Kurum içi girişimcilik kazandırır

Ton dönemin en güncel konularından bir tanesi de kurum içi girişimcilik. Hemen hemen bütün büyük Holding ve şirketler son 7-8 senede bu konuda adım attılar. Çok sayıda başarılı ve başarısız uygulama gördük. Doğru ele alındığı takdirde, büyüme ve ticari potansiyeli güçlendirme adına iyi bir strateji olduğunu düşünüyorum. Özellikle sermaye yapıları güçlü, kar üreten, kaynak ayırma imkanları olan şirketlerin bu konuya ilgi göstermelerini öneriyorum.

Kurum içi girişimcilik nedir?

Kurum içi girişimcilik, şirket çalışanlarının, bünyesinde bulundukları şirketin kaynaklarını ve desteğini kullanarak yenilikçi fikirlere dayalı proje ve iş modelleri geliştirmelerini teşvik eden bir süreçtir. Bu süreç, şirketlerin büyüme ve rekabetçiliklerini artırarak, iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine ayak uydurmalarını sağlar.

Diğer bir ifadeyle bir şirket bünyesinde çalışanların riski ve maliyetleri üstlenmeden inovasyon yaptıkları, ortaya şirkete ekonomik değer katabilecek fikir, proje, iş modeli, uygulama ve gelir modelleri çıkarttıkları bir süreçtir. Kurum içi girişimcilik, her sektörden, her ölçekten şirketin bünyesinde devreye alabileceği, üzerinde yeterince çalışılır ise verim sağlayabileceği bir iş uygulamasıdır.

Kurum içi girişimcilik ile mevcut iş ve gelir modellerinizi iyileştirmekten tutun da yeni iş ve gelir modelleri, hatta yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye kadar pek çok fayda sağlarsınız. Hatta şirketiniz bünyesinde kurum içi girişimcilerce ortaya koyulan bu yeni ürün ve hizmetleri ayrı bir startup olarak yapılandırmanız da mümkündür.

Kurum içi girişimcilik için nasıl bir ortam oluşturmalısınız?

En önemlisi yenilikçi düşünceye ve kurum içi girişimciliğe açık, esnek ve teşvik edici bir kurumsal kültür oluşturmaktır. Çalışanlarınızın fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri ve hata yapmaktan çekinmeyecekleri bir ortam yaratın.

Çalışanlarınızın projelerine ve fikirlerine duyduğunuz ilgiyi ve desteği gösterin. Fikirlerin değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin verilmesi sürecinde, şeffaf ve adil bir yaklaşım benimseyin. Kurum içi girişimciliğin başarılı olması için çalışanlarınızın eğitim ve mentorluk ihtiyaçlarını karşılayacak programlar düzenleyin. Bu sayede, çalışanlarınızın yenilikçi projelerini hayata geçirebilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.

Başarılı projelerin ve fikirlerin ortaya çıkması için çalışanlarınızı ödüllendirin ve onları motive edin. Farklı departmanlar ve ekipler arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederek, farklı disiplinlerden gelen çalışanların ortak projelerde yer almasını ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayın.

Başarılı bir kurum içi girişimcilik programı için atılması gereken adımlar nelerdir?

İşe kurum içi girişimcilik programınızın amacını ve hedeflerini belirleyerek başlayın. Bu sayede, programın başarısını ölçebilecek ve ilerlemeyi takip edebilecek kriterler oluşturabilirsiniz. Sonrasında programın işleyişine dair temel yapıyı oluşturun.

Bu, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, seçimi, uygulama ve takibi gibi süreçleri içermelidir. Bir sonraki adım olarak iç girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için gerekli kaynak ve destek mekanizmalarını sağlayın. Bu, finansman, eğitim, mentorluk ve altyapı gibi konuları kapsamalıdır.

Sonrasında iç girişimcilik programı hakkında düzenli olarak bilgilendirme yaparak, çalışanların programın parçası olmalarını ve fikirlerini sunmalarını teşvik edin. Nihai olarak, programı sürekli olarak değerlendirin ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin. Başarı hikayelerini paylaşarak, şirket içindeki yenilikçi projelerin ve fikirlerin yayılmasını sağlayın.