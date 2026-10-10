Küresel İnovasyon Ligi 2026: Cam tavana çarpan Türkiye
BARIŞ SAZAK
Yönetim Danışmanı
Küresel inovasyon rekabetinin tabanı genişlerken zirve giderek daha fazla Asya’ya kayıyor. Türkiye 45'inci sıradaki yerini korusa da Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ekonomilerin hızla yükseldiği ortamda mevcut performansı korumak artık yeterli olmayabilir.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2026 sonuçlarına göre Türkiye, 139 ekonomi arasında önceki seneye göre iki sıra gerileyerek 45’inci sırada yer aldı. Üst-orta gelirli ülkeler arasında dördüncü olduk. Türkiye inovasyon çıktılarında 39’uncu sırada, girdilerde ise 51’inci sırada bulunuyor. Başka bir ifadeyle, sahip olduğu sınırlı kaynaklarla beklenenden daha fazla çıktı üreten ancak bu performansı sürdürülebilir kılacak zemini henüz yeterince güçlendiremeyen bir ülke görünümündeyiz.
Bu yılki raporun dikkat çektiği en önemli kavramlardan biri “inovasyon cam tavanı”. 2013’ten bu yana endekste en hızlı yükselen orta gelirli ekonomiler Çin, Hindistan, Vietnam, Türkiye, Filipinler, Fas ve Endonezya olmuş. Bu ülkeler rekabetçi şirketleri, ihracat kapastileri, girişim finansmanı ve fikri mülkiyet kullanımı gibi alanlarda önemli mesafe kat ederek sıralamanın üst yarısına yerleşti. Ancak sıralamanın elit ligine çıkmak için çok daha farklı yetkinlikler gerekiyor.
Bu aşamada ülkelerin “derin araştırma” kapasitesi, akademik yetkinlikleri, özel sektör Ar-Ge harcamaları belirleyici hale geliyor. WIPO’ya göre bu cam tavanı şimdiye kadar aşabilen tek orta gelirli ekonomi Çin. Karşılaştırılan 25 göstergenin 21’inde yüksek gelirli ülke mertebesine ulaşan Çin, bu yıl da Almanya’nın önünde, 10’uncu sırada yer aldı.
Türkiye açısından tabloya küresel rekabetçilik ekseninde bakmakta fayda var. İhracata dayalı büyüme modelimiz, her birim ihracat için yüksek miktarda hammadde ve ara malı ithalatı gerektiren bir yapıya dayanıyor. Bu modelin sınırlarını aşmanın yolu ise değer zincirinde daha yukarı çıkmaktan geçmekte. Yani tasarım, Ar-Ge ve teknoloji üretiminde daha fazla katma değer yaratmaktan geçiyor.
İnovasyon endeksi de tam olarak bu dönüşümün ne ölçüde gerçekleşebildiğini gösteren önemli göstergelerden biri. Türkiye’nin endeksteki performansının ekonomik gelişmişlik seviyemizle paralel olması ilk bakışta makul görünebilir. Ancak Hindistan ve Vietnam’ın 16 yıldır kesintisiz biçimde gelir seviyelerinin üzerinde inovasyon performansı gösterdiği, bu şekilde performans sergileyen orta gelirli ülke sayısının 21’e çıktığı bir dönemde, “paralel” kalmak aslında göreli olarak geride kalmak anlamına geliyor.
Cam tavanın kodları
Orta gelirli ülkeler için üretim ve ihracat, girişim finansmanı ve fikri mülkiyet gibi alanlarda yüksek gelirli ülkelere yaklaşmak görece daha kolay. Buna karşılık bilgi tabanının ve Ar-Ge kapasitesinin oluşturulması çok daha yavaş ilerliyor ve bunun kısa yolu bulunmuyor. Üstelik her ülkenin izlediği rota da farklı. Hindistan dijital hizmetler ve risk sermayesi üzerinden yükselirken, bilişim hizmetleri ihracatında dünya lideri konumuna geldi. Vietnam ve Filipinler yüksek teknolojili imalat ve ticaret üzerinden ilerliyor. Ancak lokal teknoloji üretiminde geride kalıyor. Endonezya ise geniş iç pazarına ve girişim finansmanına yaslanırken, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yalnızca yüzde 0,3 civarında.
Türkiye’nin rotası ise daha çok endüstriyel tasarım ve markalaşma üzerinden şekilleniyor. Türkiye ekonomisiyle nisbi oranda, endüstriyel tasarım tescillerinde dünyada 6, marka başvurularında 7, yurtiçi sanayi çeşitliliğinde ise 5’inci sırada. Araştırmacıların özel sektördeki istihdam payında 8, yükseköğretimde okullaşma oranında 9’uncu sıradayız. Milli gelirin yüzde 1,5’ine ulaşan Ar-Ge harcamalarının yarıdan fazlasını da iş dünyası finanse ediyor.
Kısacası Türk sanayicisi neyi, nasıl üreteceğini, nasıl tasarlayacağını ve nasıl pazarlayacağını biliyor. Ancak bu kapasite henüz teknoloji yoğun katma değere yeterince dönüşmemiş. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payında yüzde 2,2 ile 58’inci sıradayız. Bilişim hizmetleri ihracatında 82, işgücü verimliliğindeki artışta ise 66’ncı sırada bulunuyoruz. Tasarım ve marka gücümüz, teknoloji yoğun üretim ve ihracata henüz yeterince yansımıyor.
Endeksin yedi ana başlığına bakıldığında Türkiye en güçlü performansını yaratıcı çıktılarda gösteriyor ve 28’inci sırada bulunuyor. Bunu iş dünyası olgunluğu (38), insan sermayesi ve araştırma (41), pazar olgunluğu (44) ve altyapı (46) izliyor. Bilgi ve teknoloji çıktılarında ise 49’uncu sıradayız.
Ancak bütün bu tabloyu aşağı çeken başlık, yıllardır olduğu gibi kurumlar. Türkiye, geçen yıl 100’üncü sırada olduğu kurumlar kategorisinde bu yıl 103’üncü sıraya geriledi. Alt göstergeler ise sorunun boyutunu daha açık ortaya koyuyor. İş yapmaya yönelik politika istikrarında 109, hukukun üstünlüğünde 108, işletmeler için operasyonel istikrarda 105, düzenleyici ortamda ise 102’inci sıradayız. Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin milli gelire oranında 105, eğitim harcamalarında 106’ncı sırada olmamız da aynı yapısal sorunun farklı yansımaları.
Fen ve mühendislik mezunlarının toplam içindeki payında 94’üncü sırada olmamız ise derin teknoloji ve araştırma hedefleri açısından ayrıca düşündürücü. Kurumsal kalitenin inovasyon performansı üzerindeki etkisini görmek için uzağa gitmeye gerek yok. Suudi Arabistan, 2019 yılında endekste 68’inci sıradayken bu yıl 42’nci sıraya yükselerek Türkiye’yi geride bıraktı. Aynı dönemde ülkenin kurumlar kategorisindeki sıralaması 104’üncülükten 25’inciliğe çıktı. Bürokrasinin sadeleştirilmesi, düzenleme kalitesinin artırılması ve iş yapma kolaylığındaki iyileşmeler bu sıçramanın temel unsurları oldu.
Aynı mekanizma listenin en üstünde de çalışıyor. Örneğin ABD genel sıralamadaki üçüncülüğünü korusa da iş dünyasının karşı karşıya olduğu siyasi, hukuki ve operasyonel riskleri ölçen göstergede bir yıl içinde 23’üncü sıradan 36’ncı sıraya geriledi.
Öngörülebilirlik, hukuk güvenliği ve sade bir bürokrasi çoğu zaman inovasyon ekosisteminin ihtiyaç duyduğu zemini oluşturmak için yeterli olabiliyor. Aslında epey basit bir çerçeve. Kronik ve jenerasyonel enflasyonsa inovasyon ve markalaşmanın önündeki en büyük tehdit.
Küresel tablo
Küresel ölçekte inovasyon tablosu bir yandan durağan, diğer yandan oldukça hareketli.
İsviçre üst üste 16’ıncı kez zirvede yer aldı. Onu İsveç ve ABD takip ederken, Güney Kore ve Singapur ilk beşte bulunuyor. Bu yıl ilk 15’e yeni bir ülke girmedi. Ancak sıralamanın altında önemli değişimler yaşanıyor. Çin’in toplam Ar-Ge harcaması 2024 yılında küçük bir farkla ABD’yi geride bıraktı. Dünya genelinde bilimsel yayın sayısı 2,4 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Dünyanın en büyük şirketlerinin Ar-Ge harcamaları da 1,5 trilyon dolarla tarihi zirveye ulaştı. Bu artışın giderek daha büyük bölümünü yazılım ve yapay zekâ odaklı şirketler sürüklüyor.
İnovasyon kümelerinde de Asya’nın ağırlığı giderek artıyor. Çin 25 inovasyon kümesiyle ABD’nin 20 kümesini geride bıraktı. WIPO’nun ifadesiyle “sınır yoğunlaşırken taban çeşitleniyor.” Fas’tan Hindistan’a, Arjantin’den Türkiye’ye kadar risk sermayesi ve patent faaliyetleri daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.
Raporun bu yılki özel teması “derin bilim” girişimleri. Yaşam bilimleri, yarı iletkenler, robotik, uzay, enerji ve ileri malzemeler gibi alanlarda öncü araştırmaları ticari ürünlere dönüştüren, sermaye yoğun şirketlerden söz edilmekte.
2000 yılından bu yana dünya genelinde 30 binden fazla derin bilim girişimi kuruldu ve bu şirketlerin toplam değeri 7,6 trilyon dolara ulaştı. Yalnızca 2025 yılında bu alana 122 milyar dolarlık risk sermayesi aktı. ABD, 12 bin 752 şirketle açık ara lider konumunda. Ancak Çin, 2020- 2025 döneminde derin bilim şirketlerinin sayısını iki kattan fazla artırdı.
Bu dalganın temel kaynağı üniversiteler. 2010 yılından bu yana enerji ve yaşam bilimleri alanlarında kurulan girişimlerin yüzde 40’tan fazlası akademik araştırmalardan doğdu. En büyük 20 akademik girişimin 15’inin arkasında Harvard, MIT ve Stanford gibi ABD üniversitelerinin bulunması da bu ilişkinin gücünü gösteriyor.
Derin bilimde büyüme
Türkiye açısından iyi haber ise derin bilim alanındaki büyüme performansımız. Türkiye, orta gelirli ülkeler arasında bu alanda en hızlı büyüyen ekonomi konumunda. 2020-2025 döneminde derin bilim girişimlerinin sayısı yüzde 118 artarak Hindistan ve Malezya’nın önüne geçti. Türkiye’nin en değerli derin bilim şirketi olarak öne çıkan mikroalg üreticisi MicroAlgaex’in 250 milyon dolarlık değerlemesi ve yarı iletken alanındaki Qubitrium gibi örnekler raporda yer buluyor.
İstanbul da dünyanın en önemli 100 inovasyon kümesi arasındaki yerini iki basamak yükselterek 56’ıncı sıraya çıkardı. Ancak kümede en fazla uluslararası patent başvurusunu Medipol Üniversitesi’nin, en fazla bilimsel yayını ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nin gerçekleştirmesi, sanayinin bu ekosistemdeki ağırlığının hâlâ sınırlı olduğunu gösteriyor.
Küresel sermaye tarafında ise daha kaygı verici bir tablo ortaya çıkıyor. Risk sermayesi yatırımları 2025 yılında yüzde 28 artarak 510 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık işlem sayısı üst üste dördüncü yıl geriledi.
Yapay zekâ, 2025 yılında toplam risk sermayesi yatırımının yüzde 53’ünü aldı. Bu oran 2026’nın ilk yarısında yüzde 77’ye kadar çıktı. Küresel risk sermayesinin yüzde 73’ü ise Kuzey Amerika’da yoğunlaşıyor. Özetle para giderek daha az sayıda şirkete, daha az sayıda ülkeye ve neredeyse tek bir teknoloji alanına akıyor.
Türkiye, risk sermayesi işlem sayısında 69’uncu sırada. Geç aşama yatırımlarda 24’üncü sırada olmamız ise birkaç şirketin olgunlaşarak başarı göstermesinden kaynaklı. Maalesef bu alandaki ekosistemin genel olarak genişlemesi söz konusu değil.
Raporun bu yıl ilk kez kullandığı sıfırdan Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımı göstergesi ise Türkiye açısından umut verici. Türkiye, 2025 yılında bu kapsamda 88 proje çekerken, yurtdışında 32 proje açıkladı. Bu performans Türkiye ve Brezilya’yı, hem yatırım çeken hem de yurtdışına yatırım yapan ülkeler arasından “merkez” konumuna en fazla yaklaşan ülkeler haline getiriyor. Ancak bu dinamizmin kurumsal zemin güçlendirilmeden inovasyondaki cam tavanı aşmaya yetmesi zor. Sermaye ve yetenek daha öngörülebilir ekosistemlere yönelmeye devam ederken, biz her yıl birkaç basamak daha gerileyecek miyiz? Bizim gibi ekonomilerin önümüzdeki dönemde dikkatle cevaplaması gereken bir soru.
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