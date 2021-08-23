Küresel fırtına sakinleşiyor mu?…

Fed’in varlık alımını azaltması ve büyümenin yavaşlaması endişeleriyle tırmanan küresel satış dalgası tepki alışlarıyla duruluyor. Ancak toparlanma genele yaygın değil. Teknoloji, telekom, isteğe bağlı tüketim gibi defansif ve büyüme hisseleri yükselişte öne çıkarken, demir-çelik, enerji gibi Çin büyümesine duyarlı sektörler geride kalıyor.

Açıklanan öncü veriler hisse senedi ve emtia piyasalarındaki endişeleri doğrulamaya başladı. Tüketici güveni, PMI, perakende satış verilerinde Çin ve delta varyantı kaynaklı yavaşlama sinyalleri görüyoruz. Yavaşlamanın geçici olup olmadığı Eylül ayında alınacak önlemler ve şirketlerin işe dönüp dönmeyeceği ile belirlenecek.

ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerde salgının hızlanması ve can kaybının artması, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla kitle bağışıklığının sağlanacağı ve ekonomi ile pandemi arasındaki bağın kopacağı görüşünün sorgulamasına yol açıyor.

Aşılanmanın %70’e ulaşmasıyla toplumsal bağışıklığın sağlanacağını savunan bilim adamları, İsrail örneği sonrası eşik tahminlerini %80- 90 bandına yükseltti.

Salgın tırmanmaya devam ederse sonbahar aylarında ek önlemler devreye girebilir. 2020 Mart Nisan dönemindeki gibi radikal önlemler beklemiyoruz. Ancak alınan önlemler hizmet sektörünü baskılayarak büyümeyi 1-2 puan aşağı çekebilir.

Yüksek betalı olmasına rağmen Türkiye varlıkları küresel satış dalgasında şimdiye kadar pozitif ayrışmayı başardı. Salgına karşı görece başarılı mücadelemiz, ödemeler dengesindeki iyileşme, bütçe açığındaki azalma bunda etkili oldu.

Çin kaynaklı dışsal şoklar karşısında Türkiye’nin pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Çin ile ihracat ve finansman ilişkisinin sınırlı olması negatif etkiyi sınırlayacaktır. Emtia fiyatlarındaki gerileme cari dengedeki iyileşmeye ve enfl asyonla mücadeleye katkı sağlar.

Ancak ekonomik yavaşlama Avrupa’ya yayılırsa, küresel risk iştahında genel bir bozulma olursa, dolardaki yükseliş devam ederse Türkiye varlıkları satış dalgasından payına düşeni alacaktır.

Eylül ayı piyasalardaki düğümün çözülmesi için belirleyici bir ay olacak. 3 Eylüldeki ABD tarım dışı istihdam verisi, 21-22 Eylül’de Fed toplantısı varlık alımına yönelik takvimin netleşmesini sağlayacak.

Delta varyantı ile ilgili gelişmeler, salgına karşı alınacak önlemler, şirketlerin işe dönmesinin ertelenip ertelenmeyeceği beklenti anketlerinde ve PMI verilerinde görülen yavaşlamanın devam edip etmeyeceğini gösterecek.

Küresel fırtına sakinleşmesiyle birlikte haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını bekliyoruz. Ancak fırtınanın sona erip ermediğini bilmiyoruz. Bu yüzden olası yeni fırtınalara karşı yelkenlere camadan vurulmasını ve emin limanlara yakın rotalarda seyredilmesini öne riyoruz.