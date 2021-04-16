Kurumlar Vergisi niye artıyor?

Yüzde 20 olan kurum vergisi 2021’de yüzde 25, 2022’de yüzde 23’e yükseltiliyor. Kurumlar vergisi oranlarını yeniden belirleyen yasa teklifinin gerek komisyon gerekse Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde artışın pandemi döneminde artan kamu harcamalarının karşılamak amacıyla yapıldığı dile getirildi. Pandeminin olumsuz etkilerini gidermeye yönelik dünyada da kurumlar vergisi oranlarında değişiklik önerildiği belirtildi. Muhalefet milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayan TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, yurtdışından örnekler verdi. Yılmaz, İngiltere’de yüzde 19 olan mevcut kurumlar vergisi oranını yüzde 17’ye indirmeyi planlarken, bundan vazgeçtiğini belirterek, 2023 yılında yüzde 25’e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Yılmaz, diğer örneği ABD’den verdi. “ABD’de önceki dönemde yüzde 35’ten yüzde 21’e indirilen federal kurumlar vergisi oranını yeni yönetim yüzde 28’e çıkarmayı planlamaktadır. Böylece eyalet vergileriyle toplam oranın yüzde 34’e çıkması söz konusu olacaktır” diyen Yılmaz, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Güney Kore, Meksika, Şili, Yeni Zelanda gibi ülkelerin kurumlar vergisi oranının hâlihazırda yüzde 25 ve üzerinde olduğuna dikkat çekti.

“YETERLİ DESTEK SUNULMADI”

Torba teklifin görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Emine Gülizar Emecan, pandemi döneminde sağlanan destekleri değerlendirdi. Emecan, “Covid-19 döneminde zengin ülkeler vatandaşlarına milli gelirlerinin yüzde 12,7’si düzeyinde gelir desteğinde bulunurken, orta gelirli ülkelerde bu oran yüzde 3,6, yoksul ülkelerde yüzde 1,6’dir. Türkiye’de ise bu oran yüzde 1,1’dir. Yani iktidar, işyeri kapatılan, işsiz kalan, kayıt dışı çalışan, geliri olmayan kesimlere yeterli desteği sunamamıştır” dedi. Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasıyla, bu ödeneğin verildiği kesimlerin günlük 50, aylık 1500 TL nakdi ücret desteğine mahkum bırakıldığını söyleyen Emecan, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 736 TL’ye yükselmiştir. Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar olan 1500 TL destek bu insanları açlığa mahkum etmekten başka bir şey değildir” diye konuştu.