Küresel otomotiv sektöründe yeni dönem: Güney Kore ve ek gümrük vergileri
2026, otomotiv endüstrisinin ekonomik baskılar, düzenleyici değişiklikler ve gelişen tüketici beklentileriyle başa çıkarken; elektrikli araçlar, yazılım tanımlı araçlar ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerden yararlandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Otomotiv üreticileri, rekabetçi ve hızla değişen bir pazarda başarıya ulaşmak için kendilerini ihracat ve yerinde üretim stratejileri doğrultusunda yeniden konumlandırıyor.
Çin’in hakimiyeti otomotivde artarken, ülke yavaşlayan iç satışlara rağmen, elektrikli araç üretim merkezleri desteği ile hızla dünyanın önde gelen otomobil ihracatçısı haline geldi.
Gümrük vergileri hâlâ gündemde
Ticaret engellerine bakarsak, gümrük vergileri (ABD, Çin ve AB arasındaki gibi) ve ticaret aksamaları ihracat ivmesi için risk oluşturuyor. Konsolidasyonun gündemde olduğu bu dönemde, düşen iç talep ve ticaret engelleri daha küçük Çinli otomobil üreticilerini baskı altına alabilir ve potansiyel olarak sektörde konsolidasyona yol açabilir. Bu beklenti piyasada hâkim görüş olarak öne çıkıyor.
Küresel otomotiv sektörü
Küresel elektrikli araç satışları 2025’te artış gösterirken, bazı coğrafyalarda ise hibrit ve plugin hibrit araçlarında yerel düzenlemeler, vergi avantajları ile yükselişe geçtiğini gördük. Çin 2025’te 5,5 milyondan fazla araç ihraç ederken, Çin’in Avrupa’daki elektrikli araç pazar payı %13,5’e yükseldi. Küresel araç satışlarında istikrarlı bir artış beklenirken 2026 yılının sonuna kadar 90 milyon adede yakın bir rakam bekleniyor.
ABD’den vergi artışında yeni haber: Güney Kore
ABD’de, Güney Kore’nin geçen yıl imzaladığı ticaret anlaşmasını uygulama sürecinde yavaş ilerlediği gerekçesiyle, ülkeye uygulanan gümrük vergilerinin %25’e çıkarılacağı bilgileri gündeme geliyor. Bu artışın “karşılıklı” gümrük vergileri kapsamındaki tüm malların yanı sıra otomobil, kereste ve ilaç ürünlerini de kapsayacağı belirtiliyor.
ABD, geçen Temmuz ayında, Seul’ün ABD’ye 350 milyar dolarlık yatırım sözü vermesi karşılığında Güney Kore’ye uygulanan birçok gümrük vergisini %15’e indireceğini duyurmuştu. Anlaşma, Güney Koreli otomotiv şirketleri için de kolaylık sağlamıştı; otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan gümrük vergileri, Trump’ın Japonya ve AB’ye uyguladığı vergilerle uyumlu olarak %15’e indirilmişti. Bu anlaşma, Trump’ın Güney Kore’yi ziyaret etmesinin ardından geçen yılın sonlarında imzalanmıştı.
Asya’da otomotiv sektöründeki son durum
Güney Kore’nin otomotiv ihracatı, elektrikli araçlara olan güçlü talep sayesinde bir önceki yıla göre %1,7 artarak 2025 yılında 71,99 milyar ABD dolarına ulaştı ve 70 milyar doları aştı. Geçen yıl %11,0 artarak 25,77 milyar dolara ulaşan elektrikli araçlara olan güçlü talep öne çıktı. ABD’ye yapılan otomobil ihracatı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle %13,2 düşerek 30,15 milyar dolara geriledi. Avrupa Birliği ve Asya’ya yapılan ihracat ise geçen yıl sırasıyla 8,06 milyar dolar ve 5,88 milyar dolara ulaşarak çift haneli artış gösterdi.2025 yılında ihraç edilen araç sayısı, bir önceki yıla göre yüzde %1,7 azalarak 2.736.308 adet oldu.
Otomobil yedek parça sevkiyatı %5,9 azalarak 21,2 milyar dolara düştü. Yerli fabrikalarda üretilen araç sayısı geçen yıl %0,6 azalarak 4.101.992 adete geriledi, ancak üst üste üçüncü yıl dört milyonu aştı. Yerli üretim ve ithal araçlar dahil olmak üzere ülke içinde satılan araç sayısı 2025 yılında 1.680.110 adete ulaşarak bir önceki yıla göre %3,3 arttı.
Henüz yasal olarak kesinleşmemiş olan anlaşma, Güney Kore’ye uygulanan gümrük vergilerinin AB ve Japonya gibi ülkelerle aynı oranda belirlenmesini öngörüyor. Güney Kore ayrıca ABD’ye 350 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ederken, bunun 200 milyar doları yarı iletkenler ve nükleer enerjiye, 150 milyar doları ise ABD’deki gemi inşaatına ayrılmıştı. Daha önce birçok kez ertelenen çerçeve anlaşmasının kesinleşmesi, değişen ticaret dinamikleri arasında istikrar arayan otomotiv lojistik sektörü tarafından bekleniyor.
