Küresel fırtınada ayakta kalabilmek-2
Bahsettiğimiz küresel fırtınanın belki de en büyüğü olarak iklim krizi hepimizi sert bir şekilde uyandırdı bu yıl. Şimdi buna uyum sağlama ve tehditleri fırsata çevirme zamanı.
Bölgemiz sürekli ateş üstünde. İsrail tüm bölge için güvenlik tehdidi olmayı sürdürüyor. ABD’nin iki yüzlü dış politikası, hak-hukuk tanımazlığı ve İslam ülkelerinin gafleti; Türkiye’nin sorumluluklarının katlanmasına yol açıyor.
Savunma sanayiinde iyi mesafe alan ve böylelikle itibarı yükselen Türkiye’nin gıdada da yeterliliğini, en azından stratejik ürünlerde kritik seviyenin çok üzerine çıkarması gerekiyor.
Açlar ve göçler
Diğer yandan iklim değişimi ve savaşlar, dezavantajlı bölgelerdeki halkları göçe zorluyor. Özellikle suya erişimin azalması, kararsız hava olayları arttıkça göçler de önlenemez hale gelecek. Unutmayalım ki aç insan her şeyi göze alan insandır. Göçlerden bugüne kadar en çok etkilenen ülke olarak, bundan sonra bu tehdidin özellikle ülkemize yönelik olarak artabileceğini öngörmek gerekiyor. Jeostratejik konumumuz, fırsatları olduğu kadar tehditleri de beraberinde getiriyor.
Son yazımızda belirttiğimiz üzere, tüketici kapitalizmi küresel sisteme hâkim olduğu sürece tüketim hızla artmaya, kaynaklar tükenmeye ve artık tabiat kendini onaramaz bir noktaya gelecek gibi görünüyor maalesef.
Neler yapılabilir?
Sonuç olarak bazı önerilerde bulunmak gerekirse;
-Dünya ile kıyaslandığında daha iyi olduğumuz gıdada yeterlilik düzeyimizin iklim krizleri karşısında daha az dalgalanmasını sağlayacak ürün deseni değişimini, kapalı ortamlarda üretimi, tarımsal üretim planlamasının daha katı ve tavizsiz uygulanmasını sağlamak gerekiyor.
-Yeterlilik konusunda önceliğimiz tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlular, patates, kuru soğan, yem bitkileri ile et, süt ve yumurta gibi stratejik ürünler olmalı. Pazarda, markette kivi bulamazsanız hayatınız zorlaşmaz ancak fırından ekmek alamadığınızda kriz büyük olur.
-Et açığımızı gidermek için; “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” ve “Güçlü Besi, Güçlü Üretim Projesi” gibi başarılı projelerin saha uygulaması iyi takip edilmeli.
-Çin ve Hindistan gibi üretim ve tüketim hacimleri dünyayı etkileyen ülkelerin yaptığı gibi tarım ürünlerimizin depolama kapasiteleri artırılmalı. Hasat dönemlerindeki arz fazlasının fiyatları aşağı çekmesinin önlenmesi, standardizasyonun sağlanması, tarımsal pazarlamanın daha etkin hale getirilmesi ve iklim, savaş gibi olağanüstü durumlarda arz güvenliğini sağlaması, lisanlı depoları vazgeçilmez kılıyor. Yüzde 75 kira desteği sağlanan lisanslı depoların kapasitesi 14 milyon tondan hedeflenen 20 milyon tona yükseltilmeli.
-Türkiye’yi lojistikte küresel bir lider yapabilecek Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu gibi yeni lojistik yolların hayata geçirilmesi jeostratejik bakımdan önemli.
-Başta enerji, gübre ve zirai ilaçlar olmak üzere tarımsal girdilerde dışa bağımlılığımız, küresel krizlerde gıda güvencemiz için en büyük tehdit.
-Ticari açıdan monokültür ağırlıklı olan endüstriyel tarım önemli olmakla birlikte, gıda güvencemizi sağlayacak olan aile işletmelerinde biyoçeşitliliği sağlayan polikültür tarım uygulamaları kritik öneme sahip.
-Gıda ürünlerinin arz ve talep esnekliklerinin düşük olması, gıda tedarik zincirindeki küçük bir oynamada, gıda enflasyonunda sıçramalara neden olabiliyor. Bu durumlarda belediyeler, doğrudan tarladan veya bahçeden ürünü satın alarak tüketiciye aracısız ulaştırmalı ve sistem oturuncaya kadar üstlenmeye devam etmeli.
-Bulunduğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz yumuşak gücümüz, tarım diplomasisinde atağa kalkmamızı gerektiriyor. Halen 9 ülkede bulunan tarım ateşesi sayısını artırmalıyız. Yükseköğretimde tarım diplomasisi program ve dersleri açılmalı. Sadece üretmek yetmez, iyi bir tarım diplomasisi ile onu güçlendirmeliyiz.
Unutmayalım ki, geleceğin güç dengesi artık sofralarda kuruluyor…
