“Küresel rekabet için yatırımları ertelemeyin”
ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, enerji verimliliğini de kapsayan Maden Kanunu ile birlikte finansal desteklerin arttığını ve özellikle küresel ticaretin yeşil dönüşüm ekseninde şekillenmeye başladığını hatırlatarak, projelerin ertelenmemesi yönünde çağrıda bulundu.
Enerji tüketimini yüzde 20 ila 50 arasında azaltmayı sağlayan enerji verimliliği hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de emisyonlarını azaltarak yeşil ekonominin bir parçası olmayı hedefleyen şirketlerin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
Ancak enerji maliyetlerine yönelik spekülasyonlar ile şirketlerin enerji verimliliğine yönelik ayırdıkları finansmanı faiz gibi enstrümanlarda değerlendirmesi, yatırımların rafa kalkmasa bile ertelenmesine sebep oluyor. Türkiye, enerji yoğunluğunu 2021 ve 2022 yılları arasında üst üste iki yıl düşürebilen iki ülkeden biri olmasına rağmen bu yoğunluk Avrupa Birliği ülkelerine göre halen yaklaşık yüzde 28 daha fazla. Enerji yoğun sektörlerin fazla olduğunu ve enerji verimliliği potansiyelinin yeterince kullanılmadığını gösteren bu duruma karşı en etkili çözüm ise enerji verimliliğinden geçiyor.
2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında Türkiye’deki enerji tüketiminin yüzde 16 düşürülmesiyle 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefleniyor. Şirketler özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin daha görünür olması ve enerji arzı, güvenliği, maliyetlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle enerji verimliliğini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.
Ancak özellikle son dönemde, enerji piyasaları ve finansman maliyetlerine yönelik gelişmeler projelerin bir süreliğine de olsa ertelenmesine neden olmaya başladı. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan Güney Asya’ya uzanan bir coğrafyada, toplam 12 ülkede hizmet veren ESCON Enerji’nin CEO’su Onur Ünlü, enerji verimliliği yatırımlarına yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.
“Enerji verimliliği küresel pazar payını artırıyor”
Enerji verimliliğinin içeriği ve önemi hakkında bilgi veren Ünlü, “Enerji verimliliği; atık ısının geri kazanımı, soğutma çözümleri, ısı pompaları, ORC sistemleri ve prosese özel enerji çözümleri ile enerji tüketimini azaltmayı sağlıyor. Uygulamanın türü ve kapsamına göre farklılık göstermekle birlikte enerji tüketimini %20 ila 50 arasında azaltmayı sağlayan enerji verimliliği, enerji tüketimini ve emisyonları azalttığı için şirketlerin maliyetlerini düşürürken aynı zamanda küresel tedarik zincirindeki pazar paylarının artmasını sağlıyor.
Ülkemizde de son dönemde bu alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle mayıs ayında Meclis’ten geçen Maden Kanunu, enerji verimliliğine yönelik finansal desteklerin artması adına büyük bir adım. Şirketlerin de son yıllarda bu konudaki farkındalıkları yüksek. Ancak bazı gelişmeler, şirketlerin bu projeleri hayata geçirmesinin önünde engel teşkil ediyor” dedi.
“Şirketler projelerini raflardan indirmeli”
Şirketler bu yılın ilk döneminde seçim dolayısıyla enerji verimliliği projelerini bekletme eğiliminde olduğunu anımsatan Ünlü, seçimlerden sonra projelerin yeniden gündeme gelmeye başladığını ancak şu anda da enerji maliyetlerine yönelik giderek artan spekülasyonlardan kaynaklı şirketlerin daha temkinli hareket ettiğine dikkat çekti.
Enerji verimliliğine yönelik bütçeyi kendi kaynaklarından ayıran şirketlerin, bu kaynağı enerji verimliliği yerine kısa dönemde getirisi yüksek olan faiz gibi enstrümanlarda değerlendirebildiklerini aktaran Ünlü, “Bu, kısa vadede karlı görünebilir ancak yeşil ekonominin Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’nde ticareti yeniden şekillendirdiği bu dönemde kaybedilen her gün şirketlerin geleceğini etkiliyor. Bu nedenle şirketlerin vakit kaybetmeden enerji verimliliğine yönelik projeleri raflardan indirerek hayata geçirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Yıl sonu büyüme hedefimiz yüzde 60”
Sektörde yaşanan gelişmeler nedeniyle yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine benzer bir büyüme performansı sergilediklerini, yılın ikinci yarısında ise projelerin yeniden hızlanmasıyla birlikte büyüme ivmelerini artıracaklarını belirten Ünlü, şunları kaydetti: “Şirketler her ne kadar yaşanan gelişmeler nedeniyle projelerini bir süreliğine erteleseler de küresel pazarda yer alabilmek ve emisyonlarını azaltabilmek için çalışmalarına devam etme eğilimindeler.
Bu doğrultuda yılın ikinci yarısında projelerin yeniden ve hızlıca gündeme geldiğini görmeye başladık. Bunun neticesinde ESCON Enerji olarak bu yılı %60 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan başta Singapur, Almanya ve Romanya olmak üzere yurt dışı pazarlarda da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir diğer önemli hedefimiz de yıl sonuna kadar gelirimizin yüzde 20’sini yurt dışından sağlayarak ülke ekonomimize değer katmayı sürdürmektir.”
“Veri merkezleri yeşil dönüşümün amacına uygun hale getirilmeli”
Onur Ünlü, enerji verimliliği alanında yakın zamandaki en büyük değişimlerin ısı pompasıyla buhar üretiminin devreye girmesi ve yapay zekâ destekli otomasyon sistemleri olduğunu, bu iki yenilikle şirketlerde enerji yönetimi alanında yaşanan operasyonel verimsizliklerin büyük ölçüde önüne geçileceğini ifade etti.
Dijital dönüşüm süreci ile şirketlerin veri merkezi ihtiyacının arttığına ancak bu merkezlerdeki sistemlerin soğutulması için yüksek enerji harcandığına dikkat çeken Ünlü, şunları söyledi: “Sistemlerin daha verimli hale getirilmesi ve enerji kullanımının düşmesi için büyük bir öneme sahip olan dijital dönüşüm kapsamında kurulan veri merkezleri, doğru tasarlanmadığı takdirde yüksek enerji tüketen alanlar haline geliyor. Veri merkezlerinin yeşil dönüşümün amacına uygun hale getirilmesi için yüksek verimli soğutma grupları ve akıllı iklimlendirme sistemleri gibi enerji verimliliği projelerinin uygulanması büyük önem taşıyor.”