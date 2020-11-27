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Küresel iş ortaklarının talepleri dönüşüyor

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Global Konuşmalar’da Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ile konuşuyoruz. Yüngül’ün yeni süreçte küresel fırsatlara yönelik uyarısı ilginç; “kaliteli üretmek yetmiyor artık. Şeffaflık aranıyor, yeşil duyarlılığı sorgulanıyor, kestirilebilir, izlenebilir olmak ta gerekiyor.”

90’yıllarda ülke olarak kaliteyi sorguladık. Öğrendik te… Öyle ki Avrupa Toplam Kalite ödülünü Brisa alınca, izleyen süreçte abonesi olduk. Derken 2000’li yıllarda altyapı dâhil üretimde olağanüstü gelişmeler yaşadık. Milli geliri, ihracatı tırmandırdık.

Küresel krizde küresel oyunun kuralları bir kez daha değişti. Bu defa kurumsallaşma, yönetişim gibi yeni kavramlara aşina olmaya başladık. Salgın, aynayı yüzümüze tutunca, bunların dahi yetmediğini, daha farklı ve değer üreten adımların atılması gerektiğine tanık olduk.

Ömer Yüngül’ün küresel iş ortaklarının değişen taleplerine dikkat çekiyor olması, son derece önemlidir. Zira sıralanan gerekçelere ayak uydurmayı başarabilirsek; önümüzdeki 4 yılda gelirimizi 4’e katlama şansımız var.

Dış pazarlar bizden daha fazla teknoloji talep ediyorsa, üretim katma değerini de dönüştürmek gerekecek. İhracatın kilogram değerini 1,06$’dan 2$’lara 3$’lara taşımalıyız ki üretimin hamalı değil, efendisi olabilelim. Bunun da yolu, şeffaf, hesap verebilir, öngörülebilir, yeşile ve insana saygılı üretimden geçiyor.

TÜRKİYE YAN SANAYİ SÜPERMARKETİ GİBİ

Çin’in tedarik sorunları yüzünden Hindistan’a mal göndermede sıkıntı yaşayınca, Hintliler Zorlu’ya gelir oldu. Ülkemize yönelen değer zincirlerinin taleplerini iyi anlamak ve teknolojik, katma değerli ürünlerle karşılamamız gerek.

Yan sanayi ihracatında dahi kürenin önde gelen ülkelerinden biri olmak, zihin yapımızı yeni anlayış düzlemine getirmekle mümkün.

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