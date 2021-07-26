Küresel piyasalardan bayram hediyesi

Uzun bayram tatili sonrası pozitif bir küresel konjonktür ile haftaya başlıyoruz. Delta varyantının yayılmaya devam etmesine rağmen ABD borsaları yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Bireysel yatırımcılar hisse senedi fiyatlarındaki gerilemeleri alış fırsatı olarak görmeyi sürdürüyor. Enfl asyondaki yükselişe rağmen tahvil faizleri düşük seyrediyor.

Piyasa fiyatlamaları delta varyantının ekonomileri kapatacak yıkıcı bir güç olmadığı görüşümüzü teyit ediyor. Salgının yayılma hızındaki artışa rağmen ekonominin açılmasına duyarlı sektörlerdeki satış dalgası büyük ölçüde tersine döndü. Havacılık, enerji, demir-çelik, otomotiv gibi büyümeye duyarlı sektörler endeksi yeniyor.

Hiç şüphesiz, tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgasıyla karşı karşıya değiliz. Yavaşlama riskine karşı genişleyici politikalarla, salgına karşı aşılama ile savaşabilen ülke borsaları pozitif ayrışırken, aşılamada geride kalan ve enfl asyon, dış denge gibi riskler nedeniyle daraltıcı politikalar uygulamak zorunda olan ülkeler negatif ayrışıyor.

Türkiye salgına karşı başarılı mücadelesi ve güçlü büyümesi ile çoğu gelişmekte olan ülkeye göre pozitif ayrışıyor. Ancak enfl asyonun yüksekliği, kısa vadeli finansman ihtiyacının fazlalığı ve rezervlerin azlığı nedeniyle piyasalar tarafından cezalandırılıyor.

Temmuz ayında bu durum kısmen Türkiye lehine değişmeye başladı. Büyüme cephesinde pozitif sürpriz, ekonomide dışa donuk dengelenme işaretleri, Merkez Bankası’nın para politikasını gevşeteceği korkusunun azalması ve aşılamada yapılan atak Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelere karşı sınırlı pozitif ayrıştırdı.

Ağustos ayında gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek üç temel risk var: (i) ABD ve Çin arasındaki hegemonya savaşı, (ii) doların güçlenmesi, (iii) salgına karşı negatif ayrışma. Bu nedenle temmuz ayında ilk işaretlerini gördüğümüz gelişmekte olan ülkeler aleyhine negatif ayrışma devam edebilir.

Türkiye bu ortamda pozitif ayrışmaya devam edebilir mi? Tatil döneminde tırmanışa gecen vaka sayısı nedeniyle borsa geçici olarak baskı altında kalabilir. Ancak can kaybındaki yükseliş sınırlı olduğu müddetçe ekonominin yeniden açılması ve refl asyon senaryosu borsayı desteklemeye devam eder. Sene başından beri yüzde 22 kayıpla o kadar negatif ayrıştık ki, biraz düzgün politikalar uygularsak, pozitif ayrışmak için çok yerimiz var.