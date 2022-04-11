Kurum İçi İletişim Neden Önemlidir?

Son iki yıldır Covid Pandemisi nedeniyle yaşanan olumsuz koşullar, uzaktan çalışma, çevrim içi toplantılar ve hibrit iletişim, çalışanlar arasında iletişimin azalmasına, hatta zaman zaman kopma noktasına getirmiştir.

Şimdi bu dönem yavaş yavaş sona ererken, kurumlara düşen en önemli görevlerden biri, kurum içi iletişimi güçlendirerek, çalışanlar arasında bilgi akışı, iş paylaşımını, sorumluk almayı, hatta karşılıklı güven ve saygıyı yeniden oluşturmaktır.

Hatta son iki yıldır kurumlarda görev almaya başlayan başta Z kuşağı veya başka kurumlardan transfer edilen çalışanların, kurumun tüm yapısını, diğer çalışanları, üretim, tedarik zinciri, satış ve pazralama dinamiklerini bilmedikleri görünmektedir.

Bu nedenle kurum içi iletişimi güçlendirmek kaçınılmaz olmuştur.

Kurum içi iletişim, başta işlerin koordinasyonu, yeni gelen bilgilerin paylaşımı, farklı departmanlar ve çalışanlar arasında oluşan problem ve çatışmaların çözümü için gereklidir.

Peki, şirketler kurum içi iletişimi güçlendirmek için neler yapıyor?

* Ücret değişiklikleri, tayinler, çalışma saatleri, tatil, gezi, ofis, yeni açılan işyerleri, toplantılar, güvenlik ve eğitim programlarını konu alan bilgilerden oluşan personel haberleri,

* Yeni uygulamalar, yeni ürünler, yeni yapılanma, araştırmalar, tarihsel olaylar, yönetim mesajları, enflasyon, enerji, güvenlik gibi çözüm gerektiren sorunlar, grev, sel, fırtına gibi krize yol açan durumlarda, reklam, satış promosyonu veya kar, satış fiyatları gibi finansal duyurular,

* Toplantılar, piknik, sanatsal faaliyetler, yardım kampanyaları konularında çalışanlara verilen bilgiler,

* Çalışanlara bebek bakıcıları, gündüz bakım evleri gibi sosyal ve toplumsal konularda sağlanan imkanları konu alan duyurular paylaşılır.

Kurum içi iletişimin etkili sürdürülmesi durumunda, çalışanlar, başarılarının değerlerinin bilindiğini, beceri ve arzuların mesleki hedeflerle bütünleştirilmesinin desteklendiğini, günlük çalışmalarında kendini ispat etme ortamı yaratıldığını, almak istedikleri meslek içi eğitimlere erişebileceklerini, bir kariyer eylem planı geliştirmelerine yardımcı olunduğunu, kendilerine düzenli ve samimi olarak geri bildirimde bulunulduğunu, hangi zorluklarla karşılaşıldığının bilindiğini, kendilerini ilgilendiren konularda kendilerine bilgi verildiğini, söylemek istedikleri olduğunda birilerinin onları dinleyeceğini düşüneceklerdir.

Böylelikle, çalışanların morali yükselir, çalıştıkları kuruma karşı güven, etkinlik oranı, işbirliği düzeyi, çalışan sadakati, katılım ve verimlilik oranı artar, çalıştıkları kurumla daha çok gurur duyarlar ve kaliteli yetenekler daha kolay şirkete alınır.

Kurum içi moral, motivasyon ve aidiyeti artırmak için neler yapılabilir?

* Kimlik ve iç uyum için dönemsel kutlamalar,

* Özsaygı ve farkındalık için tanıtım törenleri,

* Umut ve yakın ilişkiler için zafer kutlamaları,

* Keder, mutsuzluk ve umursuzluğu dağıtmak için rahatlama ve boş verme ritüelleri,

* Yakınlık duyguları için başarı törenleri,

* Sevgi ve yardım duyguları için fedakarlık kutlamaları,

* Tansiyonu düşürme, yaratıcılığı ve yeni hevesleri teşvik etme, grubu bir araya toplamak, rahatlama için eğlence toplantıları,

* Topluma ve çevreye katkı yapmanın vereceği yardımseverlik duyguları için, sosyal sorumluluk projeleri.