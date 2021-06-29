“Kurumlar TBMM’ye bilgilendirme görevini yerine getirmiyor”

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na kanunları gereği Merkez Bankası, TÜİK ve Sayıştay’ın da aralarında bulunduğu bazı kurumların her yıl düzenli olarak bilgi vermesi gerekiyor.

Ancak Meclis’in kapanmasına sayılı günler kalmasına rağmen bu yıl komisyona hiçbir kurum tarafından sunum yapılmaması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Bülent Kuşoğlu tarafından gündeme taşındı.

Kuşoğlu, Plan Bütçe Komisyonu’na yılda 2 kez bilgilendirmesi gereken Merkez Bankası’nın, 2021 yılının 7’nci ayına gelinmesine rağmen bilgilendirme toplantısı yapmadığını söyledi.

Kuşoğlu, komisyona düzenli olarak bilgi vermesi gereken kurumları; 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Madde 21/3 ile Sayıştay Başkanlığı, 6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Madde 13 ile ilgili Bakan, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42’inci maddesi uyarınca Merkez Bankası, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Madde 129 ile SPK, 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Madde 3 ile Afet Sigortaları Kurumu veya Hazine, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 124 ile fon yönetimi, 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 6 ile fon yönetimi, 47 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 17 ile SDDK, 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 430/3 ile SGK Başkanlığı olarak sıraladı.

Yasama erki zayıflatılıyor

Kanuna rağmen uygulamada bu kurumların TBMM’yi bilgilendirme görevlerini ya hiç yapmadığını ya da aksattıklarını söyleyen Kuşoğlu, “Merkez Bankası geçen birkaç yıldır 2 yerine tek bilgilendirme yapmıştır. Ancak, o tek bilgilendirme de biz komisyon üyelerinin sürekli yazılı ve sözlü ikazları sonucu adeta zorlamamızla gerçekleşmiştir” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ise mevzuatında emredici olduğu halde şimdiye kadar tek bir bilgilendirme dahi yapmadığını ifade eden Kuşoğlu, “Bu yıl hiçbir kurum henüz yasal görevlerini yerine getirmemiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra TBMM’de yazılı mevzuata ve geleneklere önemli ölçüde uyulmamaktadır. Bu durum demokrasimizi ve yasama erkini daha da zayıflatmıştır” dedi.