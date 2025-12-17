Küresel makro perspektifte para politikaları ve Türkiye ekonomisi: Zorlu dengeler
Küresel ekonomide ABD Merkez Bankası (Fed) ve ülkemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekseninde şekillenen para politikaları, 2026 yılı için makroekonomik görünümü belirleyen temel unsurlar olmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonla mücadele ve büyüme hedefleri arasındaki hassas denge, her iki ülkenin de yol haritasını çizmekte kritik rol oynuyor.
Fed’in 2026 faiz beklentileri ve “yumuşak iniş” senaryosu
ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50-%3,75 aralığına çekmiş ve böylece bu yıl içinde üçüncü kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu. Fed’in projeksiyonları, 2026 yılı için “yumuşak iniş” senaryosuna işaret ediyor.
* Faiz projeksiyonları: Fed’in kendi tahminlerine göre, 2026 yılı için federal fon oranına ilişkin tahminin yüzde 3,4 seviyesinde tutulduğu görülüyor. Ancak, piyasalar ve analistler genellikle daha agresif bir gevşeme bekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in 2026 yılında toplamda iki faiz indirimi yapacağı yönünde yoğunlaşırken, bazı uzmanlar iş gücü piyasasında beklenen gelişmelerle faiz oranlarının 2026’nın ikinci yarısında yüzde 3’ün altına çekilebileceğini öngörüyor. Trading Economics’in ekonometrik modelleri ise ABD Fed Fonları Faiz Oranının 2026 yılında yüzde 3,25 civarında seyredeceğini tahmin ediyor.
* Enflasyon ve büyüme: Fed, enflasyonun (PCE) 2026 sonunda yüzde 2,4’e gerilemesini ve ekonomik büyümenin 2025’teki yüzde 1,7’den 2026’da yüzde 2,3’e yükselmesini öngörüyor. İşsizlik oranı tahmini ise 2026 için yüzde 4,4 olarak korunmuştur.
Fed’in nötr faiz seviyesine yakın bir noktada politika yapması, enflasyonu yeniden alevlendirme riskini veya resesyonun derinleşmesi riskini beraberinde getirebilecek hassas bir denge gerektiriyor.
TCMB’nin 2026 faiz beklentileri ve dezenflasyon süreci
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 11 Aralık 2025 tarihli son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürmüştür. Kurul kararı, Kasım ayında tüketici enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleşmesi ve enflasyonun ana eğiliminde bir miktar gerileme olmasını temel almıştır.
* Politika ve hedefler: TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtmektedir. Nihai hedef, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlamaktır. Kurul, politika adımlarını; enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini ifade etmektedir. Hatta, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı taahhüt edilmektedir.
* 2026 faiz beklentileri: Piyasa katılımcıları ve ekonomistler, TCMB’nin 2026 yılı sonu için politika faizinde önemli bir gevşeme beklemektedirler. Bloomberg HT anketine katılan kurumların 2026 yıl sonu faiz tahminleri, en yüksek yüzde 32 ve en düşük yüzde 26 seviyeleri arasında değişmektedir. Marbaş Menkul Değerler de TCMB’nin 2026 sonuna kadar politika faizini yaklaşık yüzde 26 seviyesine kadar indireceği öngörüsünde bulunmuştur. Trading Economics’in tahminleri ise uzun vadede Türkiye faiz oranının 2026’da yüzde 25,00 civarında seyredeceği yönündedir. Bu beklentiler, TCMB’nin dezenflasyon sürecinin başarıyla ilerleyeceği varsayımına dayanmaktadır.
Makro perspektif: Küresel ve ulusal çelişkiler
2026 yılına girerken, küresel ve ulusal makroekonomik perspektifteki en büyük çelişki, Fed’in kademeli ve kontrollü faiz indirimleri ile TCMB’nin daha hızlı bir dezenflasyon ve faiz gevşemesi beklentileri arasındaki farktır.
Fed’in etkisi: Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesi, gelişmekte olan piyasalar için potansiyel bir sermaye akışı avantajı yaratabilir. Ancak, Fed’in beklenenden daha az indirim yapması veya “nötr” faiz seviyesinde kalması, küresel finansal koşulları sıkılaştırarak Türkiye gibi kırılgan ekonomiler üzerindeki baskıyı sürdürebilir.
* TCMB’nin riskleri: TCMB, “ihtiyatlı” ve “veri odaklı” yaklaşımını korurken, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermesine rağmen hala dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kabul etmektedir. Küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki olası şoklar, Türk Lirası’ndaki oynaklık ve yurt içi talep koşulları, TCMB’nin belirlenen ara hedeflerden sapmasına neden olabilir. Bu durumda, Kurul’un taahhüt ettiği gibi para politikası duruşunun sıkılaştırılması gerekecektir. Kredi ve mevduat piyasalarındaki beklenmedik gelişmeler de makroihtiyati adımları gerektirebilir.
* Büyüme dinamiği: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte öngörülenden yüksek bir büyüme kaydetmiş olsa da, sıkı para politikası duruşunun talep üzerindeki etkisiyle büyüme hızının önümüzdeki dönemde ılımlı seyretmesi beklenmektedir. Piyasa katılımcıları, 2026 GSYH büyüme beklentisini yüzde 3,9 olarak öngörmektedir. ABD ekonomisi için öngörülen büyüme ivmesi ise (2026 için %2,3) küresel ticaret ve yatırım kanalları üzerinden Türkiye’nin ihracatına ve sermaye akışına destek verebilir.
Özetle, 2026 yılı, Türkiye için sıkı para politikasının enflasyonu dizginleme çabalarının meyvelerini topladığı, ancak küresel faiz ve sermaye hareketlerinin yakından izlenmesi gereken bir yıl olacaktır. TCMB’nin kararlılıkla sürdüreceği dezenflasyon çabaları, orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşma potansiyelini güçlendirirken, Fed’in adımları küresel likidite ortamını belirleyecektir.
|Borsa
|11.348,83
|-0,94 %
|Dolar
|42,7005
|0,01 %
|Euro
|50,2070
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1749
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.909,02
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.302,42
|-0,06 %
|Brent
|58,6900
|-0,03 %