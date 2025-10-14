Küresel fırtınada ayakta kalabilmek-2

Bahsettiğimiz küresel fırtınanın belki de en büyüğü olarak iklim krizi hepimizi sert bir şe­kilde uyandırdı bu yıl. Şimdi buna uyum sağla­ma ve tehditleri fırsata çevirme zamanı.

Bölgemiz sürekli ateş üstünde. İsrail tüm bölge için güvenlik tehdidi olmayı sürdürü­yor. ABD’nin iki yüzlü dış politikası, hak-hu­kuk tanımazlığı ve İslam ülkelerinin gafleti; Türkiye’nin sorumluluklarının katlanmasına yol açıyor.

Savunma sanayiinde iyi mesafe alan ve böy­lelikle itibarı yükselen Türkiye’nin gıdada da yeterliliğini, en azından stratejik ürünlerde kritik seviyenin çok üzerine çıkarması gere­kiyor.

Açlar ve göçler

Diğer yandan iklim değişimi ve savaşlar, de­zavantajlı bölgelerdeki halkları göçe zorluyor. Özellikle suya erişimin azalması, kararsız ha­va olayları arttıkça göçler de önlenemez ha­le gelecek. Unutmayalım ki aç insan her şeyi göze alan insandır. Göçlerden bugüne kadar en çok etkilenen ülke olarak, bundan sonra bu tehdidin özellikle ülkemize yönelik olarak ar­tabileceğini öngörmek gerekiyor. Jeostratejik konumumuz, fırsatları olduğu kadar tehditleri de beraberinde getiriyor.

Son yazımızda belirttiğimiz üzere, tüketi­ci kapitalizmi küresel sisteme hâkim olduğu sürece tüketim hızla artmaya, kaynaklar tü­kenmeye ve artık tabiat kendini onaramaz bir noktaya gelecek gibi görünüyor maalesef.

Neler yapılabilir?

Sonuç olarak bazı önerilerde bulunmak ge­rekirse;

-Dünya ile kıyaslandığında daha iyi oldu­ğumuz gıdada yeterlilik düzeyimizin iklim krizleri karşısında daha az dalgalanmasını sağlayacak ürün deseni değişimini, kapalı or­tamlarda üretimi, tarımsal üretim planlama­sının daha katı ve tavizsiz uygulanmasını sağ­lamak gerekiyor.

-Yeterlilik konusunda önceliğimiz tahıl­lar, baklagiller, yağlı tohumlular, patates, kuru soğan, yem bitkileri ile et, süt ve yumurta gibi stratejik ürünler olmalı. Pazarda, markette ki­vi bulamazsanız hayatınız zorlaşmaz ancak fı­rından ekmek alamadığınızda kriz büyük olur.

-Et açığımızı gidermek için; “Kırsalda Be­reket, Hayvancılığa Destek Projesi” ve “Güçlü Besi, Güçlü Üretim Projesi” gibi başarılı pro­jelerin saha uygulaması iyi takip edilmeli.

-Çin ve Hindistan gibi üretim ve tüketim hacimleri dünyayı etkileyen ülkelerin yaptı­ğı gibi tarım ürünlerimizin depolama kapasi­teleri artırılmalı. Hasat dönemlerindeki arz fazlasının fiyatları aşağı çekmesinin önlen­mesi, standardizasyonun sağlanması, tarım­sal pazarlamanın daha etkin hale getirilmesi ve iklim, savaş gibi olağanüstü durumlarda arz güvenliğini sağlaması, lisanlı depoları vazge­çilmez kılıyor. Yüzde 75 kira desteği sağlanan lisanslı depoların kapasitesi 14 milyon tondan hedeflenen 20 milyon tona yükseltilmeli.

-Türkiye’yi lojistikte küresel bir lider yapa­bilecek Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu gibi yeni lojistik yolların hayata geçirilmesi je­ostratejik bakımdan önemli.

-Başta enerji, gübre ve zirai ilaçlar olmak üzere tarımsal girdilerde dışa bağımlılığımız, küresel krizlerde gıda güvencemiz için en bü­yük tehdit.

-Ticari açıdan monokültür ağırlıklı olan endüstriyel tarım önemli olmakla birlikte, gı­da güvencemizi sağlayacak olan aile işletmele­rinde biyoçeşitliliği sağlayan polikültür tarım uygulamaları kritik öneme sahip.

-Gıda ürünlerinin arz ve talep esneklikle­rinin düşük olması, gıda tedarik zincirindeki küçük bir oynamada, gıda enflasyonunda sıç­ramalara neden olabiliyor. Bu durumlarda be­lediyeler, doğrudan tarladan veya bahçeden ürünü satın alarak tüketiciye aracısız ulaştır­malı ve sistem oturuncaya kadar üstlenmeye devam etmeli.

-Bulunduğumuz coğrafya ve sahip olduğu­muz yumuşak gücümüz, tarım diplomasisinde atağa kalkmamızı gerektiriyor. Halen 9 ülke­de bulunan tarım ateşesi sayısını artırmalıyız. Yükseköğretimde tarım diplomasisi program ve dersleri açılmalı. Sadece üretmek yetmez, iyi bir tarım diplomasisi ile onu güçlendirme­liyiz.

Unutmayalım ki, geleceğin güç dengesi ar­tık sofralarda kuruluyor…