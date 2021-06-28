Ortak altyapı paketi teklifi ve başarılı banka stres testinin desteğiyle ABD hisseleri yeni zirveler görüyor. Enerji, finans, perakende hisselerindeki yükselişin desteğiyle S&P500, şubat ayından beri en iyi haftasını geride bırakıyor. Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki sınırlı yükseliş risk iştahını bozmadı.

Boğa piyasasına geri döndük demek için henüz erken. Ancak borsalardaki yeni zirveler ve pandemi öncesine gerileyen VIX oynaklık göstergesi bize Fed şokunun atlatıldığını gösteriyor. Fed piyasaları, büyümeyi öldürmeyeceğine ve enfl asyonun kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğine ikna etmiş durumda.

Reflasyon temasına geri döndüğümüze inanıyoruz. Ancak piyasaların buna ikna olması için kanıt gerekiyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu bağlamda özel bir öneme sahip. Medyan piyasa beklentisi haziran ayında 700.000 kişi ile mart ayından beri en güçlü istihdam yaratıldığına işaret ediyor. Ancak nisan ve mayıs ayı tecrübeleri veride aşağı yönlü sapma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Gelişmekte olan ülke varlıkları risk iştahındaki iyileşmeden sınırlı oranda yararlanıyor. Salgına karşı başarısız mücadele, doların güçlenmeye başlaması ve faizlerdeki artış gelişmekte olan ülke paralarını baskılıyor. Küresel yatırımcı gelişmekte olan ülkelere karşı daha seçici. Emtia üreticisi ve pro-aktif ekonomi politikası uygulayan piyasalar pozitif ayrışıyor.

Türkiye varlıkları negatif ayrışmaya devam ediyor. Türk lirası sene başından beri yüzde 15 değer kaybıyla en zayıf para birimi. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 23 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeksleri arasında.

Salgına karşı başarılı mücadele, güçlü büyüme ve bütçedeki toparlanma Türkiye varlıklarındaki satışları durdurmak için yeterli olmadı. Doların güçlenmesi, faizlerdeki artış ve emtia kaynaklı dış ticaret şoku Türkiye varlıklarının gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmaya devam etmesine neden oluyor.

Önümüzdeki aylarda dış borç ödemesinin azalması kur üzerindeki baskıyı hafifl etecek. Ankara’nın bu süreci jeopolitik risklerin yönetilmesi ve piyasalarla iletişimin geliştirilmesi için iyi kullanması gerekiyor. Fed’in varlık alımını azaltma sinyali vereceği ve muhtemelen doların güçleneceği küresel konjonktür politika hatası yapılmamasını gerektiriyor.