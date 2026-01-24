Küresel riskler 2026
Dünya bir kez daha “kriz” kelimesine alışıyor. Ama bu kez kriz tek başına değil; yanına güvensizliği, belirsizliği ve rekabeti de alarak geliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun “Global Risks Report 2026” başlıklı son raporu, bir gelecek tahmini yapmıyor. Daha çok şunu söylüyor: “Zaten içindeyiz.”
Rapora göre 2026, “çatışmalı rekabet çağı”nın resmen başladığı yıl. Küresel sistem artık ortak akılla değil, karşılıklı hamlelerle ilerliyor. Devletlerarası ilişkilerde işbirliği dili geri çekilirken, ekonomi, ticaret ve teknoloji giderek stratejik ve siyasi araçlara dönüşüyor. Bu tablo yeni değil, fakat bu yılın farkı şu: belirsizlikten çok kabulleniş hâkim. Raporun tonu, “nasıl önleriz?” sorusundan ziyade, “nasıl idare ederiz?” sorusuna kaymış durumda.
WEF’in küresel risk algısı anketine katılan liderlerin ve uzmanların yarısı, önümüzdeki iki yılı “türbülanslı” ya da “fırtınalı” olarak tanımlıyor. Kısa vadede karamsarlık artarken, uzun vadede çok sınırlı bir “alışma” etkisi görülüyor. Dünya kötüye gidişi görüyor ama bu gidişin tersine çevrileceğine dair güçlü bir kolektif strateji ortaya koymuyor.
Geçen yılın raporunda öne çıkan “çoklu kriz” (polycrisis) kavramı, bu yıl yerini daha dar ama daha sert bir tanıma bırakıyor: Jeoekonomik çatışma. 2026 için küresel ölçekte en büyük risk olarak ilk sıraya yükselen bu başlık, yalnızca ticaret savaşlarını değil; yaptırımları, yatırım kısıtlarını, tedarik zincirlerinin siyasallaşmasını, teknolojiye erişimin sınırlandırılmasını ve finansal baskı araçlarını kapsıyor.
2025 raporunda “tırmanma ihtimali” olarak tanımlanan bu eğilim, 2026 raporunda artık geçici bir dalgalanma değil, yerleşik bir düzen olarak ele alınıyor. Bu çerçeve, raporun geri kalanındaki tüm risk okumalarını da belirliyor.
Jeoekonomik çatışma, iki yıllık perspektifte en yüksek risk olarak görülüyor çünkü etkisi hızlı, zincirleme ve doğrudan. Ticaret kısıtları, yaptırımlar ve teknoloji ambargoları, kısa sürede piyasaları, şirketleri ve istihdamı etkileyebiliyor. Bu nedenle raporda kısa vadeli risk sıralamasında ilk sıraya yerleşiyor.
Ancak on yıllık perspektifte aynı riskin sıralamada gerilemesi dikkat çekici. Bu, riskin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Aksine, rapor burada jeoekonomik çatışmanın kalıcılaştıkça normalleşeceğini ima ediyor. Kısa vadede şok yaratan araçlar, uzun vadede sistemin alışılmış parçaları hâline geliyor; etkileri ise ekonomik, toplumsal ve teknolojik alanlara yayılıyor.
Ekonomik riskler neden yeniden yükseliyor?
Küresel ekonomik durgunluk, enflasyon ve varlık balonları, iki yıllık risk görünümünde hızlı bir yükseliş gösteriyor. Bunun nedeni tek başına ekonomik göstergeler değil; ekonomik kırılganlıkların jeopolitik ve jeoekonomik risklerle çakışması.
Kısa vadede ekonomi, diğer risklerin taşıyıcısı gibi çalışıyor. Jeoekonomik kararlar piyasaları sarsarken, finansal belirsizlik artıyor. On yıllık perspektifte ise ekonomik riskler başlık olmaktan ziyade zemin hâline geliyor. Sorunlar çözülmüyor fakat etkileri eşitsizlik, toplumsal gerilim ve kurumsal güvensizlik olarak başka alanlara taşınıyor.
Risklerin merkezinde neden eşitsizlik var?
Eşitsizlik, hem kısa hem uzun vadede raporun en kritik bağlayıcı unsurlarından biri. Kısa vadede artan yaşam maliyetleri, güvensizlik ve kutuplaşma, krizlere verilen tepkileri zayıflatıyor. Toplumlar, krizleri birlikte yönetmek yerine parçalı biçimde karşılıyor.
Uzun vadede ise eşitsizlik daha derin bir rol üstleniyor. Rapor, eşitsizliği artık yalnızca ekonomik bir sorun olarak değil, kurumsal meşruiyetin aşınması ile birlikte ele alıyor. Bu nedenle eşitsizlik, birçok riskin altında yatan yapısal bir faktör hâline geliyor; kısa vadede gerilim, uzun vadede ise çözülme üretiyor.
Yanlış bilgi ve dezenformasyon, iki yıllık perspektifte en üst sıralarda yer alıyor. Etkisi hızlı, yayılımı kontrolsüz ve toplumsal güveni doğrudan zedeliyor. Bu nedenle kısa vadede demokratik süreçler ve kriz yönetimi açısından kritik bir risk olarak öne çıkıyor.
Buna karşılık yapay zekâ ve ileri teknolojilerin riskleri, kısa vadede daha geride ancak on yıllık perspektifte hızla yükseliyor. Rapora göre burada mesele teknoloji değil, gücün kimde yoğunlaşacağı. Bugünün bilgi sorunu, yarının güç asimetrisine dönüşüyor. Teknolojik riskler zamanla ekonomik ve jeopolitik risklerle birleşerek daha derin yapısal etkiler yaratıyor.
Çevresel riskler neden kısa vadede geri planda?
Çevresel riskler, iki yıllık görünümde sıralamada geriliyor. Ancak bu gerileme riskin kendisinden değil, aciliyet algısından kaynaklanıyor. Aşırı hava olayları, biyoçeşitlilik kaybı ve dünya sistemlerindeki kritik değişimler, kısa vadede diğer krizlerin gölgesinde kalıyor.
On yıllık perspektifte ise tablo tersine dönüyor. Çevresel riskler yeniden en üst sıralara çıkıyor. Raporun en net mesajlarından biri bu: Dünya iklim krizinin kaçınılmaz olduğunu biliyor ancak kısa vadeli siyasi ve ekonomik baskılar, bu riski yönetmeyi sürekli erteliyor. Ertelenen çevresel riskler ise zamanla daha sert ve daha maliyetli biçimde geri dönüyor
Risklerle yaşama biçimimizle karşı karşıyayız
Bu raporda insanlar yokmuş gibi görünse de, aslında tam merkezindeler. Belirsizlik artık istisnai bir durum değil; iş kararlarının, yatırım tercihlerinin, kariyer planlarının ve gündelik beklentilerin arka plan sesi hâline gelmiş durumda. İnsanlar geleceği öngöremedikleri için değil, öngörmenin anlamını yitirdiğini hissettikleri için daha kısa vadeli düşünmek zorunda kalıyor.
Kurumlar açısından tablo farklı ama sonuç benzer. Devletler, sistemik sorunları çözmekten çok şokları yönetmeye odaklanan yapılara dönüşüyor. Şirketler ve markalar içinse risk, yalnızca finansal bir kategori değil; itibar, tedarik, teknoloji ve değer zincirlerinin tamamını kapsayan bir varoluş meselesi.
Jeoekonomik çatışmalar normalleşiyor, eşitsizlik kalıcılaşıyor, çevresel tehditler erteleniyor, teknolojik güç yoğunlaşması kaçınılmaz kabul ediliyor. Hiçbiri inkâr edilmiyor ama hiçbiri gerçekten sahiplenilmiyor da.
Belki de bu raporun asıl değeri, sunduğu tablolar ve sıralamalardan çok, hepimize sorduğu şu soruda yatıyor:
Geleceği gerçekten belirsiz olduğu için mi erteliyoruz, yoksa bugünü değiştirme cesaretini kaybettiğimiz için mi?
