Küresel ormancılıkta Türkiye’nin yükselişi

Tükettikçe tükenen insan, sadece aşı­rı gıda tüketimi ve israfıyla değil aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanları da binlerce yıldır yok etmekte.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kay­naklarına göre, 4 bin yıldır orman alanla­rı küçülerek 8 milyar hektardan 3,8 milyar hektara düşmüş ve yüzde 60 olan dünya orman alanlarının payı yüzde 30’lara geri­lemiş durumda.

OGM’nin elindeki kor ateş

OGM, 50 bin civarında personeliyle, ülke­mizin en ücra köşelerinde, yeşil vatanımı­zı korumak ve geliştirmek için 7/24 esasıy­la hizmet veriyor. Bir yandan iklim krizi ne­deniyle uzayan yangın sezonu, diğer yandan sadece yangınlarla akla gelen orman kahra­manlarımıza yapılan kasıtlı saldırılar. Oysa­ki iklim değişimiyle mücadelede biyoçeşitli­lik ve karbon tutumu her zamankinden daha önemli. OGM kaynakları, 2005-2014 döne­minde ülkemizde yılda ortalama 2 bin 268 orman yangını meydana geldiğini ve 8 bin 863 hektar orman alanının zarar gördüğünü; 2015-2024 döneminde ise hem yangın sayı­sının arttığını (2 bin 733 adet) hem de zarar gören orman alanının yaklaşık üç kat arttığı­nı (25 bin 762 hektar) belirtiyor.

Bu açık iklim krizi etkisine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), yoğun ağaçlan­dırma çalışmaları ile yeşil bir devrimi sessiz sedasız hayata geçiriyor. Son 22 yılda 7 mil­yarın üzerinde tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söylüyor Bakan İbrahim Yumaklı. Sonuçta Türkiye, 2002’den bu ya­na yüzde 12,5’luk artışla orman alanını 23,4 milyon hektara genişletme başarısını gös­terdi. OGM, sadece Milli Ağaçlandırma Gü­nü “Geleceğe Nefes” kampanyalarında yak­laşık 50 milyon fidanın dikildiğini açıkladı.

OGM’nin 2030 yılı hedefi ise 10 milyar tohum ve fidanı toprakla buluşturarak or­man varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30,3’ünü yükseltmek.

Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu

Ormancılık bakımından iyi ve kötü haber­ler var. Kötü haber şu ki, dünyada orman var­lığı hızla azalıyor. İyi haber ise Türkiye’nin orman varlığını artıran az sayıda ülkeden bi­ri olması. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu, ülkemizin dünyadaki yerini anlaya­bilmemiz bakımından geçen ay yayınlanmış en yeni rapor. Rapor, Türkiye’nin, orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralama­sında, dünyada altıncılıktan dördüncülüğe, ağaçlandırmada ise dördüncülükten üçün­cülüğe yükseldiğini söylüyor.

Bakan Yumak­lı’nın açıklamalarında, ağaçlandırmada Av­rupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sıra­da yer aldığımız vurgusuna sıklıkla şahitlik ediyoruz. Yine rapora göre, son 10 yılda, yıl­lık net orman kazancında 118 bin hektarla (%0,53) dünyada dördüncü sıradayız. Tür­kiye bu başarıyı, Çin, Rusya ve Hindistan gi­bi devasa toprakları olan ülkelerin hemen ardından yakalamış. Zaman serisi verileri­ne göre Türkiye’nin bu başarı ivmesi 1990- 2000 döneminde yüzde 0,18 iken 2000-2015 döneminde yüzde 0,47 olmuş ve nihayet 2015-2025 döneminde ise yüzde 0,53 olarak artarak sürmüş.

Ülkemiz ormanlarının büyümesinin kaynağı: Doğal yenilenme

Orman varlığındaki net kazanç; doğal yol­larla yenilenen ormanlar ve dikili ormanlar olmak üzere iki kaynaktan geldiği ifade edi­liyor raporda. Son 10 yılda ülkemiz orman varlığındaki artışta doğal süreçlerin baskın olduğu ve yıllık net 112 bin hektarlık artışın bu yolla sağlandığı, dikili ormanlardaki net yıllık artışın ise 5,7 bin hektar ile oldukça sınırlı fakat istikrarlı olduğu, bunun da ta­mamının plantasyon ormanı olduğu bilgisi raporda yer alıyor. Bu rakamlar bize, ülke­mizdeki orman politikalarının fidan diki­minden ibaret olmadığını, daha çok mevcut ekosistemin doğal yollarla kendine gelmesi­ni destekleyen daha sürdürülebilir bir felse­fi yaklaşım olduğunu gösteriyor.