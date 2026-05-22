Küresel Türk ağı ‘Turco Elegante’ geliyor
Yurt dışına giden yetişmiş insan kaynağını küresel bir güce dönüştürmeyi hedefleyen Turco Elegante, “beyin göçü” algısını tersine çevirmeyi hedefliyor. Milano’dan New York’a uzanan seçkin bir network ağı kurarak modern, entelektüel ve sofistike Türk imajını dünyaya taşımayı amaçlayan oluşum; eylül ayındaki büyük lansmanıyla küresel lobi ve ticaret köprüsü olmaya hazırlanıyor.
Son yıllarda Türkiye’nin en çok tartıştığı, masaya yatırırken de zaman zaman içinin sızladığı konuların başında şüphesiz “beyin göçü” geliyor. Yetişmiş insan kaynağının, parlak zihinlerin ve genç profesyonellerin vizyonlarını yurt dışına taşıması uzun süre bir kayıp olarak nitelendirildi. Ancak bugün karşımızda, bu göçü tersine bir güce, küresel bir etki alanına dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir oluşum var: Turco Elegante. Milano, Viyana, Londra ve New York sokaklarında, uluslararası arenalarda kariyer yapan genç Türkler, sadece bireysel başarı hikayeleri yazmakla kalmıyor; Türkiye’nin küresel ölçekteki algısını ve prestijini de yeniden inşa etmek için kolları sıvamış durumda.
Yakın çevre ilişkilerle doğdu
Aslında Turco Elegante fikrinin çıkış noktası da tam olarak bu sorgulamaya dayanıyor. Yurt dışında yaşayan genç Türk profesyonellerin, gittikleri ülkelerde çoğu zaman birbirlerinden habersiz ama benzer aidiyet duyguları taşıdığını fark eden Turco Elegante ekibi; “Türk” kimliğini yalnızca nostaljik bir bağ olarak değil, modern, sofistike ve küresel ölçekte etkili bir network gücü olarak yeniden konumlandırma fikri etrafında bir araya geldi. İlk temaslar ise büyük organizasyonlardan değil, tamamen yakın çevre ilişkilerinden doğdu.
Kulislerde kulaktan kulağa yayılan bu oluşum, kısa süre içinde özellikle Avrupa’daki Türk profesyoneller arasında dikkat çekmeye başladı. Platformun internet sitesinde yer alan “A Worldwide Society of Turks”, “Where Tradition Meets Grace” ve “Elegance, once a legacy, now returns as a force” sloganları da bu vizyonun altını çizen ifadeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin köklü ailelerinin yeni nesil temsilcilerini de bünyesinde barındıran bu oluşum, çok yakında imza atacağı özel etkinliklerle kulislerden gün yüzüne çıkacak.
Turco Elegante, tam da bu arayışın, yani geleneksel bağları zarafetle, modern iş dünyasıyla ve güçlü bir network ağıyla buluşturma motivasyonunun bir sonucu olarak doğmuş. Bu oluşum: kendisini yalnızca bir sosyal kulüp olarak değil, Türkiye’nin küresel imajını yükseltecek yeni nesil bir lobi hareketi, bir ticari ekosistem köprüsü olarak konumlandırıyor.
Turco Elegante’nin 5 temel ilkesi
Turco Elegante, hedeflerini ve vizyonlarını şu temel sütunlar üzerine inşa ediyor: “Küresel Türk imajını yeniden tanımlamak: Yurt dışında Türkler hakkında hala var olan Orta Doğu eksenli stereotipleri ve yanlış algıları kırmak; Cumhuriyet vizyonuna yakışır, entelektüel, başarılı ve “elegan” Türk profilini dünyaya göstermek. Güçlü ve seçici bir network: yurt dışında eğitim almış profesyoneller, diplomatlar, influencerlar ve köklü ailelerin ikinci-üçüncü nesil temsilcilerinden oluşan, güven ve yakın çevre temelli kapalı bir ağ kurmak. Girişimcilik ve ticari ekosistem köprüsü: Küresel yatırımcılar ile yeni jenerasyon startupları ve Türk girişimcileri bir araya getirerek Türkiye’ye uluslararası sermaye akışı sağlamak.
Türk markalarına küresel vitrin: Platform aracılığıyla ilk etapta belirlenen 11 Türk markasının uluslararası prestijini ve görünürlüğünü artırmak, onları global pazarlara taşımak. Siyaset üstü temsiliyet: Hiçbir siyasi kalıba girmeden, kutuplaşmaları kırarak tamamen kültürel, profesyonel ve diplomatik bir düzlemde hareket etmek.”
Yılda 12 büyük etkinlik yapılacak
Turco Elegante, faaliyetlerini küresel finans ve kültür dünyasının kalbi olan dört ana üs üzerinden yürütecek: İstanbul, Milano, Londra ve New York. Yıl boyunca düzenlenmesi planlanan 12 büyük etkinlik; özel dress-code’lara sahip seçkin gece davetlerinden, daha dinamik ve spor odaklı gündüz buluşmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. İstanbul ayağında ise tarihi bir konak veya özel bir mekanın topluluğun ana merkezi olması yönünde görüşmeler devam ediyor.
İşin dijital boyutunda ise altyapısı tamamen hazır olan bir mobil uygulama devreye giriyor. Bu uygulama; sadece etkinlik duyurularını içermeyecek, aynı zamanda yatırımcılarla girişimcileri buluşturacak "Founders Table” gibi inovatif modüllere, sanatsal sergilere, üye iletişim ağlarına ve özel çalma listelerine ev sahipliği yapacak.
Sınırlı sayıda üye alınacak
Topluluğun çekirdek kadrosunda Türkiye’nin köklü ailelerinin yeni kuşak temsilcileri de var. Ancak bu yapı kendini bir “vakıf” olarak sınırlandırmak istemiyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına vakıf modeli yerine, markaların yoğun ilgi gösterdiği sponsorluk modelini ve kendi kendini finanse edebilen esnek bir ticari yapıyı tercih ediyorlar. Üyelik sistemi konusunda ise oldukça seçici bir yaklaşım söz konusu. Geçmiş başarılar, background ve topluluğa katma değer sağlama potansiyeli sıkı bir elemeden geçiyor; öyle ki ilk yıl sisteme sadece sınırlı sayıda yeni üye kabul edilmesi planlanıyor. Ayrıca ağın gücünü artırmak adına yabancı diplomatlar ve iş insanları da bu ekosisteme dahil edilecek.
Bir gecede 1500 başvuru
Web sitelerinin açılmasıyla birlikte sadece bir gecede 1500’ün üzerinde başvuru alan Turco Elegante, oldukça iddialı. Bu arada eleştirelere de hazırlar. Bu yapının Türk elitizmi olarak adlandırılma riskinin farkındalar ve bu algıyı doğru yöneteceklerinden eminler. Amaçları, bağları koparmak değil, aksine yurt dışına çıkan veya çıkacak olan gençlere daha güçlü, özgüvenli ve prestijli bir zemin hazırlamak.
Eylül ayında açılış yapacaklar
Küresel pazara ve modern lobi faaliyetlerine de başlayacak olan topluluk, fısıltı gazetesiyle başlattığı bu hareketi, Eylül ayında İstanbul, Milano ve Londra’da eş zamanlı olarak gerçekleştireceği büyük açılış ve mobil uygulama lansmanı ile taçlandıracak. Turco Elegante, beyin göçünün yarattığı enerjiyi ticari bir ekosisteme ve küresel bir prestij hareketine dönüştürmek istiyor.
