yandan sıkı para politikalarının gecikmeli etkilerini hissederken, diğer yandan enerji fiyatları ve ticaret akışları üzerinden yeni bir şok dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye ise bu küresel türbülansın ortasında hem kendi iç dengelerini kurmaya çalışan hem de dış şoklara açık bir ekonomi olarak kritik bir eşikten geçmektedir.
Dünya ekonomisi: Kırılgan denge ve yavaşlayan büyüme
Küresel büyümede momentum kaybı
2026 ilk çeyrek verileri, küresel büyümenin belirgin şekilde yavaşladığını göstermektedir:
-Küresel büyüme: %2,6 – %2,9
-ABD: %1,8 – %2,1
-Euro Bölgesi: %0,8 – %1,2
-Çin: %4,5 – %5,0
Bu tablo, pandemi sonrası güçlü toparlanmanın artık sona erdiğini ve dünya ekonomisinin “yavaş büyüme rejimine” geçtiğini göstermektedir.
Nedenler:
Yüksek faizlerin tüketimi baskılaması
Yatırım iştahının düşmesi
Sanayi üretiminde zayıflama
Küresel ticaret hacminde daralma (%1–2)
Enflasyon: Düşüş var ama kalıcı değil
2026 Mart itibariyle:
-ABD enflasyon: %3,2 – %3,5
-Euro Bölgesi: %2,7 – %3,0
-Çekirdek enflasyon yüksek
Bu durum şu kritik sonucu doğuruyor:
Enflasyon düşüyor ama hedeflere hızlı dönüş mümkün değil.
Yani dünya ekonomisi artık “yüksek faiz – düşük büyüme” dengesine sıkışmış durumda.
Faiz politikaları: uzun süre yüksek faiz dönemi
-FED: %5,25 – %5,50
-ECB: %4 civarı
Faizlerin düşmesi için gereken koşullar:
-Enflasyonun kalıcı düşüşü
-Enerji fiyatlarının stabil kalması
Ancak İran gerilimi bu süreci doğrudan tehdit etmektedir.
Savaş ekonomisi: İran geriliminin küresel etkileri
Enerji jeopolitiği: Hürmüz Boğazı riski
Dünya petrol arzının yaklaşık %20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçmektedir. İran merkezli bir çatışma bu hattı doğrudan risk altına sokar.
Olası fiyat senaryosu:
-Gerilim: 90–100 USD
-Sınırlı çatışma: 110–130 USD
-Tam savaş: 130–160 USD
Her 10 dolarlık artışın küresel enflasyona etkisi:
+0,3 – 0,5 puan
Enflasyon zinciri: Enerjiden gıdaya
Enerji fiyatları arttığında:
Nakliye maliyetleri yükselir
Üretim maliyetleri artar
Gıda fiyatları yükselir
Bu da “ikinci dalga enflasyon” yaratır.
Finansal piyasalar: Riskten kaçış
İlk çeyrekte:
-Altın: 2500 – 4.500 USD aralığında
-Gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında
-CDS’ler yükselme eğiliminde
Ticaret ve Lojistik: Kırılan Zincirler
Navlun fiyatları artar
Sigorta maliyetleri yükselir
Tedarik süreleri uzar
Bu durum, küresel ticaret maliyetlerini %20’ye kadar artırabilir.
Türkiye ekonomisi: Dengeleme programı ve kırılganlık
Büyüme: Kontrollü yavaşlama
2026 ilk çeyrek büyüme(beklenti)
-%2,5 – %3,2
Alt kırılım:
-Sanayi zayıf
-Hizmetler güçlü
-İhracat sınırlı
Enflasyon: Yavaşlayan ama dirençli
-TÜFE: %31 – %32
-Risk %35+
Yıl sonu hedef:
-%25 revize edilecek
Ancak savaş riski bu hedefi tehdit ediyor.
Kur dinamiği
-USD/TRY: 44 – 45
-EUR/TRY: 45 – 48
Savaş senaryosunda:
+%25–20 değer kaybı riski ve üzeri…
Cari açık ve enerji bağımlılığı
Türkiye’nin enerji ithalatı:
-70–90 milyar USD
Petrol artışı:
l +15–20 milyar USD ek yük
Faiz politikası: Alan daralıyor
TCMB’nin karşı karşıya olduğu ikilem:
-Enflasyon faiz artır
-Büyüme faiz düşür
Bu durum politika esnekliğini azaltır.
Reel sektör: Enflasyon ve savaş arasında sıkışma
Maliyet enflasyonu
-Enerji maliyetleri
-Hammadde maliyetleri
-Lojistik maliyetleri
Karlılık erozyonu
-Brüt marj düşüşü: 3–8 puan
-Finansman giderleri artıyor
Nakit Döngüsü Bozulması
-Tahsilat süreleri uzuyor
-Stok devir hızı düşüyor
Türkiye için fırsat penceresi
Nearshoring (Yakın üretim)
Avrupa, Çin yerine Türkiye’ye yönelebilir.
5.2 Savunma sanayi
-Talep artışı
-İhracat fırsatı
5.3 Enerji dönüşümü
-Yenilenebilir yatırımlar hızlanır
Senaryo analizi (2026)
Baz senaryo
-Enflasyon: %25
-Büyüme: %3
Kötümser senaryo
-Enflasyon: %35+
-Kur: 50+
Kriz senaryosu
-Petrol: 150 USD
-Resesyon
Şirketler için stratejik
yol haritası
Finansal yönetim
-Nakit öncelikli
-Döviz riski hedge edilmeli
Operasyonel yönetim
-Enerji verimliliği
-Tedarik çeşitlendirme
Ticari yönetim
-Dinamik fiyatlama
-Segment bazlı satış
Geçiş değil sınav yılı
2026’nın ilk çeyreği bize şunu açıkça göstermektedir:
Dünya ekonomisi artık kırılgan bir denge üzerinde ilerlemektedir ve bu dengeyi bozan en büyük unsur savaştır.
Türkiye için bu yılın anlamı:
-Enflasyonla mücadele
-Kur istikrarı
-Güven inşası
Ancak İran merkezli bir çatışmanın uzaması:
-Bu süreci kesintiye uğratabilir
-Ekonomik dengeleri bozabilir
Bu yılın karakteri:
Yüksek faiz
Kontrollü büyüme
Kırılgan dengeler
2026 ilk çeyrek itibariyle:
Artık ekonomik analizlerin temel sorusu değişmiştir:
“Faiz kaç olacak?” değil, “Jeopolitik risk ne kadar büyüyecek?”
Son sözler: “Bilgi ve ego doğrudan ilişkilidir. Bilgi azsa ego da o kadar büyük olur” Albert Einstein
“Yıldızları romantize ederiz, ancak onları görünür kılanın karanlık olduğunu unuturuz” Martin Luther King Jr.
