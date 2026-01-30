Küresel otomotiv sektöründe yeni dönem: Güney Kore ve ek gümrük vergileri

2026, otomotiv endüstrisinin ekonomik baskılar, düzenleyici değişiklikler ve ge­lişen tüketici beklentileriyle başa çıkarken; elektrikli araçlar, yazılım tanımlı araçlar ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerden ya­rarlandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Oto­motiv üreticileri, rekabetçi ve hızla değişen bir pazarda başarıya ulaşmak için kendilerini ihracat ve yerinde üretim stratejileri doğrul­tusunda yeniden konumlandırıyor.

Çin’in hakimiyeti otomotivde artarken, ül­ke yavaşlayan iç satışlara rağmen, elektrikli araç üretim merkezleri desteği ile hızla dün­yanın önde gelen otomobil ihracatçısı haline geldi.

Gümrük vergileri hâlâ gündemde

Ticaret engellerine bakarsak, gümrük ver­gileri (ABD, Çin ve AB arasındaki gibi) ve ti­caret aksamaları ihracat ivmesi için risk oluş­turuyor. Konsolidasyonun gündemde olduğu bu dönemde, düşen iç talep ve ticaret engelle­ri daha küçük Çinli otomobil üreticilerini bas­kı altına alabilir ve potansiyel olarak sektörde konsolidasyona yol açabilir. Bu beklenti piya­sada hâkim görüş olarak öne çıkıyor.

Küresel otomotiv sektörü

Küresel elektrikli araç satışları 2025’te ar­tış gösterirken, bazı coğrafyalarda ise hibrit ve plugin hibrit araçlarında yerel düzenle­meler, vergi avantajları ile yükselişe geçtiğini gördük. Çin 2025’te 5,5 milyondan fazla araç ihraç ederken, Çin’in Avrupa’daki elektrikli araç pazar payı %13,5’e yükseldi. Küresel araç satışlarında istikrarlı bir artış beklenirken 2026 yılının sonuna kadar 90 milyon adede yakın bir rakam bekleniyor.

ABD’den vergi artışında yeni haber: Güney Kore

ABD’de, Güney Kore’nin geçen yıl imzaladı­ğı ticaret anlaşmasını uygulama sürecinde ya­vaş ilerlediği gerekçesiyle, ülkeye uygulanan gümrük vergilerinin %25’e çıkarılacağı bil­gileri gündeme geliyor. Bu artışın “karşılıklı” gümrük vergileri kapsamındaki tüm malların yanı sıra otomobil, kereste ve ilaç ürünlerini de kapsayacağı belirtiliyor.

ABD, geçen Temmuz ayında, Seul’ün ABD’ye 350 milyar dolarlık yatırım sözü ver­mesi karşılığında Güney Kore’ye uygulanan birçok gümrük vergisini %15’e indireceği­ni duyurmuştu. Anlaşma, Güney Koreli oto­motiv şirketleri için de kolaylık sağlamıştı; otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan gümrük vergileri, Trump’ın Japonya ve AB’ye uyguladığı vergilerle uyumlu olarak %15’e in­dirilmişti. Bu anlaşma, Trump’ın Güney Ko­re’yi ziyaret etmesinin ardından geçen yılın sonlarında imzalanmıştı.

Asya’da otomotiv sektöründeki son durum

Güney Kore’nin otomotiv ihracatı, elektrik­li araçlara olan güçlü talep sayesinde bir ön­ceki yıla göre %1,7 artarak 2025 yılında 71,99 milyar ABD dolarına ulaştı ve 70 milyar doları aştı. Geçen yıl %11,0 artarak 25,77 milyar do­lara ulaşan elektrikli araçlara olan güçlü talep öne çıktı. ABD’ye yapılan otomobil ihracatı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri nede­niyle %13,2 düşerek 30,15 milyar dolara geri­ledi. Avrupa Birliği ve Asya’ya yapılan ihracat ise geçen yıl sırasıyla 8,06 milyar dolar ve 5,88 milyar dolara ulaşarak çift haneli artış göster­di.2025 yılında ihraç edilen araç sayısı, bir ön­ceki yıla göre yüzde %1,7 azalarak 2.736.308 adet oldu.

Otomobil yedek parça sevkiyatı %5,9 azala­rak 21,2 milyar dolara düştü. Yerli fabrikalar­da üretilen araç sayısı geçen yıl %0,6 azalarak 4.101.992 adete geriledi, ancak üst üste üçün­cü yıl dört milyonu aştı. Yerli üretim ve ithal araçlar dahil olmak üzere ülke içinde satılan araç sayısı 2025 yılında 1.680.110 adete ulaşa­rak bir önceki yıla göre %3,3 arttı.

Henüz yasal olarak kesinleşmemiş olan an­laşma, Güney Kore’ye uygulanan gümrük ver­gilerinin AB ve Japonya gibi ülkelerle aynı oranda belirlenmesini öngörüyor. Güney Ko­re ayrıca ABD’ye 350 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ederken, bunun 200 milyar doları yarı iletkenler ve nükleer enerjiye, 150 milyar doları ise ABD’deki gemi inşaatına ay­rılmıştı. Daha önce birçok kez ertelenen çer­çeve anlaşmasının kesinleşmesi, değişen tica­ret dinamikleri arasında istikrar arayan oto­motiv lojistik sektörü tarafından bekleniyor.