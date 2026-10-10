Küresel İnovasyon Ligi 2026: Cam tavana çarpan Türkiye

BARIŞ SAZAK

Yönetim Danışmanı

Küresel inovasyon rekabetinin tabanı genişlerken zirve giderek daha fazla Asya’ya kayıyor. Türkiye 45'inci sıradaki yerini korusa da Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ekonomilerin hızla yükseldiği ortamda mevcut performansı korumak artık yeterli olmayabilir.

Dünya Fikri Mülkiyet Ör­gütü (WIPO) tarafından geçtiğimiz hafta yayım­lanan Küresel İnovasyon Endek­si 2026 sonuçlarına göre Türki­ye, 139 ekonomi arasında önceki seneye göre iki sıra gerileyerek 45’inci sırada yer aldı. Üst-orta gelirli ülkeler arasında dördüncü olduk. Türkiye inovasyon çıktı­larında 39’uncu sırada, girdiler­de ise 51’inci sırada bulunuyor. Başka bir ifadeyle, sahip olduğu sınırlı kaynaklarla beklenenden daha fazla çıktı üreten ancak bu performansı sürdürülebilir kıla­cak zemini henüz yeterince güç­lendiremeyen bir ülke görünü­mündeyiz.

Bu yılki raporun dikkat çek­tiği en önemli kavramlardan biri “inovasyon cam tavanı”. 2013’ten bu yana endekste en hızlı yükselen orta gelirli ekono­miler Çin, Hindistan, Vietnam, Türkiye, Filipinler, Fas ve Endo­nezya olmuş. Bu ülkeler rekabet­çi şirketleri, ihracat kapastileri, girişim finansmanı ve fikri mül­kiyet kullanımı gibi alanlarda önemli mesafe kat ederek sırala­manın üst yarısına yerleşti. An­cak sıralamanın elit ligine çık­mak için çok daha farklı yetkin­likler gerekiyor.

Bu aşamada ülkelerin “derin araştırma” kapasitesi, akademik yetkinlikleri, özel sektör Ar-Ge harcamaları belirleyici hale ge­liyor. WIPO’ya göre bu cam ta­vanı şimdiye kadar aşabilen tek orta gelirli ekonomi Çin. Karşı­laştırılan 25 göstergenin 21’inde yüksek gelirli ülke mertebesine ulaşan Çin, bu yıl da Almanya’nın önünde, 10’uncu sırada yer aldı.

Türkiye açısından tabloya kü­resel rekabetçilik ekseninde bak­makta fayda var. İhracata dayalı büyüme modelimiz, her birim ih­racat için yüksek miktarda ham­madde ve ara malı ithalatı gerek­tiren bir yapıya dayanıyor. Bu modelin sınırlarını aşmanın yolu ise değer zincirinde daha yukarı çıkmaktan geçmekte. Yani tasa­rım, Ar-Ge ve teknoloji üretimin­de daha fazla katma değer yarat­maktan geçiyor.

İnovasyon endeksi de tam ola­rak bu dönüşümün ne ölçüde ger­çekleşebildiğini gösteren önemli göstergelerden biri. Türkiye’nin endeksteki performansının eko­nomik gelişmişlik seviyemiz­le paralel olması ilk bakışta ma­kul görünebilir. Ancak Hindistan ve Vietnam’ın 16 yıldır kesinti­siz biçimde gelir seviyelerinin üzerinde inovasyon performan­sı gösterdiği, bu şekilde perfor­mans sergileyen orta gelirli ülke sayısının 21’e çıktığı bir dönem­de, “paralel” kalmak aslında gö­reli olarak geride kalmak anlamı­na geliyor.

Cam tavanın kodları

Orta gelirli ülkeler için üretim ve ihracat, girişim finansmanı ve fikri mülkiyet gibi alanlarda yük­sek gelirli ülkelere yaklaşmak görece daha kolay. Buna karşılık bilgi tabanının ve Ar-Ge kapasi­tesinin oluşturulması çok daha yavaş ilerliyor ve bunun kısa yolu bulunmuyor. Üstelik her ülkenin izlediği rota da farklı. Hindistan dijital hizmetler ve risk sermaye­si üzerinden yükselirken, bilişim hizmetleri ihracatında dünya li­deri konumuna geldi. Vietnam ve Filipinler yüksek teknolojili imalat ve ticaret üzerinden iler­liyor. Ancak lokal teknoloji üreti­minde geride kalıyor. Endonezya ise geniş iç pazarına ve girişim fi­nansmanına yaslanırken, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yalnızca yüzde 0,3 civarında.

Türkiye’nin rotası ise daha çok endüstriyel tasarım ve markalaş­ma üzerinden şekilleniyor. Tür­kiye ekonomisiyle nisbi oranda, endüstriyel tasarım tescillerinde dünyada 6, marka başvuruların­da 7, yurtiçi sanayi çeşitliliğinde ise 5’inci sırada. Araştırmacıla­rın özel sektördeki istihdam pa­yında 8, yükseköğretimde okul­laşma oranında 9’uncu sıradayız. Milli gelirin yüzde 1,5’ine ulaşan Ar-Ge harcamalarının yarıdan fazlasını da iş dünyası finanse ediyor.

Kısacası Türk sanayicisi ne­yi, nasıl üreteceğini, nasıl tasar­layacağını ve nasıl pazarlaya­cağını biliyor. Ancak bu kapasi­te henüz teknoloji yoğun katma değere yeterince dönüşmemiş. Yüksek teknolojili ürünlerin top­lam ihracattaki payında yüzde 2,2 ile 58’inci sıradayız. Bilişim hizmetleri ihracatında 82, işgücü verimliliğindeki artışta ise 66’ncı sırada bulunuyoruz. Tasarım ve marka gücümüz, teknoloji yoğun üretim ve ihracata henüz yete­rince yansımıyor.

Endeksin yedi ana başlığına bakıldığında Türkiye en güçlü performansını yaratıcı çıktılarda gösteriyor ve 28’inci sırada bulu­nuyor. Bunu iş dünyası olgunluğu (38), insan sermayesi ve araştır­ma (41), pazar olgunluğu (44) ve altyapı (46) izliyor. Bilgi ve tek­noloji çıktılarında ise 49’uncu sı­radayız.

Ancak bütün bu tabloyu aşağı çeken başlık, yıllardır olduğu gi­bi kurumlar. Türkiye, geçen yıl 100’üncü sırada olduğu kurum­lar kategorisinde bu yıl 103’ün­cü sıraya geriledi. Alt göstergeler ise sorunun boyutunu daha açık ortaya koyuyor. İş yapmaya yö­nelik politika istikrarında 109, hukukun üstünlüğünde 108, iş­letmeler için operasyonel istik­rarda 105, düzenleyici ortamda ise 102’inci sıradayız. Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin mil­li gelire oranında 105, eğitim har­camalarında 106’ncı sırada ol­mamız da aynı yapısal sorunun farklı yansımaları.

Fen ve mühendislik mezun­larının toplam içindeki payında 94’üncü sırada olmamız ise derin teknoloji ve araştırma hedefleri açısından ayrıca düşündürücü. Kurumsal kalitenin inovasyon performansı üzerindeki etkisini görmek için uzağa gitmeye gerek yok. Suudi Arabistan, 2019 yılın­da endekste 68’inci sıradayken bu yıl 42’nci sıraya yükselerek Türkiye’yi geride bıraktı. Aynı dönemde ülkenin kurumlar ka­tegorisindeki sıralaması 104’ün­cülükten 25’inciliğe çıktı. Bürok­rasinin sadeleştirilmesi, düzen­leme kalitesinin artırılması ve iş yapma kolaylığındaki iyileşme­ler bu sıçramanın temel unsur­ları oldu.

Aynı mekanizma listenin en üstünde de çalışıyor. Örneğin ABD genel sıralamadaki üçüncü­lüğünü korusa da iş dünyasının karşı karşıya olduğu siyasi, huku­ki ve operasyonel riskleri ölçen göstergede bir yıl içinde 23’üncü sıradan 36’ncı sıraya geriledi.

Öngörülebilirlik, hukuk güven­liği ve sade bir bürokrasi çoğu za­man inovasyon ekosisteminin ihtiyaç duyduğu zemini oluştur­mak için yeterli olabiliyor. Aslın­da epey basit bir çerçeve. Kronik ve jenerasyonel enflasyonsa ino­vasyon ve markalaşmanın önün­deki en büyük tehdit.

Küresel tablo

Küresel ölçekte inovasyon tab­losu bir yandan durağan, diğer yandan oldukça hareketli.

İsviçre üst üste 16’ıncı kez zir­vede yer aldı. Onu İsveç ve ABD takip ederken, Güney Kore ve Singapur ilk beşte bulunuyor. Bu yıl ilk 15’e yeni bir ülke gir­medi. Ancak sıralamanın altın­da önemli değişimler yaşanıyor. Çin’in toplam Ar-Ge harcama­sı 2024 yılında küçük bir fark­la ABD’yi geride bıraktı. Dünya genelinde bilimsel yayın sayı­sı 2,4 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Dünyanın en büyük şirketlerinin Ar-Ge harcamaları da 1,5 trilyon dolarla tarihi zirve­ye ulaştı. Bu artışın giderek da­ha büyük bölümünü yazılım ve yapay zekâ odaklı şirketler sü­rüklüyor.

İnovasyon kümelerinde de Asya’nın ağırlığı giderek artı­yor. Çin 25 inovasyon kümesiyle ABD’nin 20 kümesini geride bı­raktı. WIPO’nun ifadesiyle “sınır yoğunlaşırken taban çeşitleni­yor.” Fas’tan Hindistan’a, Arjan­tin’den Türkiye’ye kadar risk ser­mayesi ve patent faaliyetleri da­ha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

Raporun bu yılki özel teması “derin bilim” girişimleri. Yaşam bilimleri, yarı iletkenler, robotik, uzay, enerji ve ileri malzemeler gibi alanlarda öncü araştırma­ları ticari ürünlere dönüştüren, sermaye yoğun şirketlerden söz edilmekte.

2000 yılından bu yana dünya genelinde 30 binden fazla derin bilim girişimi kuruldu ve bu şir­ketlerin toplam değeri 7,6 tril­yon dolara ulaştı. Yalnızca 2025 yılında bu alana 122 milyar do­larlık risk sermayesi aktı. ABD, 12 bin 752 şirketle açık ara lider konumunda. Ancak Çin, 2020- 2025 döneminde derin bilim şir­ketlerinin sayısını iki kattan faz­la artırdı.

Bu dalganın temel kaynağı üni­versiteler. 2010 yılından bu yana enerji ve yaşam bilimleri alanla­rında kurulan girişimlerin yüz­de 40’tan fazlası akademik araş­tırmalardan doğdu. En büyük 20 akademik girişimin 15’inin arka­sında Harvard, MIT ve Stanford gibi ABD üniversitelerinin bu­lunması da bu ilişkinin gücünü gösteriyor.

Derin bilimde büyüme

Türkiye açısından iyi haber ise derin bilim alanındaki büyüme performansımız. Türkiye, orta gelirli ülkeler arasında bu alan­da en hızlı büyüyen ekonomi ko­numunda. 2020-2025 dönemin­de derin bilim girişimlerinin sa­yısı yüzde 118 artarak Hindistan ve Malezya’nın önüne geçti. Tür­kiye’nin en değerli derin bilim şirketi olarak öne çıkan mikro­alg üreticisi MicroAlgaex’in 250 milyon dolarlık değerlemesi ve yarı iletken alanındaki Qubitri­um gibi örnekler raporda yer bu­luyor.

İstanbul da dünyanın en önem­li 100 inovasyon kümesi arasın­daki yerini iki basamak yükselte­rek 56’ıncı sıraya çıkardı. Ancak kümede en fazla uluslararası pa­tent başvurusunu Medipol Üni­versitesi’nin, en fazla bilimsel yayını ise İstanbul Teknik Üni­versitesi’nin gerçekleştirmesi, sanayinin bu ekosistemdeki ağır­lığının hâlâ sınırlı olduğunu gös­teriyor.

Küresel sermaye tarafında ise daha kaygı verici bir tablo ortaya çıkıyor. Risk sermayesi yatırım­ları 2025 yılında yüzde 28 arta­rak 510 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık işlem sayısı üst üste dör­düncü yıl geriledi.

Yapay zekâ, 2025 yılında top­lam risk sermayesi yatırımı­nın yüzde 53’ünü aldı. Bu oran 2026’nın ilk yarısında yüzde 77’ye kadar çıktı. Küresel risk sermayesinin yüzde 73’ü ise Ku­zey Amerika’da yoğunlaşıyor. Özetle para giderek daha az sa­yıda şirkete, daha az sayıda ülke­ye ve neredeyse tek bir teknoloji alanına akıyor.

Türkiye, risk sermayesi işlem sayısında 69’uncu sırada. Geç aşama yatırımlarda 24’üncü sı­rada olmamız ise birkaç şirke­tin olgunlaşarak başarı göster­mesinden kaynaklı. Maalesef bu alandaki ekosistemin genel ola­rak genişlemesi söz konusu değil.

Raporun bu yıl ilk kez kullan­dığı sıfırdan Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımı göstergesi ise Türkiye açısından umut veri­ci. Türkiye, 2025 yılında bu kap­samda 88 proje çekerken, yurt­dışında 32 proje açıkladı. Bu per­formans Türkiye ve Brezilya’yı, hem yatırım çeken hem de yurt­dışına yatırım yapan ülkeler ara­sından “merkez” konumuna en fazla yaklaşan ülkeler haline ge­tiriyor. Ancak bu dinamizmin ku­rumsal zemin güçlendirilmeden inovasyondaki cam tavanı aşma­ya yetmesi zor. Sermaye ve yete­nek daha öngörülebilir ekosis­temlere yönelmeye devam eder­ken, biz her yıl birkaç basamak daha gerileyecek miyiz? Bizim gibi ekonomilerin önümüzdeki dönemde dikkatle cevaplaması gereken bir soru.