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Küresel ticaret savaşlarında ilk perde açıldı, fonlar nasıl etkilenecek?

İbrahim Ethem AFACAN
İbrahim Ethem AFACAN Fon Dünyası

2025 yılında finansal piyasaların oldukça volatil olacağına 2 hafta önceki yazımda da de­ğinmiştim. Ancak yıl, tahmin edilenden de hızlı başladı. Öncelikle yılbaşından bu yana ne­ler olduğuna bakalım.

Bu hengameden güçle­nerek çıkanlar, şimdi­lik altın fonları, gümüş fonları ve emtia fonları oldu. Ayrıca hisse senedi yoğun fonlarda stopaj oranı %0 ola­rak kalmaya devam ederken, 1 Şubat 2025 itibari ile hisse senedi yoğun fonlar dışında alınan yatırım fonlarından stopaj, %10’dan %15’e çıka­rıldı. Ancak buna rağmen yakın vadede hisse senedi yoğun fonlara ciddi para akı­şı ihtimali çok mümkün gö­zükmüyor. 2 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 arasında yukarı­daki fonlarda kendi katego­risinde lider fonlara baktığı­mızda getirilerin;

olduğunu görüyoruz. Bu fonlar son 1 yılda ise %35 ile %69 arasında getiriler sağ­ladılar. Yatırımcılar daha çok portföylerini çeşitlen­dirmek için, fiziki kıymetli madenlerden daha fazla ge­tiri elde etme ihtimali için veya mevduatı/para piyasa­sı fonlarını geçebilmek için bu fonları tercih ediyor. An­cak tabii ki bunun garanti­si yok. Örneğin bir altın fo­nu, gram altından çok daha iyi performans gösterebile­ceği gibi, daha kötü bir per­formans da gösterebilir. Zira altın fonlarını yöneten fon­lar kimi zaman kıymetli ma­denler dışında hisse senetle­rini veyahut vadeli işlem na­kit teminatlarını kullanarak alfa oluşturmaya gayret ede­biliyor.

Bu fonları bir kenara bıra­kırsak; son 1 haftada borç­lanma araçları fonlar getirileri, hız kesse de borçlanma araçla­rı fonlarına para giri­şinin devam ettiğini ve para piyasası fon­larına göre daha çok tercih edildiğini görü­yoruz. Son 1 haftada bazı borçlanma araç­ları fonlarında negatif getiriler dahi olsa da, yüksek para girişi olan ve en pozitif ayrışan 2 fon var:

TCMB, yılın 2.faiz kara­rını 6 Mart 2025 tarihin­de açıklayacak. Borçlanma araçları fonları, faiz indi­rimlerinden pozitif etkile­nirken, aylık enflasyon bek­lentinin üzerinde geldiğinde bundan olumsuz etkileni­yor. Son gelen enflasyon ve­risinin beklentinin üzerinde gelmesi, buradaki ivmeyi bi­raz yavaşlatsa da durdurmuş değil.

Yılbaşından bu yana en iyi performansı gösteren hisse senedi yoğun fonlarda da­hi ise hem net para çıkışla­rını hem de yatırımcı sayı­sının azaldığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki, yatırım­cılar hisse senedi yoğun fon­lardaki yükselişleri çıkış fır­satı olarak görmeye devam ediyor. Ayrıca gördüğünüz gibi yurt içi bir hisse sene­di yoğun fon getiri tarafında tabelada en ön sıralara gi­rebilmiş değil. Sadece 5.sı­radaki HSCB Portföy Hisse Senedi Fonu’na parantez aç­mak gerekebilir. Aynı zaman zarfında %4,80 getiri elde etmişler ve fona 67 milyon­luk net nakit girişi olmuş. İlk 2 ise aşağıdaki gibi:

Tabii ki her fona içinden seçim yaptığı endeks ile kar­şılaştırmalı bakmak gere­kiyor. Ancak gelinen nokta­da yatırımcıların ekseriyeti, getiriye çok ciddi bir önem verip, volaitilite, sharpe ora­nı gibi ölçütlere çok daha az önem atfediyor. Bunun sa­kıncalarını da farklı bir ya­zıda anlatmaya çalışmak is­terim.

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