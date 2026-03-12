Küresel vergi şeffaflığı reformunun ekonomik sonuçları
Uluslararası vergi iş birliği son on beş yılda önemli bir dönüşüm geçirdi. Vergi kaçakçılığıyla mücadele, yasa dışı finansal akımların azaltılması ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla geliştirilen küresel şeffaflık standartları bugün birçok ülkenin mali politikasının temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda.
Bu dönüşümün merkezinde ise OECD bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Global Forum) yer alıyor. Global Forum’un 2026 Kapasite Geliştirme Raporu, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bu sürecin ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, 2009 yılından bu yana vergi şeffaflığı standartlarının uygulanması sayesinde Global Forum üyeleri en az 135 milyar avro tutarında ek kamu geliri tespit etti.
Bunun yaklaşık 48 milyar avrosu gelişmekte olan ülkeler tarafından elde edildi. Bu veri, vergi şeffaflığının sadece bir yönetişim reformu değil, aynı zamanda önemli bir mali kaynak yaratma aracı olduğunu da gösteriyor. Bu eğilim son yıllarda daha da belirgin hale gelmiş durumda. Örneğin 2024 yılında tespit edilen 4 milyar avroluk ilave vergi gelirinin yüzde 70’i gelişmekte olan ülkeler kaynaklı. Bu durum, uluslararası vergi iş birliğinin özellikle mali kapasitesi sınırlı ülkeler için önemli bir fırsat sunduğunu ortaya koyuyor.
Bilgi değişimi mekanizmaları yükselişte
Vergi şeffaflığının en önemli araçlarından biri, ülkeler arasında bilgi değişimi mekanizmalarıdır. Bu kapsamda hem talep üzerine bilgi değişimi hem de otomatik bilgi değişimi sistemleri uygulanmaktadır. 2024 yılı verilerine göre gelişmekte olan ülkeler 4.659 adet bilgi talebi göndermiştir. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 43 artış anlamına gelmektedir. Bu artış, vergi idarelerinin uluslararası iş birliği mekanizmalarını daha etkin kullanmaya başladığını göstermektedir.
Bununla birlikte asıl büyük dönüşüm, finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi alanında yaşanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bu sistemden ciddi ölçüde fayda sağlamaktadır. Rapora göre bu ülkeler, diğer ülkelere bildirdikleri finansal hesap sayısının yaklaşık 2,5 katı kadar bilgi almakta ve değişim kapsamındaki toplam hesap değerleri açısından altı katından fazla büyüklükte veri elde etmektedir.
Ortak ülkelerden elde edilen bilgi 53 milyon finansal hesap ve toplam 2,7 trilyon avroluk bir varlık büyüklüğünü kapsamaktadır.Bu gelişmeler, vergi idareleri arasındaki idari iş birliğini güçlendiren en önemli araçlardan biri olan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi sayesinde mümkün olmuştur. Bugün bu sözleşmeye 152 ülke taraf olup bunların önemli bir kısmını gelişmekte olan ülkelerden oluşturmaktadır.
Kapasite geliştirme ve yeni denetim dönemi
Aynı zamanda otomatik bilgi değişimi sistemine katılım da hızla artmaktadır. 2028 yılına kadar finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimini uygulamayı taahhüt eden 129 ülkenin 54’ü gelişmekte olan ülkelerdir. Halihazırda 41 gelişmekte olan ülke bu sistemi aktif olarak uygulamaktadır. Ayrıca kripto varlık işlemlerine ilişkin bilgi değişimi sistemi de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu süreçte kapasite geliştirme faaliyetleri kritik bir rol oynamaktadır.
Global Forum’un yürüttüğü teknik destek programları kapsamında yalnızca 2025 yılında 111 ülkeye teknik yardım sağlanmış, bunların 88’i gelişmekte olan ülkelerden oluşmuştur. Aynı yıl içerisinde 20 binden fazla kamu görevlisi eğitim programlarından faydalanmıştır. Bu programların başarısı katılımcı değerlendirmelerinde de görülmektedir; eğitimler ortalama 5 üzerinden 4,5 puan almıştır.
Türkiye açısından olası etkiler
Elimizde Türkiye’nin bu araçlardan ne ölçüde yararlandığına ve elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanıldığına ilişkin ayrıntılı ve sistematik veriler bulunmamakla birlikte, raporda ortaya konulan genel sonuçların Türkiye bakımından da önemli olduğu açıktır. Nitekim Ortak Raporlama Standardı (CRS) kapsamında elde edilen veriler sayesinde yurt dışındaki banka hesaplarının tespit edilmesi mümkün hale gelmekte, ayrıca uluslararası bilgi değişimi mekanizmaları aracılığıyla yabancı ülkelerin vergi idarelerinden banka ve şirket bilgisi talep edilebilmektedir. Bu gelişmeler, vergi idarelerinin giderek daha fazla veriye dayalı denetim (data-driven audit) yaklaşımına yöneldiğini göstermektedir.
Bu yaklaşımın nasıl işlediği raporda Hindistan örneği üzerinden açık biçimde ortaya konulmuştur. Buna göre vergi idaresi, ortak raporlama verilerini analiz ederek mükelleflerin beyanları ile elde edilen bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde öncelikle mükelleflere bilgilendirme veya uyarı niteliğinde bildirimler göndermekte, ardından gerekli görülmesi durumunda vergi inceleme süreçlerini başlatmaktadır. Benzer bir yaklaşımın Türkiye’de de son yıllarda Gelir İdaresi tarafından giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir.
