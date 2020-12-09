Küresel piyasalarda fiyatlamayı değiştirebilecek olası riskler

Tarihi daralma yaşadığımız bir yılda başta hisse senetleri olmak üzere küresel finansal piyasalarda tarihi rekorlar kırılıyor. COVID-19 ilk çıktığında finansal piyasalarda tedirginlik bir ay kadar sürdü. Mart ayı sonundan itibaren başlayan iyimserlik zaman zaman duraksama gösterse bile, yıl boyunca hisse senetleri, çeşitli emtia fiyatları, konut fiyatları, dijital paralar gibi çeşitli varlıklar artış eğilimini korudu. Örneğin, henüz 1999 yılındaki 25’ler seviyesine gelmese bile geçen hafta ABD’de S&P-500 fiyat/kazanç oranı 22,1 seviyelerine ulaştı.

Aşı ile ilgili gelişmeler çok belirsizken yükselişini sürdüren piyasalar, aşı haberlerinin netleşmeye başladığı son haftalarda iyice çoştu. Bu bitmeyen çoşkunun arkasında kapitalizm tarihinin en düşük faiz oranları ve anormal derecede yüksek likidite olduğunu biliyoruz. Fakat unutulmaması gereken, bu yıl yaşadığımız tarihi daralmanın temel nedeni COVID-19 ve şu anda tüm dünyada şiddetli bir ikinci dalga içerisindeyiz. Tünelin ucunda ışık görünmesine rağmen muhtemelen ilkbahar-yaz aylarına kadar zorlu bir yol bizi bekliyor. Başta hizmetler olmak üzere reel sektör ile finans sektörünün ayrışacağı bir dönemi uzun süre sürdürmek çok kolay olmayacaktır.

Büyüme tarafındaki sıkıntılı dönemin yanında finansal piyasaların fiyatlamadığı başka riskler de bulunuyor. Bunlardan birisi, ABD’de 5 Ocak tarihinde Georgia’da yapılacak senato seçimlerini Demokratların kazanmasıdır. Bu durumda demokratlar düşündükleri politikaları hayata geçirme konusunda çok daha güçlü olacaklar. Söz konusu politikalar muhtemelen piyasaların çok da sevmeyeceği şekilde olacak. Finansal piyasaların daha fazla düzenlemeye tabi olmasından, savunma sanayi bütçesinin azaltılmasına, yeni yeşil düzen (new green deal) politikaları çerçevesinde fosil yakıt üreten dev enerji şirketlerinin olumsuz etkilenmesine, gelir dağılımını düzeltme çabasıyla vergi oranlarında önemli artışlara, bütçe açığının daha fazla artmasına kadar birçok politikanın devreye girme olasılığının artması öncelikle ABD sonra küresel piyasalara olumsuz yansıyabilir.

Finansal piyasalarda önümüzdeki döneme ilişkin genel beklenti 2021 yılında güçlü bir büyüme olacağı, altın hariç emtia fiyatlarının artış eğilimini koruyacağı ve ABD Doları’nın zayıflayacağı yönünde. Bu beklenti emtia üreticisi olan ülkeleri ve genelde dolar cinsinden borcu olan ülkeleri olumlu yönde etkiliyor. Umarız aşılar etkili olur ve pandemi yaz aylarına doğru kontrol altına alınabilir. Bu durumda, ötelenen talebin de devreye girmesiyle, 2021 yılının ikinci yarısında gerçekten güçlü bir toparlanma gelebilir ve baz etkisiyle birkaç çeyrek sürebilir. Bütün bu gelişmelerin ABD Doları’na ve altın fiyatlarına şu aşamada değer kaybettirmesi anlaşılabilir, fakat bu kaybın artarak devam edebileceği görüşü tartışmaya açıktır. Pandemiden çıkış sürecinde, pandemi öncesi olan riskler yok olmayacak, hatta yenileri eklenecek. Bu risklere yüksek borçluluğun daha da artması, özellikle kamu borçlarının çok yükselmesi, ticaret savaşının tekrar başlaması, bir taraftan büyüme gelirken, iklim değişikliğinin yavaşlama zorunluluğu getirmesi gibi örnekler verilebilir. Dolayısıyla, güvenli limanlar olan altın ve doların aşırı değer kaybını beklemek çok gerçekçi görünmüyor.

Son olarak, pandemi ve iklim etkisiyle artan gıda fiyatları ile toparlanma beklentisiyle yükselen emtia fiyatlarının beklenemedik bir enflasyon getireceğini unutmamak gerekiyor. Muhtemelen çok büyük bir enflasyon olmayacak. Fakat pandemiden çıkış döneminde böyle bir gelişme, faizlerde artış ve likiditede azalış stresini arttırabilir. Son 10 yılda sık gördüğümüz gibi bu durum finansal piyasaların en sevmediği risklerden birisidir, güvenli liman arayışı artabilir.

Sonuç olarak, başta hisse senetleri olmak üzere küresel piyasaların aşırı iyimser bir havada olduğunu, bahsetmeye çalıştığımız olası gelişmelerle finansal piyasalarda sert düzeltmeler olabileceğini düşünüyoruz.