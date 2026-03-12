Küresel vergi şeffaflığı reformunun ekonomik sonuçları

Uluslararası vergi iş birliği son on beş yılda önemli bir dönüşüm geçirdi. Vergi kaçakçılı­ğıyla mücadele, yasa dışı finansal akımların azal­tılması ve kamu gelirlerinin artırılması amacıy­la geliştirilen küresel şeffaflık standartları bugün birçok ülkenin mali politikasının temel unsurla­rından biri haline gelmiş durumda.

Bu dönüşü­mün merkezinde ise OECD bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Global Forum) yer alıyor. Global Forum’un 2026 Kapasite Geliştirme Raporu, özel­likle gelişmekte olan ülkeler açısından bu süre­cin ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, 2009 yılından bu yana ver­gi şeffaflığı standartlarının uygulanması sayesin­de Global Forum üyeleri en az 135 milyar avro tu­tarında ek kamu geliri tespit etti.

Bunun yaklaşık 48 milyar avrosu gelişmekte olan ülkeler tarafın­dan elde edildi. Bu veri, vergi şeffaflığının sadece bir yönetişim reformu değil, aynı zamanda önemli bir mali kaynak yaratma aracı olduğunu da göste­riyor. Bu eğilim son yıllarda daha da belirgin hale gelmiş durumda. Örneğin 2024 yılında tespit edi­len 4 milyar avroluk ilave vergi gelirinin yüzde 70’i gelişmekte olan ülkeler kaynaklı. Bu durum, ulus­lararası vergi iş birliğinin özellikle mali kapasite­si sınırlı ülkeler için önemli bir fırsat sunduğunu ortaya koyuyor.

Bilgi değişimi mekanizmaları yükselişte

Vergi şeffaflığının en önemli araçlarından biri, ülkeler arasında bilgi değişimi mekanizmalarıdır. Bu kapsamda hem talep üzerine bilgi değişimi hem de otomatik bilgi değişimi sistemleri uygulanmak­tadır. 2024 yılı verilerine göre gelişmekte olan ül­keler 4.659 adet bilgi talebi göndermiştir. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 43 artış anlamına gel­mektedir. Bu artış, vergi idarelerinin uluslararası iş birliği mekanizmalarını daha etkin kullanmaya başladığını göstermektedir.

Bununla birlikte asıl büyük dönüşüm, finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi alanında ya­şanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bu sistem­den ciddi ölçüde fayda sağlamaktadır. Rapora gö­re bu ülkeler, diğer ülkelere bildirdikleri finansal hesap sayısının yaklaşık 2,5 katı kadar bilgi almak­ta ve değişim kapsamındaki toplam hesap değer­leri açısından altı katından fazla büyüklükte veri elde etmektedir.

Ortak ülkelerden elde edilen bil­gi 53 milyon finansal hesap ve toplam 2,7 trilyon avroluk bir varlık büyüklüğünü kapsamaktadır.Bu gelişmeler, vergi idareleri arasındaki idari iş bir­liğini güçlendiren en önemli araçlardan biri olan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi sayesinde mümkün olmuştur. Bugün bu sözleşmeye 152 ülke taraf olup bunların önem­li bir kısmını gelişmekte olan ülkelerden oluştur­maktadır.

Kapasite geliştirme ve yeni denetim dönemi

Aynı zamanda otomatik bilgi değişimi sistemi­ne katılım da hızla artmaktadır. 2028 yılına kadar finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimini uygulamayı taahhüt eden 129 ülkenin 54’ü geliş­mekte olan ülkelerdir. Halihazırda 41 gelişmekte olan ülke bu sistemi aktif olarak uygulamaktadır. Ayrıca kripto varlık işlemlerine ilişkin bilgi deği­şimi sistemi de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sü­reçte kapasite geliştirme faaliyetleri kritik bir rol oynamaktadır.

Global Forum’un yürüttüğü teknik destek programları kapsamında yalnızca 2025 yı­lında 111 ülkeye teknik yardım sağlanmış, bunla­rın 88’i gelişmekte olan ülkelerden oluşmuştur. Aynı yıl içerisinde 20 binden fazla kamu görevlisi eğitim programlarından faydalanmıştır. Bu prog­ramların başarısı katılımcı değerlendirmelerinde de görülmektedir; eğitimler ortalama 5 üzerinden 4,5 puan almıştır.

Türkiye açısından olası etkiler

Elimizde Türkiye’nin bu araçlardan ne ölçü­de yararlandığına ve elde edilen bilgilerin ne şe­kilde kullanıldığına ilişkin ayrıntılı ve sistema­tik veriler bulunmamakla birlikte, raporda ortaya konulan genel sonuçların Türkiye bakımından da önemli olduğu açıktır. Nitekim Ortak Raporlama Standardı (CRS) kapsamında elde edilen veriler sayesinde yurt dışındaki banka hesaplarının tes­pit edilmesi mümkün hale gelmekte, ayrıca ulus­lararası bilgi değişimi mekanizmaları aracılığıy­la yabancı ülkelerin vergi idarelerinden banka ve şirket bilgisi talep edilebilmektedir. Bu gelişmeler, vergi idarelerinin giderek daha fazla veriye dayalı denetim (data-driven audit) yaklaşımına yöneldi­ğini göstermektedir.

Bu yaklaşımın nasıl işlediği raporda Hindistan örneği üzerinden açık biçimde ortaya konulmuş­tur. Buna göre vergi idaresi, ortak raporlama veri­lerini analiz ederek mükelleflerin beyanları ile el­de edilen bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edil­mesi halinde öncelikle mükelleflere bilgilendirme veya uyarı niteliğinde bildirimler göndermekte, ardından gerekli görülmesi durumunda vergi ince­leme süreçlerini başlatmaktadır. Benzer bir yakla­şımın Türkiye’de de son yıllarda Gelir İdaresi tara­fından giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir.