Küresel ormancılıkta Türkiye’nin yükselişi
Tükettikçe tükenen insan, sadece aşırı gıda tüketimi ve israfıyla değil aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanları da binlerce yıldır yok etmekte.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kaynaklarına göre, 4 bin yıldır orman alanları küçülerek 8 milyar hektardan 3,8 milyar hektara düşmüş ve yüzde 60 olan dünya orman alanlarının payı yüzde 30’lara gerilemiş durumda.
OGM’nin elindeki kor ateş
OGM, 50 bin civarında personeliyle, ülkemizin en ücra köşelerinde, yeşil vatanımızı korumak ve geliştirmek için 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Bir yandan iklim krizi nedeniyle uzayan yangın sezonu, diğer yandan sadece yangınlarla akla gelen orman kahramanlarımıza yapılan kasıtlı saldırılar. Oysaki iklim değişimiyle mücadelede biyoçeşitlilik ve karbon tutumu her zamankinden daha önemli. OGM kaynakları, 2005-2014 döneminde ülkemizde yılda ortalama 2 bin 268 orman yangını meydana geldiğini ve 8 bin 863 hektar orman alanının zarar gördüğünü; 2015-2024 döneminde ise hem yangın sayısının arttığını (2 bin 733 adet) hem de zarar gören orman alanının yaklaşık üç kat arttığını (25 bin 762 hektar) belirtiyor.
Bu açık iklim krizi etkisine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), yoğun ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil bir devrimi sessiz sedasız hayata geçiriyor. Son 22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söylüyor Bakan İbrahim Yumaklı. Sonuçta Türkiye, 2002’den bu yana yüzde 12,5’luk artışla orman alanını 23,4 milyon hektara genişletme başarısını gösterdi. OGM, sadece Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes” kampanyalarında yaklaşık 50 milyon fidanın dikildiğini açıkladı.
OGM’nin 2030 yılı hedefi ise 10 milyar tohum ve fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30,3’ünü yükseltmek.
Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu
Ormancılık bakımından iyi ve kötü haberler var. Kötü haber şu ki, dünyada orman varlığı hızla azalıyor. İyi haber ise Türkiye’nin orman varlığını artıran az sayıda ülkeden biri olması. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu, ülkemizin dünyadaki yerini anlayabilmemiz bakımından geçen ay yayınlanmış en yeni rapor. Rapor, Türkiye’nin, orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında, dünyada altıncılıktan dördüncülüğe, ağaçlandırmada ise dördüncülükten üçüncülüğe yükseldiğini söylüyor.
Bakan Yumaklı’nın açıklamalarında, ağaçlandırmada Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığımız vurgusuna sıklıkla şahitlik ediyoruz. Yine rapora göre, son 10 yılda, yıllık net orman kazancında 118 bin hektarla (%0,53) dünyada dördüncü sıradayız. Türkiye bu başarıyı, Çin, Rusya ve Hindistan gibi devasa toprakları olan ülkelerin hemen ardından yakalamış. Zaman serisi verilerine göre Türkiye’nin bu başarı ivmesi 1990- 2000 döneminde yüzde 0,18 iken 2000-2015 döneminde yüzde 0,47 olmuş ve nihayet 2015-2025 döneminde ise yüzde 0,53 olarak artarak sürmüş.
Ülkemiz ormanlarının büyümesinin kaynağı: Doğal yenilenme
Orman varlığındaki net kazanç; doğal yollarla yenilenen ormanlar ve dikili ormanlar olmak üzere iki kaynaktan geldiği ifade ediliyor raporda. Son 10 yılda ülkemiz orman varlığındaki artışta doğal süreçlerin baskın olduğu ve yıllık net 112 bin hektarlık artışın bu yolla sağlandığı, dikili ormanlardaki net yıllık artışın ise 5,7 bin hektar ile oldukça sınırlı fakat istikrarlı olduğu, bunun da tamamının plantasyon ormanı olduğu bilgisi raporda yer alıyor. Bu rakamlar bize, ülkemizdeki orman politikalarının fidan dikiminden ibaret olmadığını, daha çok mevcut ekosistemin doğal yollarla kendine gelmesini destekleyen daha sürdürülebilir bir felsefi yaklaşım olduğunu gösteriyor.
