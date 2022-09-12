Küresel risk iştahı güçleniyor

Dünya borsalarında sert yükselişle haftaya başlıyoruz. Fed Başkanı Powell’ın sert mesajlarına rağmen S&P 500’ün 4.000 seviyesini geçmesini temel nedenlerden çok kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların havlu atmasıyla açıklıyoruz.

Salı günü açıklanacak. ABD tüketici enflasyonu bu hafta ekonomi takviminde öne çıkan en önemli veri. Piyasa beklentisi ağustos manşet enflasyonun yüzde 8,0 ile önceki aya göre 0,5 yüzde puan gerilemesi. Buna karşın enerji ve gıdayı hariç tutan çekirdek enflasyonun yüzde 6,1 ile önceki aya göre 0,2 yüzde puan yükseleceği tahmin ediliyor.

Beklentinin altında kalan bir çekirdek enflasyon verisi Fed’in faiz artırım patikası beklentisinin yataylaşmasına ve doların zayıflamasına neden olabilir. Gelişmekte olan ülke varlıkları bu senaryodan faydalanacaktır.

Bu durumda kısa pozisyon kapatan veya düşük pozisyonunu artırmak isteyen yatırımcıların katılımıyla S&P 500’ün 4,100 ve 4,200 dirençlerini denemesini bekleriz. 22 Eylül toplantısına kadar yasak döneme girilmesi Fed’in şahin açıklamalar ile partiyi bozmasını engelleyecektir.

Piyasalar Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan, kasım ve aralık aylarında 50 ve 25 baz puan artış yapmasını bekliyor. Fed yetkilileri enflasyonda kalıcı bir gerileme gerçekleşene kadar faizlerin yüksek tutulacağını vurguluyor.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselmeye devam ediyor. Ancak genele yaygından ziyade bankaların öncülüğünde bir yükseliş söz konusu. Vadeli hisse piyasasındaki yabancı alışlarıyla tetiklenen, yerleşik yatırımcıların alışıyla devam eden banka yükselişi haftalık yüzde 24, aylık yüzde 77 ile temel gelişmelerle açıklayamadığımız bir balona dönüşmüş durumda.

Vadeli piyasada kısa pozisyon taşıyanların büyük zarar etmesine neden olan ve riski artıran bu durum Takasbank’ı da önlem almaya zorladı. Takasbank’ın vadeli hisse ve opsiyon piyasasında başlangıç teminat oranlarını 14 Eylül Çarşamba gününden itibaren seçici olarak artıracağını açıklamasını oynaklığı artıracak bir açıklama olarak görüyoruz. Küçük yatırımcıları fillerin ayakları altında kalmamaları için uyarıyoruz.