Küresel riskler 2026

Dünya bir kez daha “kriz” kelimesine alışıyor. Ama bu kez kriz tek başına de­ğil; yanına güvensizliği, belirsizliği ve rekabeti de alarak geliyor. Dün­ya Ekonomik Forumu’nun “Global Risks Report 2026” başlıklı son ra­poru, bir gelecek tahmini yapmı­yor. Daha çok şunu söylüyor: “Za­ten içindeyiz.”

Rapora göre 2026, “çatışmalı re­kabet çağı”nın resmen başladığı yıl. Küresel sistem artık ortak akılla değil, karşılıklı hamlelerle ilerliyor. Devletlerarası ilişkilerde işbirliği dili geri çekilirken, ekonomi, tica­ret ve teknoloji giderek stratejik ve siyasi araçlara dönüşüyor. Bu tablo yeni değil, fakat bu yılın farkı şu: be­lirsizlikten çok kabulleniş hâkim. Raporun tonu, “nasıl önleriz?” so­rusundan ziyade, “nasıl idare ede­riz?” sorusuna kaymış durumda.

WEF’in küresel risk algısı anke­tine katılan liderlerin ve uzmanla­rın yarısı, önümüzdeki iki yılı “tür­bülanslı” ya da “fırtınalı” olarak ta­nımlıyor. Kısa vadede karamsarlık artarken, uzun vadede çok sınırlı bir “alışma” etkisi görülüyor. Dün­ya kötüye gidişi görüyor ama bu gidişin tersine çevrileceğine da­ir güçlü bir kolektif strateji ortaya koymuyor.

Geçen yılın raporunda öne çıkan “çoklu kriz” (polycrisis) kavramı, bu yıl yerini daha dar ama daha sert bir tanıma bırakıyor: Jeoekonomik çatışma. 2026 için küresel ölçekte en büyük risk olarak ilk sıraya yük­selen bu başlık, yalnızca ticaret sa­vaşlarını değil; yaptırımları, yatı­rım kısıtlarını, tedarik zincirleri­nin siyasallaşmasını, teknolojiye erişimin sınırlandırılmasını ve fi­nansal baskı araçlarını kapsıyor.

2025 raporunda “tırmanma ih­timali” olarak tanımlanan bu eği­lim, 2026 raporunda artık geçici bir dalgalanma değil, yerleşik bir dü­zen olarak ele alınıyor. Bu çerçeve, raporun geri kalanındaki tüm risk okumalarını da belirliyor.

Jeoekonomik çatışma, iki yıllık perspektifte en yüksek risk olarak görülüyor çünkü etkisi hızlı, zincir­leme ve doğrudan. Ticaret kısıtları, yaptırımlar ve teknoloji ambargo­ları, kısa sürede piyasaları, şirket­leri ve istihdamı etkileyebiliyor. Bu nedenle raporda kısa vadeli risk sı­ralamasında ilk sıraya yerleşiyor.

Ancak on yıllık perspektifte aynı riskin sıralamada gerilemesi dik­kat çekici. Bu, riskin ortadan kalka­cağı anlamına gelmiyor. Aksine, ra­por burada jeoekonomik çatışma­nın kalıcılaştıkça normalleşeceğini ima ediyor. Kısa vadede şok yaratan araçlar, uzun vadede sistemin alı­şılmış parçaları hâline geliyor; et­kileri ise ekonomik, toplumsal ve teknolojik alanlara yayılıyor.

Ekonomik riskler neden yeniden yükseliyor?

Küresel ekonomik durgunluk, enflasyon ve varlık balonları, iki yıllık risk görünümünde hızlı bir yükseliş gösteriyor. Bunun nedeni tek başına ekonomik göstergeler değil; ekonomik kırılganlıkların jeopolitik ve jeoekonomik riskler­le çakışması.

Kısa vadede ekonomi, diğer risklerin taşıyıcısı gibi çalışıyor. Jeoekonomik kararlar piyasala­rı sarsarken, finansal belirsizlik artıyor. On yıllık perspektifte ise ekonomik riskler başlık olmaktan ziyade zemin hâline geliyor. So­runlar çözülmüyor fakat etkileri eşitsizlik, toplumsal gerilim ve ku­rumsal güvensizlik olarak başka alanlara taşınıyor.

Risklerin merkezinde neden eşitsizlik var?

Eşitsizlik, hem kısa hem uzun vadede raporun en kritik bağlayıcı unsurlarından biri. Kısa vadede ar­tan yaşam maliyetleri, güvensizlik ve kutuplaşma, krizlere verilen tep­kileri zayıflatıyor. Toplumlar, kriz­leri birlikte yönetmek yerine par­çalı biçimde karşılıyor.

Uzun vadede ise eşitsizlik daha derin bir rol üstleniyor. Rapor, eşit­sizliği artık yalnızca ekonomik bir sorun olarak değil, kurumsal meşru­iyetin aşınması ile birlikte ele alıyor. Bu nedenle eşitsizlik, birçok riskin altında yatan yapısal bir faktör hâli­ne geliyor; kısa vadede gerilim, uzun vadede ise çözülme üretiyor.

Yanlış bilgi ve dezenformasyon, iki yıllık perspektifte en üst sıra­larda yer alıyor. Etkisi hızlı, yayılı­mı kontrolsüz ve toplumsal güveni doğrudan zedeliyor. Bu nedenle kı­sa vadede demokratik süreçler ve kriz yönetimi açısından kritik bir risk olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık yapay zekâ ve ile­ri teknolojilerin riskleri, kısa vade­de daha geride ancak on yıllık pers­pektifte hızla yükseliyor. Rapora göre burada mesele teknoloji değil, gücün kimde yoğunlaşacağı. Bugü­nün bilgi sorunu, yarının güç asi­metrisine dönüşüyor. Teknolojik riskler zamanla ekonomik ve jeo­politik risklerle birleşerek daha de­rin yapısal etkiler yaratıyor.

Çevresel riskler neden kısa vadede geri planda?

Çevresel riskler, iki yıllık görü­nümde sıralamada geriliyor. Ancak bu gerileme riskin kendisinden de­ğil, aciliyet algısından kaynaklanı­yor. Aşırı hava olayları, biyoçeşitli­lik kaybı ve dünya sistemlerindeki kritik değişimler, kısa vadede diğer krizlerin gölgesinde kalıyor.

On yıllık perspektifte ise tablo tersine dönüyor. Çevresel riskler yeniden en üst sıralara çıkıyor. Ra­porun en net mesajlarından biri bu: Dünya iklim krizinin kaçınılmaz olduğunu biliyor ancak kısa vade­li siyasi ve ekonomik baskılar, bu riski yönetmeyi sürekli erteliyor. Ertelenen çevresel riskler ise za­manla daha sert ve daha maliyetli biçimde geri dönüyor

Risklerle yaşama biçimimizle karşı karşıyayız

Bu raporda insanlar yokmuş gibi görünse de, aslında tam merkezin­deler. Belirsizlik artık istisnai bir durum değil; iş kararlarının, yatı­rım tercihlerinin, kariyer planları­nın ve gündelik beklentilerin arka plan sesi hâline gelmiş durumda. İnsanlar geleceği öngöremedikleri için değil, öngörmenin anlamını yi­tirdiğini hissettikleri için daha kısa vadeli düşünmek zorunda kalıyor.

Kurumlar açısından tablo farklı ama sonuç benzer. Devletler, siste­mik sorunları çözmekten çok şok­ları yönetmeye odaklanan yapılara dönüşüyor. Şirketler ve markalar içinse risk, yalnızca finansal bir ka­tegori değil; itibar, tedarik, teknolo­ji ve değer zincirlerinin tamamını kapsayan bir varoluş meselesi.

Jeoekonomik çatışmalar nor­malleşiyor, eşitsizlik kalıcılaşıyor, çevresel tehditler erteleniyor, tek­nolojik güç yoğunlaşması kaçınıl­maz kabul ediliyor. Hiçbiri inkâr edilmiyor ama hiçbiri gerçekten sahiplenilmiyor da.

Belki de bu raporun asıl değeri, sunduğu tablolar ve sıralamalar­dan çok, hepimize sorduğu şu soru­da yatıyor:

Geleceği gerçekten belirsiz oldu­ğu için mi erteliyoruz, yoksa bugü­nü değiştirme cesaretini kaybetti­ğimiz için mi?