Küresel vicdan kazanacak
Filistin bayrağı, Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından, 1964 yılında, Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi. Sonrasında, 1988 yılında, bağımsız Filistin’in bayrağı olarak kabul edildi.
Bayrak siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşuyor. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir kırmızı ikizkenar üçgen tamamlıyor. Siyah şerit, Filistin halkının geçmiş acılarını ve mücadelesini simgelerken, beyaz şerit barış ve umudu, yeşil şerit Filistin'in verimli topraklarını ve doğasını sembolize ediyor.
Bayrağın sol köşesindeki kırmızı üçgen ise Filistin halkının bağımsızlık arzusunu ve bu konudaki kararlılığını ifade ediyor. Bugün Filistin sorununa bakışları içler acısı olan Arap ülkeleri için Arap milliyetçiliği bir şey ifade etmiyor ama bu renkler Pan-Arap renkleri.
Filistin bayrağı protesto simgesi oldu
Hocam neden bayrak ile giriş yaptın diye sorduğunuzu biliyorum. İnstagram’da gezinirken TRT Haber’in bir paylaşımıyla karşılaştım. Hollandalı Milletvekili Esther Ouwehand katıldığı meclis toplantısında Filistin bayrağı taşıyan kıyafet giymişti. Değiştirmesi istendi. Ouwehand, parlamentoya yine Filistin'i simgeleyen karpuz çekirdekli başka bir kıyafet giyerek geri döndü.
Niye Karpuz? Filistin bayrağı sallamanın suç sayıldığı Filistin’de, İsrail askerlerine karşı Filistin bayrağının kırmızı, siyah, beyaz, yeşili için karpuz dilimleri sembol halini getirilmiş. Çaresizliğin simgesel hali “karpuz” olmuş.
Anadolu Ajansı’nın yaptığı bir paylaşımda İtalya'nın muhalefet partilerinden Beş Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle) milletvekilleri Meclise, Filistin Bayrağıyla girmek yasak olduğundan, Filistin bayrağının renkleri olan siyah, beyaz, yeşil ve kırmızıyı taşıyan kıyafetlerle girmişler. Girmekle kalmamışlar, bayrağın artık sadece Filistin'in bayrağı olmadığını, insanlık için mücadele edenlerin bayrağı olduğunu ilan etmişler.
Başka bir paylaşımda ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Operası'nda bir dansçının gösteri sırasında Filistin bayrağı açarak İsrail'in saldırılarını protesto etmesi yer alıyordu.
Diğer bir haber; Fransa, Polonya, Yunanistan, İsveç ve Bosna Hersek’te Filistin bayraklı binlerce kişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek için sokaklara çıktığıydı.
İspanya’da düzenlenen İspanya Bisiklet Turu, İsrail karşıtı protestolar nedeniyle tamamlanamadığıydı. Protestocular, İsrailli takım Israel-Premier Tech’in yarışa katılmasına tepki amacıyla parkurun çeşitli noktalarında yolu kapattılar.
İtalya’da işçi ve öğrenciler İsrail'e silah sevkiyatını ve hükümet desteğini protesto etmek için genel greve gittiler. Bununla da kalmadılar, sokaklara çıktılar ve İtalya hükümetine İsrail'le tüm ilişkileri kesme çağrısı yaptılar.
İsrail rejimine yönelik tepkiler yönetimleri zorluyor
İsrail lobisinin ülkelerin elitleri üzerindeki etkisi halklar tarafından kırılıyor. Bu da yönetimler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin Devleti'ni resmen tanıdılar.
Bu baskı Avrupa kıtasını aşmış ve çok şükür Arap ülkelerine de ulaşmış durumda. Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi, Arap-İslam zirvesindeki konuşmasında İsrail'i "düşman" olarak tanımladı ki bu ifade 1977'den sonra ilk kez kullanılıyor.
İsrail giderek yalnızlaşıyor. Önemlisi İsrailliler öteki haline geliyor. “Halkı soykırıma uğrayan bir devletten, soykırım yapan bir devletin halkına doğru evriliyorlar.” Bu İsrail ve ABD için sürdürülebilir değil.
Küresel vicdan kazanıyor. İnsanlık kazanıyor.
