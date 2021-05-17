Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz...

Dünya borsalarındaki iyimser hava negatif sürpriz yapan ABD enflasyon verisiyle bozuldu. Fed başkanlarının açıklamalarıyla kayıpların önemli bir kısmı geri alındı. S&P 500 bayram tatili öncesi seviyesine geri döndü.

Bayram tatili sırasında yaşanan gelişmelerin Borsa İstanbul üzerindeki etkisi sınırlı olacak. Ancak yaşanan oynaklığın şiddeti ve Türk lirası üzerindeki negatif yayılmacı etkisi nedeniyle yakından incelenmesi gerekiyor.

Pandemi döneminde hızlı toparlanan ekonomiler arasında ABD ilk sıralarda yer alıyor. Genişleyici maliye ve para politikaları ve hızlı aşılama sayesinde ABD milli geliri pandemi öncesi büyüklüğüne yaklaştı.

Geçmiş krizlerde yaklaşık 5 yılda kapanan çıktı açığı pandemi şoku sonrasında 5 çeyrekte kapanınca arz cephesi talepteki güçlü artışa yetişemedi ve enflasyon yükseldi.

Enflasyonun yükselmesi son yirmi yıldır görülmeyen bir olgu olduğu için yatırımcılar panikledi. Acil çıkış kapısına yönelme nedeniyle emtia, hisse ve tahvil piyasalarında eşanlı bir satış dalgası yaşandı.

Fed başkanlarının enflasyondaki yükselişin geçici ve sınırlı olduğu uyarıları üzerine piyasalar sakinleşti. Kayıpların çoğu geri alındı.

Yükselişin ne kadar geçici olduğu tartışılır. Ancak Fed başkanlarının verdiği mesaj net. Önceliği kaybedilen istihdamı yerine koymaya veren Fed enflasyondaki yükselişe hemen tepki vermeyecek.

Yatırımcılar ne yapmalı? Fed’in geçici olduğunu düşündüğü için tepki vermediği enflasyona karşı kendini korumalı mı? Bunun için nasıl bir sigorta almalı?

Enflasyona karşı klasik koruma yöntemi enflasyona endeksli tahvil almak. Ancak değerlemelerin yüksekliği nedeniyle pek önermiyoruz. Sene başından beri getirisi sıfıra yakın.

Enflasyona karşı bir diğer klasik koruma yöntemi altın almak. Enflasyon şoku sonrasında altın en iyi tepki veren yatırım araçları arasında yer aldı. Sene başından beri yüzde 3 kaybettiren altın portföylerde makul oranda taşınabilir.

Enflasyona karşı bizim önerimiz emtia, hisse gibi reel olan ya da reel benzeri varlık almak. Sene başından beri ortalama getiri emtia için yüzde 18, S&P 500 için yüzde 15 düzeyinde. Değerlemelerin pahalı olmasına rağmen portföylerde tutulmasını öneriyoruz.

ABD enflasyonu beni ilgilendirmiyor, Türkiye enflasyonuna karşı ne yapmalıyım sorusuna karşı klasik cevap altın veya dolar almak. Enflasyona endeksli tahvil, emtia ve hisse üçlüsüne de yatırım yapılabilir. Ancak sene başından beri bakıldığında emtia dışındaki tüm varlık gruplarının dolara karşı yenildiği unutulmamalı.

Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Siz de enflasyon şokunun yarattığı oynaklığı ve piyasaların verdiği sert tepkiyi unutmayın. Edindiğiniz refleks 2022 yılında işinize yarayacak.