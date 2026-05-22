Küresel Türk ağı ‘Turco Elegante’ geliyor

Yurt dışına giden yetişmiş insan kaynağını küresel bir güce dönüştürmeyi hedefleyen Turco Elegante, “beyin göçü” algısını tersine çevirmeyi hedefliyor. Milano’dan New York’a uzanan seçkin bir network ağı kurarak modern, entelektüel ve sofistike Türk imajını dünyaya taşımayı amaçlayan oluşum; eylül ayındaki büyük lansmanıyla küresel lobi ve ticaret köprüsü olmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda Türkiye’nin en çok tartıştığı, masaya ya­tırırken de zaman zaman içinin sızladığı konuların başın­da şüphesiz “beyin göçü” geliyor. Yetişmiş insan kaynağının, par­lak zihinlerin ve genç profesyo­nellerin vizyonlarını yurt dışı­na taşıması uzun süre bir kayıp olarak nitelendirildi. Ancak bu­gün karşımızda, bu göçü tersi­ne bir güce, küresel bir etki ala­nına dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir oluşum var: Turco Elegante. Milano, Viyana, Lond­ra ve New York sokaklarında, uluslararası arenalarda kariyer yapan genç Türkler, sadece bi­reysel başarı hikayeleri yazmak­la kalmıyor; Türkiye’nin küresel ölçekteki algısını ve prestijini de yeniden inşa etmek için kolları sıvamış durumda.

Yakın çevre ilişkilerle doğdu

Aslında Turco Elegante fik­rinin çıkış noktası da tam ola­rak bu sorgulamaya dayanı­yor. Yurt dışında yaşayan genç Türk profesyonellerin, gittik­leri ülkelerde çoğu zaman bir­birlerinden habersiz ama ben­zer aidiyet duyguları taşıdığını fark eden Turco Elegante ekibi; “Türk” kimliğini yalnızca nos­taljik bir bağ olarak değil, mo­dern, sofistike ve küresel ölçek­te etkili bir network gücü olarak yeniden konumlandırma fik­ri etrafında bir araya geldi. İlk temaslar ise büyük organizas­yonlardan değil, tamamen ya­kın çevre ilişkilerinden doğdu.

Kulislerde kulaktan kulağa ya­yılan bu oluşum, kısa süre için­de özellikle Avrupa’daki Türk profesyoneller arasında dikkat çekmeye başladı. Platformun internet sitesinde yer alan “A Worldwide Society of Turks”, “Where Tradition Meets Gra­ce” ve “Elegance, once a lega­cy, now returns as a force” slo­ganları da bu vizyonun altını çi­zen ifadeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin köklü ailelerinin yeni nesil temsilcilerini de bün­yesinde barındıran bu oluşum, çok yakında imza atacağı özel etkinliklerle kulislerden gün yü­züne çıkacak.

Turco Elegante, tam da bu arayışın, yani geleneksel bağ­ları zarafetle, modern iş dünya­sıyla ve güçlü bir network ağıy­la buluşturma motivasyonunun bir sonucu olarak doğmuş. Bu oluşum: kendisini yalnızca bir sosyal kulüp olarak değil, Tür­kiye’nin küresel imajını yüksel­tecek yeni nesil bir lobi hareke­ti, bir ticari ekosistem köprüsü olarak konumlandırıyor.

Turco Elegante’nin 5 temel ilkesi

Turco Elegante, hedefleri­ni ve vizyonlarını şu temel sü­tunlar üzerine inşa ediyor: “Küresel Türk imajını yeniden tanımlamak: Yurt dışında Türk­ler hakkında hala var olan Or­ta Doğu eksenli stereotipleri ve yanlış algıları kırmak; Cumhu­riyet vizyonuna yakışır, entelek­tüel, başarılı ve “elegan” Türk profilini dünyaya göstermek. Güçlü ve seçici bir network: yurt dışında eğitim almış profesyo­neller, diplomatlar, influencer­lar ve köklü ailelerin ikinci-ü­çüncü nesil temsilcilerinden oluşan, güven ve yakın çevre temelli kapalı bir ağ kurmak. Girişimcilik ve ticari ekosistem köprüsü: Küresel yatırımcılar ile yeni jenerasyon startupla­rı ve Türk girişimcileri bir ara­ya getirerek Türkiye’ye ulusla­rarası sermaye akışı sağlamak.

Türk markalarına küresel vit­rin: Platform aracılığıyla ilk etapta belirlenen 11 Türk mar­kasının uluslararası prestiji­ni ve görünürlüğünü artırmak, onları global pazarlara taşımak. Siyaset üstü temsiliyet: Hiçbir siyasi kalıba girmeden, kutup­laşmaları kırarak tamamen kül­türel, profesyonel ve diplomatik bir düzlemde hareket etmek.”

Yılda 12 büyük etkinlik yapılacak

Turco Elegante, faaliyetlerini küresel finans ve kültür dünya­sının kalbi olan dört ana üs üze­rinden yürütecek: İstanbul, Mi­lano, Londra ve New York. Yıl boyunca düzenlenmesi plan­lanan 12 büyük etkinlik; özel dress-code’lara sahip seçkin ge­ce davetlerinden, daha dinamik ve spor odaklı gündüz buluşma­larına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. İstanbul ayağında ise tarihi bir konak veya özel bir mekanın topluluğun ana merke­zi olması yönünde görüşmeler devam ediyor.

İşin dijital boyutunda ise alt­yapısı tamamen hazır olan bir mobil uygulama devreye giriyor. Bu uygulama; sadece etkinlik duyurularını içermeyecek, aynı zamanda yatırımcılarla girişim­cileri buluşturacak "Founders Table” gibi inovatif modüllere, sanatsal sergilere, üye iletişim ağlarına ve özel çalma listeleri­ne ev sahipliği yapacak.

Sınırlı sayıda üye alınacak

Topluluğun çekirdek kadro­sunda Türkiye’nin köklü ailele­rinin yeni kuşak temsilcileri de var. Ancak bu yapı kendini bir “vakıf” olarak sınırlandırmak istemiyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına vakıf mo­deli yerine, markaların yoğun ilgi gösterdiği sponsorluk mo­delini ve kendi kendini finanse edebilen esnek bir ticari yapı­yı tercih ediyorlar. Üyelik siste­mi konusunda ise oldukça seçici bir yaklaşım söz konusu. Geç­miş başarılar, background ve topluluğa katma değer sağlama potansiyeli sıkı bir elemeden ge­çiyor; öyle ki ilk yıl sisteme sa­dece sınırlı sayıda yeni üye ka­bul edilmesi planlanıyor. Ayrıca ağın gücünü artırmak adına ya­bancı diplomatlar ve iş insanları da bu ekosisteme dahil edilecek.

Bir gecede 1500 başvuru

Web sitelerinin açılmasıyla birlikte sadece bir gecede 1500’ün üzerinde başvuru alan Turco Elegante, oldukça iddialı. Bu arada eleştirelere de hazırlar. Bu yapının Türk elitizmi olarak adlandırılma riskinin farkındalar ve bu algıyı doğru yöneteceklerinden eminler. Amaçları, bağları koparmak değil, aksine yurt dışına çıkan veya çıkacak olan gençlere daha güçlü, özgüvenli ve prestijli bir zemin hazırlamak.

Eylül ayında açılış yapacaklar

Küresel pazara ve modern lobi faaliyetlerine de başlayacak olan topluluk, fısıltı gazetesiyle başlattığı bu hareketi, Eylül ayında İstanbul, Milano ve Londra’da eş zamanlı olarak gerçekleştireceği büyük açılış ve mobil uygulama lansmanı ile taçlandıracak. Turco Elegante, beyin göçünün yarattığı enerjiyi ticari bir ekosisteme ve küresel bir prestij hareketine dönüştürmek istiyor.