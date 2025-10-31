Küreselde enflasyon ve faizler

Son dönemde para politikası uygulamaları açısından en­teresan bir dönemden geçiyo­ruz. Bizim gibi kariyerinin baş­langıcında “enflasyon hedefle­mesi” politikasını öğrenmiş ve uygulanmasının içinde yer alan iktisatçılar için daha da entere­san. 1990’lar ve 2000’lerin ba­şı merkez bankalarının enflas­yon hedeflemesini ana politika olarak benimsediği yıllar oldu.

Buna göre merkez bankaları or­ta-uzun vade için bir enflasyon hedefi belirliyor, bu hedef çer­çevesinde de kısa vadeli faiz oranlarını belirliyordu. Kur po­litikası için serbest kur politika­sı tavsiye ediliyordu. Döviz pi­yasasına müdahale akla en son gelecek seçeneklerdendi. Çün­kü bu politika setinde döviz ku­ru “şok emici” olarak işlev görü­yordu. Ekonominin karşılaştığı olumsuz bir şok karşısında ye­rel para değer kaybederken bu durum eğer enflasyon görünü­münde bozulmaya neden olur­sa faizlerin artırılması bekleni­yordu.

Bu dönemde enflasyon hedef­lemesine ilişkin akademik ya­zında da bir patlama yaşandı. Kısa vadeli faizlerin hangi du­rumda nasıl hareket ettirilme­si gerektiği konusunda dinamik genel denge modelleri yardımı ile çok sayıda egzersiz yapıldı.

Genel çıkarım şuydu: Merkez bankaları enflasyo­nu düşük ve istikrar­lı bir seviyede tutar­sa bu durum herkesin refah artışına neden olacaktı. 2000’ler bo­yunca enflasyon gö­rünümüne baktığı­mızda hem gelişmiş ülkelerde hem de ge­lişmekte olan ülkeler­de enflasyonun tarihi düşük seviyelerde ve istikrar­lı seyrettiği söylenebilir. Hatta, 2008 öncesinde petrol fiyatları 140 dolarlara yükselirken dün­yada enflasyondan bahsedilmi­yordu. 1970’lerde gerçekleşen petrol fiyatı artışları sonucu kü­resel ekonomide enflasyon so­run haline gelmişken 2000’ler­de durum farklıydı. Enflasyon hedeflemesi gerçekten işe yarı­yor muydu?

2008 krizi para politikaları açısından bir dönüm noktası ol­du. Enflasyonda istikrar sağla­nırken finansal istikrar göz ardı edilmişti. Gerçekten de merkez bankaları ve akademik çalışma­lar enflasyon ve büyüme ödün­leşimine odaklanırken finan­sal istikrar konusunu göz ardı etmişlerdi. 2008 sonrasında fi­nansal istikrar konusu daha çok gündeme gelirken makroihtiya­ti politikalar uygulamaya konul­du. Kredi büyümesi konusunda sözlü yönlendirmeler yapıldı ya da büyüme sınırları getirildi. İs­tikrarsızlık yaratan SWAP gibi sermaye akımlarının sınırlan­dırılması daha çok konuşulma­ya başlandı.

Görece bağımsız merkez ban­kalarının uyguladığı politika­lar piyasalarda belirsizlikleri azalttı. Bu dönemde finans ka­pital dünyada çok hızlı büyüdü. Finansal piyasalara erişimi olan ve finansal okuryazarlığı olan­lar bu dönemde çok hızlı servet birikimi sağladı. Diğer taraftan, düşük gelir gruplarının gelirle­rinde artışlar üst gelir grubuna göre çok geride kaldı.

Çin bu gelişmelerin neresinde?

2000’li yılların başında Çin ekonomisi Dünya Ticaret Ör­gütü’ne üye oldu. Sonrasında Çin dünya ekonomilerini ucuz ürünlere boğarken ucuz ham­madde ve ara malı sağlamaya başladı. Dolayısıyla, 2000’ler ve sonrasında yaşanan düşük enf­lasyon döneminde Çin’in payı­nı da göz ardı etmemek gerekir.

Şimdi enflasyon neden hedeflerin üzerinde?

Gelişmiş ülkelerin uzun va­deli enflasyon hedefinin %2 ol­duğunu biliyoruz. ABD son yıl­larda bu hedef için kısa vadede bir esneklik sağlasa da uzun va­deli hedefini koruyor. Peki ül­keler şu anda hedefe ulaşma ko­nusunda ne kadar başarılılar? Çekirdek enflasyon göstergesi %2’nin altında olan tek ülke Gü­ney Kore. İngiltere’de %4’lere yaklaşırken yıllardır düşük enf­lasyon, hatta deflasyon prob­lemi yaşayan Japonya’da bile enflasyon var.

Yazının girişinde bahsettiğim enteresan gelişme ise merkez bankalarının enflas­yon hedefinden uzak olmaları­na rağmen faiz indirim süreci­ne girmiş olmaları. Bu durum da gösteriyor ki enflasyonu kalıcı olarak eski seviyelerine indir­mek çok zor. 2000’li yıllar pa­ra politikaları açısından biraz da şanslı yıllardı. Şu anda daha zorlu koşullar ile karşı karşıya­lar. Yapısal sorunlar arttı ve pa­ra politikası uygulayıcılarının işlerini zorlaştırıyorlar.

Bu durumda ne yapmak la­zım? Madem enflasyon eskisi gibi olmayacak, o zaman enflas­yon hedeflerini yükseltmek çö­züm olur mu? Gelecek yazıları­mızda tartışmaya çalışacağız.