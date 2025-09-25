Küresel vicdan kazanacak

Filistin bayrağı, Filistin Kurtuluş Örgütü ta­rafından, 1964 yılında, Filistin halkının bay­rağı olarak ilan edildi. Sonrasında, 1988 yılında, bağımsız Filistin’in bayrağı olarak kabul edildi.

Bayrak siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşu­yor. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortala­yacak şekilde duran bir kırmızı ikizkenar üçgen tamamlıyor. Siyah şerit, Filistin halkının geçmiş acılarını ve mücadelesini simgelerken, beyaz şe­rit barış ve umudu, yeşil şerit Filistin'in verimli topraklarını ve doğasını sembolize ediyor.

Bayrağın sol köşesindeki kırmızı üçgen ise Fi­listin halkının bağımsızlık arzusunu ve bu ko­nudaki kararlılığını ifade ediyor. Bugün Filistin sorununa bakışları içler acısı olan Arap ülkeleri için Arap milliyetçiliği bir şey ifade etmiyor ama bu renkler Pan-Arap renkleri.

Filistin bayrağı protesto simgesi oldu

Hocam neden bayrak ile giriş yaptın diye sor­duğunuzu biliyorum. İnstagram’da gezinirken TRT Haber’in bir paylaşımıyla karşılaştım. Hol­landalı Milletvekili Esther Ouwehand katıldığı meclis toplantısında Filistin bayrağı taşıyan kı­yafet giymişti. Değiştirmesi istendi. Ouwehand, parlamentoya yine Filistin'i simgeleyen karpuz çekirdekli başka bir kıyafet giyerek geri döndü.

Niye Karpuz? Filistin bayrağı sallamanın suç sayıldığı Filistin’de, İsrail askerlerine karşı Fi­listin bayrağının kırmızı, siyah, beyaz, yeşili için karpuz dilimleri sembol halini getirilmiş. Çare­sizliğin simgesel hali “karpuz” olmuş.

Anadolu Ajansı’nın yaptığı bir paylaşımda İtalya'nın muhalefet partilerinden Beş Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle) milletvekilleri Meclise, Filistin Bayrağıyla girmek yasak ol­duğundan, Filistin bayrağının renkleri olan si­yah, beyaz, yeşil ve kırmızıyı taşıyan kıyafet­lerle girmişler. Girmekle kalmamışlar, bayra­ğın artık sadece Filistin'in bayrağı olmadığını, insanlık için mücadele edenlerin bayrağı oldu­ğunu ilan etmişler.

Başka bir paylaşımda ise İngiltere'nin başken­ti Londra'daki Kraliyet Operası'nda bir dansçı­nın gösteri sırasında Filistin bayrağı açarak İs­rail'in saldırılarını protesto etmesi yer alıyordu.

Diğer bir haber; Fransa, Polonya, Yunanistan, İsveç ve Bosna Hersek’te Filistin bayraklı bin­lerce kişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı­nı protesto etmek için sokaklara çıktığıydı.

İspanya’da düzenlenen İspanya Bisiklet Tu­ru, İsrail karşıtı protestolar nedeniyle tamam­lanamadığıydı. Protestocular, İsrailli takım Is­rael-Premier Tech’in yarışa katılmasına tepki amacıyla parkurun çeşitli noktalarında yolu ka­pattılar.

İtalya’da işçi ve öğrenciler İsrail'e silah sev­kiyatını ve hükümet desteğini protesto etmek için genel greve gittiler. Bununla da kalmadılar, sokaklara çıktılar ve İtalya hükümetine İsrail'le tüm ilişkileri kesme çağrısı yaptılar.

İsrail rejimine yönelik tepkiler yönetimleri zorluyor

İsrail lobisinin ülkelerin elitleri üzerindeki etkisi halklar tarafından kırılıyor. Bu da yöne­timler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. İngil­tere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Portekiz Fi­listin Devleti'ni resmen tanıdılar.

Bu baskı Avrupa kıtasını aşmış ve çok şü­kür Arap ülkelerine de ulaşmış durumda. Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi, Arap-İslam zirvesin­deki konuşmasında İsrail'i "düşman" olarak ta­nımladı ki bu ifade 1977'den sonra ilk kez kulla­nılıyor.

İsrail giderek yalnızlaşıyor. Önemlisi İsrailli­ler öteki haline geliyor. “Halkı soykırıma uğra­yan bir devletten, soykırım yapan bir devletin halkına doğru evriliyorlar.” Bu İsrail ve ABD için sürdürülebilir değil.

Küresel vicdan kazanıyor. İnsanlık kazanıyor.