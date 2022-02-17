Küresel pazarda yeni zirveler hedefleyen Akkök, 300 milyon dolar yatırım planladı

Akkök Holding, bu yıl 70’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Temelleri, Türkiye’nin saygın sanayicilerinden Raif Dinçkök’ün, 1 Ekim 1952’de İstanbul Bakırköy’de faaliyete geçirdiği Aksu İplik Dokuma Fabrikası ile atıldı. Ve o tarihlerden itibaren Türkiye’nin gurur kaynağı sanayi yatırımları Akkök’ün imzasını taşıdı.

Balkan göçmeni bir ailenin ferdi olarak Türkiye’ye gelen, ilk iş deneyimlerini Ankara’da inşaat projeleriyle kazanan Raif Dinçkök için ‘saygın sanayici’ sıfatını özellikle kullanmak istedim. İş yaşamında, Türkiye ekonomisinin ihtiyacı ara mamul yatırımlarına odaklanan, bu yönü ile pek çok sektörün gelişimine de katkı sunan Raif Dinçkök, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ilk üyelerinden oldu. İSO’ya mevcut merkez binasını kazandıran Raif Dinçkök, 1994 yılında vefatının ardından, iş yaşamına katkılarından ötürü 1999’da Devlet Üstün Hizmet Madalyası unvanına layık görüldü. Yaşamı boyunca, mütevazi, işine odaklı bir yaşam süren Dinçkök, anlaşmazlıkların çözümünde başvurulan akil insanların başında geldi.

Bugün, dört ana sektörde faaliyet yürüten, kimyada dünya çapında oyuncu olan, 4’ü yurt dışında 20 şirketi, 19 üretim tesisi bulunan Akkök Holding’in yönetim koltuğunda torunu Raif Ali Dinçkök oturuyor. Boston Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Dinçkök, holdinge 1994’te adım attı.

Üç yıl önce Akkök Holding'de yönetim kurulu başkanlığına seçilen Dinçkök’ün, grubun web sitesinde yer alan “Ülkemize ve paydaşlarımıza katma değer yaratabileceğimiz hedefler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Yatırımlarımızı bu hedeflere uygun olarak gerçekleştirmeye devam ediyor, ülke ihracatına ya da yeni teknolojilere katkı sağlayacak şirket satın almaları ve birleşmeleri üzerinde çalışıyoruz” şeklindeki açıklamaları, Akkök’ün yakın dönem stratejilerini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Nitekim, son yıllarda organik ve inorganik yatırımlarla hızlı büyüyor Akkök Holding. İcrai faaliyetlerin başında bulunan deneyimli profesyonel Ahmet Dördüncü, “5 bin 700’den fazla çalışanımızın görev aldığı tüm iştiraklerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla küresel rekabet koşullarını yakalamayı ve dünya standartlarına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Dördüncü, “Grup olarak kimya ağırlıklı tüm sektörlerde bu yıl sonuna kadar 300 milyon dolara yakın yatırım planlaması yaptık” diyor.

Küresel birincilik için Avrupa’da yeni şirket satın alması yapacak

Grubun lokomotiflerinden Akkim’in 2015’teki Akcoat satın alması, Akkök’ün kimyasal kaplama çözümleri alanındaki zirve yolculuğuna önemli adımı oluşturdu. Türkiye ve İspanya’da üretim tesisleri olan Akcoat, 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İspanya fabrikası, Avrupa ve Amerika pazarının kritik tedarikçisi olarak Akkök’ün elini güçlendiriyor. Şirkette cironun yüzde 60’ı, yurt dışı satışlardan geliyor. Grubun hedefi, dünyada ikinci olduğu emaye alanında birincilik koltuğuna oturmak. Bu doğrultuda, fabrikaların kapasiteleri artırılıyor. ABD’de emaye dışında yapışmaz ve dekoratif kaplamalar ile pigment üretiminin devreye alınması planlanırken, ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 5 yılda iki katına çıkarılacak. Çin ve ABD’de Uydu Ar-Ge merkezleri ve laboratuvar hizmete sokulacak. Ve Akkök, birincilik hedefi doğrultusunda Avrupa’da yeni bir satın alma gerçekleştirecek. Bu konuda hazırlıkların tüm hızıyla yürütüldüğünü belirtmeliyim.

Akrilik elyafta dünya üretiminin yüzde 25’ini Aksa Akrilik karşılıyor

Akkök Grubu, özellikle kimya sanayiinde dünya çapında bir üretim gücüne sahip. Akkim Kimya, Aksa Akrilik, Akcoat, DowAksa ve Epsilon Kompozit gibi dünyada öncü roller üstlenen şirketleri bulunuyor. Akrilik elyafta, küresel piyasanın en güçlü oyuncusu. Aksa Akrilik, 502 bin m2'lik tesisi, yıllık 330 bin tonluk kapasitesi ile dünya akrilik elyaf üretiminin dörtte birini karşılıyor. Kâğıt, plastik, su, yapı ve tekstil kimyaları gibi geniş bir portföye sahip Akkim, bu ürün gruplarında küresel lider ya da ilk 3 arasında. Grupta, yan satırlarda görebileceğiniz gibi yeni zirve hedefleri için önemli planlar devre. Son dönemde gerçekleşen satın almalar Akkök’e güç katarken, katma değeri yüksek alanlara dönük üretim artırılıyor. Yüzde 51’i satın alınan Epsilon Kompozit, yüzde 95’i ihraç edilen yüksek katma değerli üretimiyle öne öne çıkıyor. Bu yıl temkinli pozisyonlarını koruyarak fırsatları değerlendirmeye daima açık olacaklarını söyleyen Ahmet Dördüncü, "Sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacak yatırımlara odaklandık" dedi.

AHMET DÖRDÜNCÜ'DEN

■ Grubumuz açısından 2021’i değerlendirdiğimizde oldukça verimli bir tablo görüyoruz.

■ 2022’de temkinli pozisyonumuzu koruyarak fırsatları değerlendirmeye daima açık olacağız.

■ Önceliğimizi yine yatırımlara vererek organik ve inorganik büyüme hedefl i adımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz.

■ Stratejimizle uyumlu ve tamamlayıcı yatırımlarla Türkiye’ye ihracat ve istihdam gibi alanlarda güç katmaya devam edeceğiz.

2022 gündeminde neler var?

■ Kimya ve enerjide dolar bazında yüzde 6 ila 7, TL bazında ise yüzde 60 büyüme öngörüyor.

■Toplam ciroda yurt dışı gelirin payı, yüzde 19’dan, bu yıl sonunda yüzde 22’ye çıkarılacak.

■İhracatta ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Güney Afrika pazarlarında performans artacak.

■DowAksa, 125 milyon dolarlık yeni yatırımla kapasitesini artıracak.

■Akkim, Avrupa’da yeni bir satın almanın hazırlıklarını yürütüyor.