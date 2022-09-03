Küresel ticaretin ilk ürünü: TUZ

GÖKHAN TURHAN

gokturas@hotmail.com

Buzdolabı ve ambalajın henüz icat edilmediği zamanlarda, yani bundan binlerce yıl öncesinde insanoğlu topladıkları yiyecekleri saklamak için tuzu keşfetti. İlk anlaşmalarını tuzla mühürleyerek ölümsüzleştirdi. Eski Mısır’da, Antik Yunan ve Roma’da tanrılar tuz ve suyla çağrıldı, adaklar tuzla kurban edildi. Hristiyanlık genelinde kutsal su kadar kutsal tuz da yerini aldı. İslam ülkelerinde “Nan-ü nemek” yani Tuz ve Ekmek sadakati sembol etti. Yahudiler, Rabb ile arasındaki bağı Tuz Anlaşması ile yüceltti. Slav geleneklerinde misafirler tuz ve ekmekle karşılandı. Yusuf Has Hacip, Karahan Hükümdarı’na “Adının namlı ve şöhretli olmasını istiyorsan, başkalarına tuz ve ekmek yedir” diyerek öğüdünü verdi.

Orta Çağ’dan itibaren tuz, yöneten ve yönetilenleri ayırdı. Asil ve soyluların masası, ortada duran tuz ambarıyla ayrıldı. Halk için kullanılan “Tuzun Altında” deyimi Avrupa tarihinde sınıf ayrımının işareti oldu. Her ne kadar tadımız tuzumuz diye ifade etsek de tuz sadece yemeğe renk katan bir unsur olmadı. Kutsallaştı. Kutsallaştıkça da ekonomik hale geldi.

MAAŞ KELİMESİ TUZDAN GELDİ

Örneğin maaş kavramının da yaratıcısı tuz. Eski Roma’da askerlere para yerine tuz verilmesi tesadüf değil elbet. Latincede tuz anlamına gelen “salarium” sözcüğünün kökü olan “sal”dan İngilizce maaş anlamına gelen “salary”, Fransızca “salaire” kelimesi türetilmiş. Roma’yı Adriyatik Denizi’ne bağlayan Via Salaria’da (Tuz Yolu) çalışanların ücretleri de tuzla ödenmiş. Tuzun tarihteki ilk yeri de aslında ekonomi ile ilgili. Tuzun tarihinin ilk başladığı yer Antik Çin olarak kayıtlara geçiyor. M.Ö 6.000’li yıllarda karşımıza çıkan tuz, Çin’in Shanxi eyaletinde bulunan Yuncheng Gölü’nde hasat edilmiş. Shang Hanedanlığı döneminde yani M.Ö. 1.600’den itibaren Çin’de geniş kapsamlı tuz üretme çalışmalarının izlerine rastlanırken, paranın icadından asırlar önce ilk uluslararası ticaret maddesi olmuş. Ardından da ödeme aracı. Çin’de sıkıştırılmış tuzun para olarak kullanıldığına dair bulunan kalıntılar Anadolu’da metal para kadar olmasa da oldukça eski aslında. Uzun yolculuklarda tatlı su kadar tuzun olduğu limanlar en tercih edilen limanlar olarak önümüze çıkarken, Afrika’da elmas ve altınlara karşılık tuz satıldığı kayıtlarda yer bulmuş.

Her ne kadar önceleri kralların ve asillerin sofrasında yer alsa da yayıldıkça halkın da sofrasına inen tuz sağlıkta da tercih edilmiş. Hatta ilaç olarak bile kullanılmış. Hipokrat, İbn-i Sina’nın tuzu önermesi de boş değil aslında. 11’inci yüzyılda Yunan ve Arap tıbbını bir araya getiren ilk Avrupa üniversitesi olan Salerno Tıp Okulu’nda tuzun vücuttaki toksinleri attığı ifade edilmiş. Güzelliğine düşkün kraliçe ve prenseslerin ciltlerini güzelleştirmek adına tuz kullandığı yine tarihi notlarda karşımıza çıkıyor.

TUZUN BAĞIMSIZLIĞI İLE BİR ÜLKEYE GELEN ÖZGÜRLÜK

Tuz, tarihin en önemli liderlerinden biri olan, dünya ekonomisinin parlayan yıldızı modern Hindistan’ın kurucusu da olmuş aslında. Hindistan’ın bağımsızlığına karşı verilen mücadelede Mahatma Gandhi, 1930’da tuz vergisine karşı yeni bir preotsotaya başladı. Kendi tuzunu yapmak için Ahmedabad’dan Dandi’ye yaklaşık 1 ay boyunca 400 kilometre yol aldığı Tuz Yürüyüşü pasif direnişin başlangıcı oldu. Denize doğru yapılan bu yürüyüşte Gandi’ye binlerce Hintli eşlik etti. Britanya yönetimine karşı verilen bu mücadelenin ardından canlarla ödenen bedellerle Hindistan bağımsızlığını kazandı.

KİMYADAN TEKSTİLE 14 BİN FARKLI ALANDA KULLANILIYOR

Tuzun ekonomisi olur mu demeyin? Küresel ticaretin başlamasına neden olan tuzun şu andaki ekonomik gücü yıllık 7 milyar dolar. Yılda 300 milyon tona yakın tuz üretiliyor. En önemli üreticiler ise Çin ve Hindistan tabii. Kimya sanayinin önemli girdilerinden biri olan, tekstilden metal sanayiye, tıptan tarıma birçok sektörü besleyen tuzun 14 bin farklı kullanım alanı olduğunu ben de yeni öğrendim doğrusu. Türkiye önemli bir tuz üreticisi değil ancak önemli bir tüketici. Japonya’nın ardından günlük 15 gramla dünyanın ikinci büyük tüketicisiyiz. Hem de normal kullanım sınırlarının 3 katından fazla tüketerek. Savaşlarla, krizlerle, kavgalarla boğuşan dünyanın tadı tuzu kaçarken, bizler tuzun birleştirici ruhunu önceliğimiz haline getirmeliyiz. Anadolu’nun en eski medeniyetlerinden biri olan Asurlular, “Amelu Satabtiya” diye niteledikleri bir kavram var. “Tuzumun insanı” anlamına gelen bu sözcük, yüksek değeri olan bir nesneyi paylaştığınız kişileri tanımlamak için söyleniyormuş. Ülkemiz de çeşitli kültürleriyle, inançtaki farklılıklarıyla, insanıyla, tarihiyle, neşesiyle, hüznüyle paylaşacak çok değere sahip değil mi?