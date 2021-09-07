Küreselleşme nereye gidiyor?

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum/WEF) sitesinde yer alan bir haber oldukça ilgimi çekti. Haber, İpsos araştırma şirketi tarafından “Küreselleşme ve Ticaret üzerine” dünya çapında yirmi bine yakın kişiyle görüşülerek, 25 ülkede yapılan bir araştırma hakkında.

Yıllardır dile getirilen, dünya küresel bir köy haline dönüyor, ticaret duvarları ortadan kalkıyor, engeller ortadan kalkacak teraneleri arasında ortaya çıkan bu araştırma ilgi çekici olduğu kadar bazı sonuçları açısından da çarpıcı.

İlgi duyan dostlarımız araştırma raporunun özetine verdiğimiz adresten ulaşabilirler.

https://www.ipsos.com/en/sentiment-about-globalization-cooler-pandemic-across-world

Bana göre en ilginç sonuç araştırmaya katılanların %48'inin, küreselleşmenin kendi ülkeleri için iyi olduğunu belirtmesi.

Bu oran iyi gibi görünse de pandemi öncesi 2019 sonuçlarının bundan %10 daha fazla, başka bir deyişle %58 gibi olduğunu düşündüğümüzde, küreselleşmeye bakışın olumsuz yöne döndüğünü ve düşüşte söyleyebilir miyiz?

Ayrıca bu düşüş, tüm ülkelerde az veya çok görülüyor, artış hiç yok…

Bunu soru olarak ifade etmemin nedeni de küreselleşmeye bakışın Malezya'da %72 oranında olumlu olmasına karşın bu oranın Fransa'da %27 gibi çok düşük bir seviyede ortaya çıkması.

Ülkelerin, ticaretin küresel çapta genişlemesine bakışında da dikkat çeken bir unsur var.

O da Fransa, Almanya, Japonya, Belçika ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde bu bakışın %80 ile %68 arasındaki bir oranda oranında olumsuz olması.

Öte yandan, “Yabancı malların ve hizmetlerin ithalatına sınırlama getirilmesi gerekir” ifadesine verilen evet katılıyorum (%37), hayır katılmıyorum (% 27), ne evet veya ne de hayır diyorum (%31) şeklindeki cevapların da neredeyse üçte birlik bir oranda dengeyle yayılması da farklı bir nüans.

Sonuçlar arasında böylesine çarpıcı farklılıklar var…

Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Ticaret ve Yatırım Bölümü Başkanı Sean Doherty yaptığı yorumda “Araştırma sonuçlarında görünen çelişki anlaşılabilir insanlar, küreselleşmenin iyi tarafını daha fazla ve kötü yanlarını daha az istiyorlar” diyor.

Doğru söze ne denir?

Küresel ticaretin genişlemesinin, genel olarak ülkelerin ekonomik refahına olan katkısı kuşkusuz açık bir gerçek.

Ancak…

Bu genişleme sırasında etkilenen, zarar gören veya güç kaybeden yerel ekonomik unsurların ülkede yarattığı olumsuz etkiler, insanların küresel ticaretin genişlemesine olumsuz bakmasına neden oluyor.

Öte yandan, COVID-19 nedeniyle küresel ticarette ortaya çıkan olumsuzluklar, bu konuya farklı yaklaşımlar sergilenmesine neden oldu ve olacak.

Korumacılıkların yanısıra, tedarik zinciri uygulamalarındaki değişikliklerin dikkatlice izlenmesi gerek şart.

Ticaretimize engel olabileceklerin üstesinden nasıl gelinebileceğinin çalışılması ve gereken önlemlerin zamanında alınması önemli bir nokta.

Tedarik zincirindeki kaymaların, bizlerde kalıcı olması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, işletme düzeyinde olmalı ki sürdürülebilirlik sağlansın.