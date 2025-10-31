Küreselde enflasyon ve faizler
Son dönemde para politikası uygulamaları açısından enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bizim gibi kariyerinin başlangıcında “enflasyon hedeflemesi” politikasını öğrenmiş ve uygulanmasının içinde yer alan iktisatçılar için daha da enteresan. 1990’lar ve 2000’lerin başı merkez bankalarının enflasyon hedeflemesini ana politika olarak benimsediği yıllar oldu.
Buna göre merkez bankaları orta-uzun vade için bir enflasyon hedefi belirliyor, bu hedef çerçevesinde de kısa vadeli faiz oranlarını belirliyordu. Kur politikası için serbest kur politikası tavsiye ediliyordu. Döviz piyasasına müdahale akla en son gelecek seçeneklerdendi. Çünkü bu politika setinde döviz kuru “şok emici” olarak işlev görüyordu. Ekonominin karşılaştığı olumsuz bir şok karşısında yerel para değer kaybederken bu durum eğer enflasyon görünümünde bozulmaya neden olursa faizlerin artırılması bekleniyordu.
Bu dönemde enflasyon hedeflemesine ilişkin akademik yazında da bir patlama yaşandı. Kısa vadeli faizlerin hangi durumda nasıl hareket ettirilmesi gerektiği konusunda dinamik genel denge modelleri yardımı ile çok sayıda egzersiz yapıldı.
Genel çıkarım şuydu: Merkez bankaları enflasyonu düşük ve istikrarlı bir seviyede tutarsa bu durum herkesin refah artışına neden olacaktı. 2000’ler boyunca enflasyon görünümüne baktığımızda hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tarihi düşük seviyelerde ve istikrarlı seyrettiği söylenebilir. Hatta, 2008 öncesinde petrol fiyatları 140 dolarlara yükselirken dünyada enflasyondan bahsedilmiyordu. 1970’lerde gerçekleşen petrol fiyatı artışları sonucu küresel ekonomide enflasyon sorun haline gelmişken 2000’lerde durum farklıydı. Enflasyon hedeflemesi gerçekten işe yarıyor muydu?
2008 krizi para politikaları açısından bir dönüm noktası oldu. Enflasyonda istikrar sağlanırken finansal istikrar göz ardı edilmişti. Gerçekten de merkez bankaları ve akademik çalışmalar enflasyon ve büyüme ödünleşimine odaklanırken finansal istikrar konusunu göz ardı etmişlerdi. 2008 sonrasında finansal istikrar konusu daha çok gündeme gelirken makroihtiyati politikalar uygulamaya konuldu. Kredi büyümesi konusunda sözlü yönlendirmeler yapıldı ya da büyüme sınırları getirildi. İstikrarsızlık yaratan SWAP gibi sermaye akımlarının sınırlandırılması daha çok konuşulmaya başlandı.
Görece bağımsız merkez bankalarının uyguladığı politikalar piyasalarda belirsizlikleri azalttı. Bu dönemde finans kapital dünyada çok hızlı büyüdü. Finansal piyasalara erişimi olan ve finansal okuryazarlığı olanlar bu dönemde çok hızlı servet birikimi sağladı. Diğer taraftan, düşük gelir gruplarının gelirlerinde artışlar üst gelir grubuna göre çok geride kaldı.
Çin bu gelişmelerin neresinde?
2000’li yılların başında Çin ekonomisi Dünya Ticaret Örgütü’ne üye oldu. Sonrasında Çin dünya ekonomilerini ucuz ürünlere boğarken ucuz hammadde ve ara malı sağlamaya başladı. Dolayısıyla, 2000’ler ve sonrasında yaşanan düşük enflasyon döneminde Çin’in payını da göz ardı etmemek gerekir.
Şimdi enflasyon neden hedeflerin üzerinde?
Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli enflasyon hedefinin %2 olduğunu biliyoruz. ABD son yıllarda bu hedef için kısa vadede bir esneklik sağlasa da uzun vadeli hedefini koruyor. Peki ülkeler şu anda hedefe ulaşma konusunda ne kadar başarılılar? Çekirdek enflasyon göstergesi %2’nin altında olan tek ülke Güney Kore. İngiltere’de %4’lere yaklaşırken yıllardır düşük enflasyon, hatta deflasyon problemi yaşayan Japonya’da bile enflasyon var.
Yazının girişinde bahsettiğim enteresan gelişme ise merkez bankalarının enflasyon hedefinden uzak olmalarına rağmen faiz indirim sürecine girmiş olmaları. Bu durum da gösteriyor ki enflasyonu kalıcı olarak eski seviyelerine indirmek çok zor. 2000’li yıllar para politikaları açısından biraz da şanslı yıllardı. Şu anda daha zorlu koşullar ile karşı karşıyalar. Yapısal sorunlar arttı ve para politikası uygulayıcılarının işlerini zorlaştırıyorlar.
Bu durumda ne yapmak lazım? Madem enflasyon eskisi gibi olmayacak, o zaman enflasyon hedeflerini yükseltmek çözüm olur mu? Gelecek yazılarımızda tartışmaya çalışacağız.
