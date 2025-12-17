Küresel makro perspektifte para politikaları ve Türkiye ekonomisi: Zorlu dengeler

Küresel eko­nomide ABD Merkez Bankası (Fed) ve ülkemizde Türkiye Cumhuri­yet Merkez Banka­sı (TCMB) eksenin­de şekillenen para politikaları, 2026 yılı için makroeko­nomik görünümü belirleyen temel unsurlar ol­maya devam ediyor. Özellikle enflasyonla mücadele ve büyü­me hedefleri arasındaki hassas denge, her iki ülkenin de yol haritasını çizmekte kritik rol oynuyor.

Fed’in 2026 faiz beklentileri ve “yumuşak iniş” senaryosu

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika fa­izini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50-%3,75 aralığına çekmiş ve böylece bu yıl içinde üçün­cü kez faiz indirimi gerçekleş­tirmiş oldu. Fed’in projeksi­yonları, 2026 yılı için “yumu­şak iniş” senaryosuna işaret ediyor.

* Faiz projeksiyonları: Fed’in kendi tahminlerine gö­re, 2026 yılı için federal fon oranına ilişkin tahminin yüz­de 3,4 seviyesinde tutulduğu görülüyor. Ancak, piyasalar ve analistler genellikle daha agre­sif bir gevşeme bekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in 2026 yılında toplam­da iki faiz indirimi yapacağı yönünde yoğunlaşırken, ba­zı uzmanlar iş gücü piyasasın­da beklenen gelişmelerle fa­iz oranlarının 2026’nın ikinci yarısında yüzde 3’ün altına çe­kilebileceğini öngörüyor. Tra­ding Economics’in ekonomet­rik modelleri ise ABD Fed Fon­ları Faiz Oranının 2026 yılında yüzde 3,25 civarında seyrede­ceğini tahmin ediyor.

* Enflasyon ve büyüme: Fed, enflasyonun (PCE) 2026 sonunda yüzde 2,4’e gerile­mesini ve ekonomik büyüme­nin 2025’teki yüzde 1,7’den 2026’da yüzde 2,3’e yüksel­mesini öngörüyor. İşsizlik ora­nı tahmini ise 2026 için yüzde 4,4 olarak korunmuştur.

Fed’in nötr faiz seviyesine yakın bir noktada politika yap­ması, enflasyonu yeniden alev­lendirme riskini veya resesyo­nun derinleşmesi riskini bera­berinde getirebilecek hassas bir denge gerektiriyor.

TCMB’nin 2026 faiz beklentileri ve dezenflasyon süreci

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB) Para Poli­tikası Kurulu (PPK), 11 Aralık 2025 tarihli son toplantısında politika faizi olan bir hafta va­deli repo ihale faiz oranını yüz­de 39,5’ten yüzde 38’e düşür­müştür. Kurul kararı, Kasım ayında tüketici enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleş­mesi ve enflasyonun ana eğili­minde bir miktar gerileme ol­masını temel almıştır.

* Politika ve hedefler: TC­MB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı pa­ra politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üze­rinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtmek­tedir. Nihai hedef, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finan­sal koşulları sağlamaktır. Ku­rul, politika adımlarını; enflas­yon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşım­la, dezenflasyonun gerektirdi­ği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini ifade etmek­tedir. Hatta, enflasyon görü­nümünün ara hedeflerden be­lirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası du­ruşunun sıkılaştırılacağı taah­hüt edilmektedir.

* 2026 faiz beklentileri: Piyasa katılımcıları ve ekono­mistler, TCMB’nin 2026 yı­lı sonu için politika faizinde önemli bir gevşeme beklemek­tedirler. Bloomberg HT anke­tine katılan kurumların 2026 yıl sonu faiz tahminleri, en yüksek yüzde 32 ve en düşük yüzde 26 seviyeleri arasında değişmektedir. Marbaş Men­kul Değerler de TCMB’nin 2026 sonuna kadar politika fa­izini yaklaşık yüzde 26 seviye­sine kadar indireceği öngörü­sünde bulunmuştur. Trading Economics’in tahminleri ise uzun vadede Türkiye faiz ora­nının 2026’da yüzde 25,00 ci­varında seyredeceği yönünde­dir. Bu beklentiler, TCMB’nin dezenflasyon sürecinin başa­rıyla ilerleyeceği varsayımına dayanmaktadır.

Makro perspektif: Küresel ve ulusal çelişkiler

2026 yılına girerken, kü­resel ve ulusal makroekono­mik perspektifteki en büyük çelişki, Fed’in kademeli ve kontrollü faiz indirimleri ile TCMB’nin daha hızlı bir de­zenflasyon ve faiz gevşemesi beklentileri arasındaki farktır.

Fed’in etkisi: Fed’in faiz in­dirim döngüsüne girmesi, ge­lişmekte olan piyasalar için potansiyel bir sermaye akı­şı avantajı yaratabilir. Ancak, Fed’in beklenenden daha az indirim yapması veya “nötr” faiz seviyesinde kalması, kü­resel finansal koşulları sıkı­laştırarak Türkiye gibi kırılgan ekonomiler üzerindeki baskıyı sürdürebilir.

* TCMB’nin riskleri: TC­MB, “ihtiyatlı” ve “veri odaklı” yaklaşımını korurken, enflas­yon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işa­retleri göstermesine rağmen hala dezenflasyon süreci açı­sından risk unsuru olmaya de­vam ettiğini kabul etmektedir. Küresel enerji ve gıda fiyatla­rındaki olası şoklar, Türk Li­rası’ndaki oynaklık ve yurt içi talep koşulları, TCMB’nin be­lirlenen ara hedeflerden sap­masına neden olabilir. Bu du­rumda, Kurul’un taahhüt ettiği gibi para politikası duruşunun sıkılaştırılması gerekecektir. Kredi ve mevduat piyasaların­daki beklenmedik gelişmeler de makroihtiyati adımları ge­rektirebilir.

* Büyüme dinamiği: Tür­kiye ekonomisi, üçüncü çey­rekte öngörülenden yüksek bir büyüme kaydetmiş olsa da, sı­kı para politikası duruşunun talep üzerindeki etkisiyle bü­yüme hızının önümüzdeki dö­nemde ılımlı seyretmesi bek­lenmektedir. Piyasa katılım­cıları, 2026 GSYH büyüme beklentisini yüzde 3,9 olarak öngörmektedir. ABD ekonomi­si için öngörülen büyüme iv­mesi ise (2026 için %2,3) küre­sel ticaret ve yatırım kanalları üzerinden Türkiye’nin ihraca­tına ve sermaye akışına destek verebilir.

Özetle, 2026 yılı, Türkiye için sıkı para politikasının enf­lasyonu dizginleme çabalarının meyvelerini topladığı, ancak küresel faiz ve sermaye hare­ketlerinin yakından izlenmesi gereken bir yıl olacaktır. TCM­B’nin kararlılıkla sürdüreceği dezenflasyon çabaları, orta va­deli yüzde 5 hedefine ulaşma potansiyelini güçlendirirken, Fed’in adımları küresel likidite ortamını belirleyecektir.