Küresel krizi doğru adımlarla fırsata çevirebiliriz

Tüm dünyada yaşanan doğalgaz, çelik, plastik ve emtia fiyatlarındaki ciddi artışlar, beraberinde enerji ve çip krizini getirdi. COVID-19 salgınıyla birlikte, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, elektronik ekipmanlardan, otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çipler, başta otomotiv ve akıllı teknolojiler olmak üzere küresel tedarik zincirinde bozulmalara neden oldu.

Özellikle çip krizinin etkisi altında olan otomotiv sanayisinde bu sene 210 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyordu. Şu anda bu rakam 250 milyar dolara doğru gidiyor. Türkiye olarak, dünya otomotiv ticaretinde yüzde 1,5 ila yüzde 1,7 arasında bir pay alıyoruz.

Kocaeli Gebze’de bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, özel sektörün otomotiv endüstrisinin geçirdiği hızlı dönüşüme bağlı olarak hızla elektrifikasyona odaklanması gerektiğini söyledi. Son 6 ay içerisinde Türkiye’de elektrifikasyon alanında çalışmaların hayata geçirildiğine tanık olduk. Sektörde yaşanan sıkıntılar ne kadar artsa da, ülkemizde hem ürün tedarikinde hem de dışa bağımlılıkta iyileştirmelere gidilebilir. Ülkemiz otomotiv üretiminde, dünyada 13’üncü sırada yer alıyor. Pazar olarak baktığımızdaysa yerimiz 17’ncilik. Bu da gösteriyor ki, biz ihracatçı bir ülkeyiz. Ayrıca Türkiye otomotiv tedarik sanayi, yılda 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirirse, dünya liginde ilk 10’a yükselebilecek potansiyelde bir sektör. Uzakdoğulu şirketlerin yatırımlarını, Kocaeli’nde Gölcük, TOSB ve Bilişim Vadisi gibi otomotiv tedarikçilerinin bulunduğu yerlere çekerek, Türkiye’de ihracat ve istihdam rakamlarında artışlar sağlanacağı kanısındayım.

Avrupa ülkeleri ve Türkiye gibi otomotiv sektöründe ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeleri olumsuz etkileyen ve kısa dönemli üretimlerin durmasına neden olan çip krizi, beraberinde hammadde sorununu da getirdi. Sanayici hammadde sıkıntısının 2022’de daha fazla yaşanacağını, hatta fiyatlar ne kadar artarsa artsın, eldeki parayla bile hammadde alınamayacağını söylüyor. Hammadde sıkıntısıyla karşı karşıya geleceğini bilen üretici ürünlerini stoklamaya başladı. Dünyanın her yerinde yaşanan sıkıntılar, sadece tek bir kalemi etkilemiyor. Sanayiden otomotive, tarımdan sağlığa kadar tüm sektörleri etkiliyor.

Otomotiv sektöründe yaşanan küresel krizin atılacak doğru adımlarla fırsata çevrilebileceğine, kamu ve özel sektörün birlikte hareket ederek, olumsuz havayı Türk otomotiv sanayisinin lehine döndürebileceğine inanıyorum.