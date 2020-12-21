Küresel ısınma: En büyük sorun

İklimlerin değişmesi ve küresel ısınma sürüyor, insanlık ise seyirci kalmaya devam ediyor. Danimarka’nın “2050’de İklim Nötr” ve ABD’nin yeni başkanı Biden’ın “Green New Deal” programları çok umut verici. Yaklaşık 1.5 trilyon dolarla yenilenebilir enerji teşvik edilecek.

Nobel İktisat Ödülü sahibi Paul Krugman, “tüm dünya sorunları bir yana, iklim dengesizliği bir yana” diyor son kitabında.

Danimarka’nın yeni düzenlemesi bu anlamda örnek bir karar. Buna göre bu ülke Kuzey Denizi’nde tüm petrol ve doğal gaz aramalarını durduruyor. Kısacası, altın yumurtlayan tavuğunu kesmeye karar veriyor. Bununla kalmıyor, aynı hafta yeni bir İklim Yasası benimsiyor. “2050’de İklim Nötr” hedefiyle dünya lideri olmayı amaçlıyor.

Bütün bunlar, mikro dünyayı ve bireyi etkiliyor: Aynı ülkede Taastrup’da 7 bin m2’lik ve 14 katlı dikey tarlalar üstüne kurulu ülkenin en büyük dikey tarım girişimi için “start” düğmesine basılıyor. Özelliği şu: Pestisit ve haşere ilacı kullanılmayacak ve % 95 su tasarrufu sağlayacak. Karşılıklı etkileşimle küresel ısınmaya karşı etkili yol alınabilecek.

Bu nedenle ABD’nin yeni başkanı Biden’in “Yeşil Yeni Düzen” (Green New Deal) programı çok umut verici. Çünkü yaklaşık 1.5 trilyon dolar harcamayla yenilebilir enerji için teşvik programı benimseniyor.

Bunun etkisi, sanayinin yeşil endüstriye yönelerek ritmini bozmadan yaşamayı anlaması olacak. Kapitalizm küresel ısınmaya “dur” diyecek yenilenebilir enerjinin öncelikle “rüştünü ispatlaması”nı istiyor. Bütün bunlar işin umut veren gelişmeleri…

Ama 11 bin bilim insanının imzasını taşıyan yeni bildirge yok oluşumuzun hızlandığı sinyalini veren bir çığlıktı.

Yine bir BM raporuna göre küresel ısınma sürüyor ve bunu azaltmak için en zengin %1’in karbon salımını azaltması şart. Çünkü onlar sadece dünyanın %1 olarak en yoksul %50’nin yol açtığı karbon emisyonunun 2 katını harcıyor. BM Genel Sekreteri A. Guterres’in “tüm ülkelere iklim olağanüstü hali ilan etme” çağrısı yapması çok anlamlı.

Çünkü, son 6 yılın rekor sıcakları 2020’de “egale” edilecek.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün 2021 ajandasında yer alan 13 fotoğrafın 6’sının doğa ve iklim tahribatını görüntülemesi her şeyi anlatmıyor mu?

GÜNÜN SÖZÜ:

Soylu maliyeci kuşağının son temsilcisi Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu’nu kaybettik. İktisatlılara ve İFMC Camiasına baş sağlığı dilerim.