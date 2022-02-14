Küresel satış dalgasında pozitif ayrışıyoruz

Dünya borsalarında sert satışlarla haftayı bitiriyoruz. Beklentileri geçen enflasyon verisi, St Louis Fed başkanı Bullard’ın şahin mesajları ve tırmanışa geçen jeopolitik riskler küresel risk iştahını bozdu.

S&P 500 iki günde 200 puana yakın kaybederek 200 günlük ortalamasının altına geriledi. Nakit akışı geriden gelen teknoloji devleri -FANG+, yarı iletken ve programlama şirketleri ile başlayan satış dalgası döngüsel hisselere de yayılıyor. Fed'in şahinleşmesinin ekonomiyi yavaşlatacağı endişeleri dile getirilmeye başlandı. Enerji, gıda ve tahvil benzeri hisseler dışında tüm sektörlerde yüzde 2 civarında kayıplar görülüyor. Avrupa borsaları satışlardan payına düşeni alıyor.

Gelişmekte olan ülke borsaları ABD ve Avrupa borsalarındaki satışlardan sınırlı oranda etkileniyor. Doğu Avrupa borsaları Ukrayna müdahalesi riskiyle yüzde 5 değer kaybeden Rusya’nın önderliğinde geriliyor. Ancak Ortadoğu ve Güney Amerika piyasalarında önemli bir etki görülmüyor.

Borsa İstanbul en iyi performans gösteren piyasalar arasında yer alıyor. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 9 getiriyle Katar ile birlikte en çok kazandıran EMEA endeksi.

Kur korumalı mevduat ürününe geçiş sayesinde Türk lirasınının istikrara kavuşması ve yabancı payının düşüklüğü dünya ile korelasyonumuzu düşürüyor. Güçlü şirket ve banka karları, düşük değerleme çarpanları satışı sınırlayan diğer gerekçeler.

Piyasalarla ilgili görüşümüzde önemli bir değişiklik yok. Fed’in mart toplantısında politika faizini 50 baz puan artırması ve bilanço küçültme sinyali vermesi nedeniyle küresel piyasalar ile birlikte Borsa İstanbul’da da gerileme yaşanabilir. Ancak yabancı payının düşük olması bu satışları sınırlayacaktır. Yüksek enflasyon yüzünden – yüzde 20’ye ulaşan reel faizden kaçmak isteyen yerleşik yatırımcıların alışlarıyla Borsa İstanbul’un yükselmeye devam etmesini bekliyoruz.

Gelişmekte olan ülke tecrübesi yüksek enflasyon ve finansal baskılama ortamında hisse senedi ve emtianın sabit getirili yatırım araçlarına göre daha iyi performansı olduğunu gösteriyor. Enflasyonun yüzde 50’ye ulaştığı bir ortamda Borsa İstanbul’un reel getiri sağlaması zor. Ama mevduat ve tahvile göre daha iyi getiri sağlayacağına inanıyoruz.