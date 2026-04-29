Kurumlar için getirilecek yeni vergi indirim ve istisnası iyi de!
Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında, “yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik” yeni düzenlemeler geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Programda yer alan vergi düzenlemelerinin ayrıntıları da netleşmeye başladı.
Yeni vergi indirimleri ve teşviklere göre; ihracatçılar için kurumlar vergisi düşürülecek, finans ve transit ticarete yönelik vergi avantajları genişletilecek. Öngörülen önemli düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
İstanbul Finans Merkezi’ne vergi teşviki genişliyor
İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve “katılımcı belgesi” alan şirketlerin, yurt dışından alıp Türkiye’ye getirmeden yine yurt dışında sattıkları mallardan (transit ticaret) elde ettikleri kazançlara uygulanan yüzde 50’lik vergi indirimi yüzde 100’e çıkarılıyor. Bu kapsamda elde edilen kazançlar artık kurumlar vergisinden tamamen istisna edilecek. Ayrıca, merkez dışında transit ticaret yapan şirketler için de yeni bir teşvik öngörülüyor. Buna göre, bu faaliyetlerden elde edilen kazancın yüzde 95’i kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.
Küresel şirketlere İstanbul teşviki
Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımayı hedefleyen küresel şirketler için de vergi kolaylıkları getiriliyor. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürütülen yurt dışı operasyonlardan elde edilen kazançların tamamı, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançların ise yüzde 95’i, 20 yıl boyunca kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Merkezlerde çalışan nitelikli personel için de belirli şartlar dahilinde ücret istisnası öngörülüyor.
İhracatçılara kurumlar vergisi indirimi
İmalatçı-ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 9’a, yalnızca ihracat yapan şirketler için ise yüzde 14’e düşürülüyor. Mevcut uygulamada bu oran indirimli olarak yüzde 20 seviyesindeydi.
Yurt dışından Türkiye’ye gelenlere vergi avantajı
Son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkeye gelmeleri halinde, yurt dışı kaynaklı gelirleri 20 yıl boyunca Türkiye’de vergilendirilmeyecek. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilecek. Ayrıca, veraset ve intikal vergisi oranı da bu grup için yüzde 1 olarak uygulanacak.
Hizmet ihracatında vergi istisnası
Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlara Türkiye’den verilen ve yurt dışında faydalanılan mimarlık, mühendislik, yazılım ve tasarım gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80’lik indirim yüzde 100’e çıkarılıyor. Böylece bu gelirler tamamen vergiden istisna ediliyor.
Yeni varlık barışı düzenlemesi
Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde yüzde 2–3 oranında vergiyle Türkiye’ye getirilmesine imkân tanıyan yeni bir varlık barışı düzenlemesi hazırlanıyor. Bu kapsamda beyan edilen varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.
Uygulama yerinde ancak bazı eleştiri ve beklentiler var
Küresel ölçekte uzun süredir yaşanan ekonomik sıkıntılar ile ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin yarattığı ekonomik etkiler dikkate alındığında, Türkiye’nin bu süreci fırsata çevirmeye çalışması yerinde bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
Özellikle, Dubai’den çekilen sermayenin İstanbul’a yönlendirilmesi, benzer finans merkezlerine güçlü bir alternatif oluşturulması ve “İstanbul’u yeni bir finans merkezi yapma” hedefi bu kapsamda yorumlanabilir. Ancak, yurt içindeki vergi yükü dengelerinin bozulmaması da önem taşımaktadır. Sadece kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik bu tür avantajların hayata geçirilmesi, gelir vergisi mükelleflerinde de benzer beklentilerin oluşmasına yol açabilir. Ayrıca, bu düzenlemelerle vazgeçilen vergi gelirlerinin, ilerleyen dönemde dolaylı vergiler yoluyla telafi edilip edilmeyeceği de ayrı bir tartışma konusudur.
Torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasıyla birlikte, düzenlemelerin yasalaşma sürecinde yeni maddelerin de eklenmesi bekleniyor. Reel sektörün en önemli beklentisi ise; finansmana erişimin kolaylaştırılması, KGF benzeri destek mekanizmalarının yeniden devreye alınması, istihdam desteği ve birikmiş vergi ile SGK borçları için günün şartlarına uygun yeni bir yapılandırma imkânının sağlanmasıdır.
